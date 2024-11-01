Groenlandia se reivindica "como miembro de la OTAN" y exige que los aliados la defiendan si son atacados por Trump

"Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y, como parte de este, es miembro de la OTAN. El Gobierno groenlandés seguirá aumentando sus esfuerzos para garantizar que la defensa de la isla tiene lugar bajo los auspicios de la Alianza Atlántica". Con esas palabras el primer ministro groenlandés ha querido despejar este lunes las dudas sobre qué puede hacer la organización en caso de que haya intervención de Estados Unidos sobre la isla más grande del mundo.
El mismo amo gringo que ahora, ¡oh, sorpresa!, se revela como el mayor y el verdadero cáncer y enemigo nº 1 del planeta.
Ya dejó caer una "tontería" de intimidad de Macrón el otro día... a modo de aviso a navegantes.
Trump merece ser Zanahorio I de Groenlandia, porque el tío es un mafioso extorsionador de categoría, un Corleone magno.
Sabe lo que hace para apretar los huevos sin escrúpulos. Y eso asusta.