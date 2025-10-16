edición general
"En política, si eres honrado, no te ganas la vida. Vives, pagas las facturas y comes, pero con un sueldo de 4.000 o 5.000 euros... la vida no es barata"

Albert Rivera: "En política, si eres honrado, no te ganas la vida. Si eres honrado, vives, pagas las facturas y comes, pero con un sueldo de 4.000 o 5.000 euros... Estamos de acuerdo en que, con la actividad que tienes, con los viajes que haces, hasta con la ropa, porque tienes que ir a mil sitios, la vida de un político, si lo hace medianamente bien, no es barata".

antesdarle #3 antesdarle
Si con 5000 euros no puedes vivir cómodamente es que el dinero se está yendo por la nariz Albert
masde120 #24 masde120
#3 No, con 4000 euros en Madrid no puedes ni ser clase media. Ten en cuenta que un piso, no en el centro histórico, sino dentro de la M30. para una familia son 600.000 a 800000 euros. como minimo. Llegando a varios millones por supuesto. Una hipoteca a 20 años de 800k pueden ser 4600 euros/mes. a 25 años 3500/mes.

Los que están fuera de la realidad son los que piensan que 4000 o 5000 euros son unos privilegiados, cuando cualquiera que está por debajo de 3000 está empobreciéndose a marchas forzadas aunque no lo sepa, para acabar en la ruina como no cambie la cosa.
#30 tobruk1234
#24 Ese señor cobra 4000-5000 € de sueldo, luego están las dietas de transporte y vivienda que esas no te cuenta. Así que ese señor se lleva limpios de polvo y paja de 4000 a 5000 €, y creo que con ese dinero se vive de puta madre en Madrid o Texas.
masde120 #36 masde120
#30 Se vive correcto. Te ganas la vida, más o menos justa con la responsabilidad y sobretodo la exposición que tienes. Pero no vives de puta madre. NO. No puedes tener 4 o 5 hijos sin problemas por ejemplo.
have_a_nice_day #49 have_a_nice_day
#36 Se vive de puta madre con esa cantidad. Ahora si le quieres pegar a la farlopilla, ir a garitos de moda y comer en Lhardy todos los findes pues no
BlackDog #61 BlackDog
#49 un hijo cuesta unos 6.000€ al año fácil, si tienes dos hijos ya son 12k al año solo para ellos, sumarle que necesitas un piso mínimo con 3 habitaciones, si lo alquilas son 1.500€ al mes fácil, mas los gastos que tengas, no es que le sobre con 4.000 o 5.000€ al mes, habría que ver que sueldo tiene la esposa o esposo del politoco/a
#47 PerritaPiloto
#24 Con 4000€ al mes puedes vivir en Madrid perfectamente, porque muchos vivimos con la mitad, pero si no tiene piso en propiedad debería ahorrar la mitad para ir teniendo para pagar una entrada.

Igual con 4000€ al mes no te da para ser rentista, que es lo que el quiere, vivir sin trabajar, peores que puede pagar si quiere hasta un alquiler de 2000€.
BlackDog #59 BlackDog
#24 la vivienda esta cara pero creo que te has pasado con el precio tienes pisos de 3 habitaciones por 400.000
HeilHynkel #25 HeilHynkel
#3

Define comodidad.

Yo con menos vivo bastante bien, pero yo no tiro de bugas de gama alta, no vivo en La Finca (seguramente mi sueldo no alcanzara para el mantenimiento de una casa allí) no me codeo con la clase alta, mi reloj es de 60 euros y no un Rolex ....

Si es que mantener cierto nivel de vida no precisamente de la jet set pero de cierto nivel (de los que hay en todas las ciudades españolas) es caro y con 5000 pavos al mes, no alcanza.
Veelicus #1 Veelicus
Pobrecito... con ese comentario demuestra que el no es politico por vocacion, porque quien lo es por vocacion no lo hace esperando forrarse, sino por ayudar a la gente.
Sandilo #6 Sandilo
#1 Zp, Ábalos y Pablo Iglesias aprueban tu comentario:
Veelicus #11 Veelicus
#6 Me parece que Abalos sobra en esa terna...
1 K 26
Sandilo #57 Sandilo
#11 Entre lechugas y chistorras digo yo que algo sabe del tema…
#64 egon_
#57 Eres muy pesado y muy cansino, imagino que te dan un céntimo de euro por cada vez que dices Ábalos.
#38 entidaDesconocida
#6 Hay que currárselo más, que luego nadie se va a creer cuando digas eso de que eres «ni de izquierdas, ni de derechas» o tus otros tosiguales.

