Groenlandia se reivindica "como miembro de la OTAN" y exige que los aliados la defiendan si son atacados por Trump

"Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y, como parte de este, es miembro de la OTAN. El Gobierno groenlandés seguirá aumentando sus esfuerzos para garantizar que la defensa de la isla tiene lugar bajo los auspicios de la Alianza Atlántica". Con esas palabras el primer ministro groenlandés ha querido despejar este lunes las dudas sobre qué puede hacer la organización en caso de que haya intervención de Estados Unidos sobre la isla más grande del mundo.

¿Sabe Groenlandia que las violaciones suelen venir de personas conocidas y familiares en vez de por desconocidos? :roll:
Y ahora, niños y niñas, es cuando la U.E. echará de menos la enorme cantidad de dinero y de armamento que ha regalado y dilapidado en la causa perdida de Ucrania, siguiendo las órdenes de su amo gringo.

El mismo amo gringo que ahora, ¡oh, sorpresa!, se revela como el mayor y el verdadero cáncer y enemigo nº 1 del planeta.
Yo creo que como la OTAN se meta, uno más contra Groenlandia.
Gracias a Trump la OTAN ya no tiene ninguna credibilidad y lo de Rutte es una puta vergüenza, en vez de condenar que un pais de su organización amenace a otro y exigir que cesen las hostilidades se pone a chuparsela a Trump y a llamarle papi
Habéis alimentado al monstruo y ahora os quejáis, porque os ha amenazado con ir a por los milloncetes que tenéis en los paraísos fiscales y/o a soltar las intimidades que os ha grabado con sus sistemas de espionaje. ¡Cachis!

Ya dejó caer una "tontería" de intimidad de Macrón el otro día... a modo de aviso a navegantes.

Trump merece ser Zanahorio I de Groenlandia, porque el tío es un mafioso extorsionador de categoría, un Corleone magno.

Sabe lo que hace para apretar los huevos sin escrúpulos. Y eso asusta.
