Groenlandia se reivindica "como miembro de la OTAN" y exige que los aliados la defiendan si son atacados por Trump

"Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y, como parte de este, es miembro de la OTAN. El Gobierno groenlandés seguirá aumentando sus esfuerzos para garantizar que la defensa de la isla tiene lugar bajo los auspicios de la Alianza Atlántica". Con esas palabras el primer ministro groenlandés ha querido despejar este lunes las dudas sobre qué puede hacer la organización en caso de que haya intervención de Estados Unidos sobre la isla más grande del mundo.