Desde lo de los 500 estáis que no levantáis cabeza. Mira que antes tampoco es que hubiera mucho nivel, pero desde que se ha descartado cualquier mínimo de calidad para apostarlo todo a la cantidad...
#26 josemalaleche
#1 huele a leche
lonnegan #48 lonnegan *
#1 Si eres un inútil administrando tu sueldo de 6000 euros, igual no te llega. Nada te obliga a subir de tren de vida. Los viajes del partido los paga el partido. Los viajes y alojamientos por ser diputado los pagan las dietas de diputado. A llorar a otra parte. El problema es que te pongas a farandulear, esnifar y vivir una vida entre famosetes ricos y entiendas que no te llega el sueldo. Eso es otra cosa. Oiga, a don Julio Anguita nunca le ha faltado el dinero, ni durante ni después de sus cargos. Se ganó la vida muy bien. La mayoria de la gente sale adelante con menos de 2000 euros al mes. Vete a cagar Albert
BlackDog #58 BlackDog
#48 A ver, también hay que hacer un poco de esfuerzo en intentar entender el punto de vista del interlocutor, él habla de cambiar un puesto en una empresa privada a un puesto de político, su sueldo se reduce 2 o 3 veces, lo que le obligaría a bajar su tren de vida, también habla de gastos que no van a costa del partido y lo que supongo que mas dinero se lleva, la vivienda, pues él dice que un político no puede vivir en cualquier sitio por seguridad, lo que le obliga a irse a una zona mas…   » ver todo el comentario
lonnegan #62 lonnegan
#58 Pero el mindundi este no hizo ese cambio. Antes de la política no venía de ganar 20.000 euros al mes
BlackDog #65 BlackDog *
#62 No tengo ni idea de que trabajaba antes la verdad, yo digo lo que él dice en la noticia

Y claro, es que tú coges el salario medio de un directivo, no diré del Ibex, de un directivo de una empresa mediana española, lo comparas con el de un presidente del Gobierno o un presidente autonómico, y puede ser cinco, seis u ocho veces más"
BlackDog #55 BlackDog
#1 La mayoría de gente es honrada, y la mayoría de gente sale con lo puesto. Te pongo mi ejemplo: entras con lo puesto y sales con lo puesto, porque tu objetivo no es ganar dinero. Quien se mete en política a ganar dinero, se equivoca. Y si va a ganar dinero, es que es un chorizo, porque no se puede ganar dinero".
pichorro #10 pichorro
Albert Rivera confunde "ganarse la vida" con "enriquecerse". Él por supuesto está interesado en lo segundo.
#45 Zerjillo
#10 Eso mismo iba a decir yo. Para los liberatas estos "ganarse la vida" es forrarse, no ganar para vivir.
masde120 #2 masde120 *
Te ganas la vida, justa. Como el 100% del resto de profesionales. Si alguien quiere aprovecharse para ganarse la vida de él y de todos sus familiares, o una vida de lujo que se juegue el patrimonio a intentarlo creando empresas. No de asalariado al servicio de los demás.
Pero si al verse rodeado de empresarios que sí que llevan vida de lujo, quieres ser como ellos aprovechándote del trabajo y patrimonio que te han delegado, entonces a la cárcel sin contemplaciones. O a la guillotina si es en China.
jonolulu #16 jonolulu
#12 Ojalá tuviera impuestos de rico (que por cierto baja la derecha). No se si piensas las cosas antes de decirlas
#20 vGeeSiz
#16 y yo no se si entiendes lo que lees
jonolulu #22 jonolulu *
#20 A ver si el que no entiende eres tú.

Una pista: los ricos pagan menos impuestos.
#23 vGeeSiz *
#22 una certeza, no

pero si tanto te duele, protesta para que el IRPF sea 0 en España y ya estaría todo solucionado
pitubf #29 pitubf
#23 Pongamos impuestos a 0 y la policía y la justicia te las pagas tú a ver qué tal te iba a ir.
#42 vGeeSiz
0 K 9
DrToxic #33 DrToxic
#23 Una certeza absoluta: sí, los ricos pagan (proporcionalmente) muchos menos impuestos. No sólo porque está establecido así, sino porque tienen acceso a herramientas y tretas perfectamente legales que les permiten escaquearse de lo que deberían pagar.

Es más, los delitos financieros suelen ser los más complicados de investigar por todos los tinglados que se pueden montar de forma completamente legal para cometer ilegalidades (empresas puente, pantalla, testaferros, declaraciones de ganancia…   » ver todo el comentario
#15 rekus
Este tío estuvo a nada de ser vicepresidente de nuestro país. Lo que es el marketing.
#37 soberao *
#15 Y lo que es ser un peón neoliberal, en cuanto vieron que Vox cogía fuerza le dijeron por la radio desde boxes que se echara a un lado y que los dejara pasar. Fundieron hasta el partido para no molestar a Vox. Eran al final quien les interesaba, la ultraderecha de casa, apoderada por Esperana Aguirre.
Se sabía que el "Podemos de derechas" era solo un parche temporal para aguantar mientras las cosas volvían a la normalidad.
Herrerii #19 Herrerii
Mis colegas farloperos tienen el mismo problema
karakol #35 karakol
Pepe Mujica, o si quieres un ejemplo más cercano, Julio Anguita, no te dirían nada porque eran personas muy educadas.

Yo no, saco de mierda.
JuanCarVen #9 JuanCarVen *
#_4 Y la alternativa es el cuenco de arroz de la derecha. Si consideramos al PSOE izquierda mal vamos.
#21 pirat *
Trabajando, uno no se hace rico.
Los pijos y sus chorradas de niñatos.
Torrezzno #39 Torrezzno *
A ver tiene razón. Con 5k eres clase media a lo sumo. Pero en teoría a la política no se va a enriquecerse. En la práctica la cosa cambia
#46 Zerjillo
#39 Tu también confundes enriquecerse con ganarse la vida.
#67 Bravok1
la coca y las putas son muy caras, con 5.000 euros al mes no llega para el putiferio total ultra.
jonolulu #5 jonolulu
Otro que vive en Marte.

Luego habrá quien espere que esta gente les represente y defienda
#8 ombresaco
... por eso mismo estoy en contra un salario mínimo de un 20% o un 25% de esas cantidades, añadió ;)

Por otro lado "hace ya tiempo que decidió dar un paso al lado"... me gustaría saber qué acepción de "decidir" han usado, o si se podría decir "le decidieron dar un paso al lado"
joffer #14 joffer *
Parece que llega el invierno...
#32 Leon_Bocanegra
Pues tú vivías bastante bien, Albert. A ver si es que no eras tan honrado como crees.
Mala #27 Mala *
Aún recuerdo, mientras tomaba un café con el personal de limpieza que pertenecen a una contrata, oirle decir a una "nosotros... la clase media". Al parecer la clase baja son los indigentes.
#43 soberao *
#27 Hay mucho clasismo en estas movidas, como en tiempos de crisis y aumento del paro, que hay gente con el trabajo de siempre que se consideran "especiales" por haber tanto paro y que a ellos no les afecte ni el paro ni la crisis, y encima se puedan ir de "vacaciones".
Cuando el aumento del paro afecta a los trabajadores de manera negativa porque tienen que tragar más mierda, porque el patrón tiene a una fila de parados dispuestos a ocupar tu sitio si no aceptas los recortes.
have_a_nice_day #53 have_a_nice_day
#44 La clase media no puede existir porque las clases sociales no miden el dinero si no el acceso a la propiedad. O se es propietario o se es trabajador, la clase media es un invento
#56 intotheflow
#53 Por eso la lógica marxista no encaja en las sociedades modernas y por eso preguntaba a #7 qué definición de clase media está empleando.
Por mi parte prefiero la visión sociológica/weberiana que divide las clases según ingreso, ocupación, educación y estatus. Es más adecuada para los tiempos que corren.
have_a_nice_day #66 have_a_nice_day
#56 Según la lógica weberiana tampoco existen las clases medias. Weber entiende la clase como una serie de "componentes causales específicos para sus oportunidades de vida" Está el proletariado, la pequeña burguesía, las profesiones liberales... La clase media no tiene sentido ni en sí (personas que tienen un estatus/acceso a los medios de producción similar) ni para sí (intereses comunes)
#68 intotheflow
#66 Igual que la teoría marxista clásica, la weberiana también ha evolucionado. Tan equivocado es decir que las clases medias son un invento del neoliberalismo desde una óptica marxista, como decir que en la lógica weberiana no existen las clases medias. Él no definió una categoría con la etiqueta "clase media" pero es que para Weber el concepto de clase es un concepto analítico en el que agrupaba a la pequeña burguesía, a las clases cultivadas y a trabajadores en puestos importantes…   » ver todo el comentario
#54 PerritaPiloto
Vamos a ver, que con 5000€ al mes no das un pelotazo es evidente. Gana spor encima de la media, pero no vas a vivir a todo trapo.

Si quieres enriquecerte con la política tienes que hacer contactos y cultivar el tráfico de influencias. Algunos si quieren mejorar la vida de las personas. No Albert Rivera, que quería enchufarse donde fuera y hacer la pelota a quien fuera, vendiéndose al mejor postor y prostituyendo su partido.
#52 sliana
pobre, no llega a fin de mes...

entonces, queda confirmado por el propio rivera que es un politico corrupto y hemos esquivado una bala?
repix #40 repix
Con eso viven familias todo un año.
Y viudas.

Qué desgraciado.
Mltfrtk #50 Mltfrtk
Por eso él vive a cuerpo de rey.
membrillo1996 #60 membrillo1996
Pocas ostias a rodabrazo se reparten. Carlo Pedersoli iluminanos el camino a seguir.
#63 Jarod_mc
rara infecta
Sandilo #4 Sandilo
Y tiene toda la razón. 4/5K es lo mínimo para vivir dignamente, por debajo de eso eres pobre.

El problema está en que la izquierda nos quiere vender que cobrar el SMI es ser clase media.
jonolulu #7 jonolulu
#4 Seguro que es la izquierda la que te quiere hacer creer eso.

Una pista: la clase media no existe, es un invento neoliberal.
#12 vGeeSiz
#7 si, es la izquierda quien te mete impuestos de rico en salarios de mierda.

Otra cosa es que venga luego la "derecha" y te mantenga los impuestos con el mismo salario de mierda
JuanCarVen #18 JuanCarVen
#7 Si hasta Montoro (PP) ha resultado ser un peligroso socialista :wall:
HeilHynkel #28 HeilHynkel *
#7

La clase media existe ... pero no es lo que te dicen que es. La clase trabajadora es siempre clase trabajadora, el que viva mejor que hace 100 años no la convierte en clase media.

La clase media real es lo que mucha gente se piensa que es clase alta, gente con dinero pero no tanto como la clase alta de verdad. De hecho, creo que pocos de aquí han hablado de tú a tú con nadie de clase alta, salvo para decirle "¿que van a tomar los señores?" (Y me incluso en este grupo de clase currante que no ha visto un clase alta más que en la tele)
#31 soberao
#7 Más que un invento neoliberal es el engaño capitalista de que puedes tener una vida holgada trabajando, cuando está todo calculado al mínimo para que te quede lo justo para que vuelvas al trabajo el lunes "con fuerzas renovadas" porque al final trabajar es para eso, para que llegue el viernes y tengas "dos días libres" a la semana.
#44 intotheflow
#7 "la clase media no existe, es un invento neoliberal. " ¿Fue un invento retroactivo o te refieres a alguna definición en particular de "clase media"? ¿O estás haciendo referencia a la apropiación del término y su resignificación neoliberal?
A ver, como consigna radical no está mal, pero la gentry está ahí al menos desde el S. XVII.
#13 vGeeSiz
#4 4/5K es clase obrera cualificada
DrToxic #34 DrToxic
#13 Será en tu casa, majo.
#41 vGeeSiz
#34 no, en la de todos, otra cosa es que tu no lo seas
#17 rekus *
#4 El problema está en que la izquierda nos quiere vender que cobrar el SMI es ser clase media.


Me pasas alguna declaración de alguien de izquierdas insinuando tal cosa? Es para un amigo.

Gracias! :-)
#51 PerritaPiloto
#4 Y desde la derecha nos quieren vender que sin SMI ni normas que protejan a los más pobres se vive mejor. Que cosas como el código técnico de la construcción, limitan la libertad de construir chabolas y cobrar un pastizal por ellas.
