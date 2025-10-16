"En política, si eres honrado, no te ganas la vida. Vives, pagas las facturas y comes, pero con un sueldo de 4.000 o 5.000 euros... la vida no es barata"

Albert Rivera: "En política, si eres honrado, no te ganas la vida. Si eres honrado, vives, pagas las facturas y comes, pero con un sueldo de 4.000 o 5.000 euros... Estamos de acuerdo en que, con la actividad que tienes, con los viajes que haces, hasta con la ropa, porque tienes que ir a mil sitios, la vida de un político, si lo hace medianamente bien, no es barata".
| etiquetas: albert , rivera , honrado , caradura , 5000
Los que están fuera de la realidad son los que piensan que 4000 o 5000 euros son unos privilegiados, cuando cualquiera que está por debajo de 3000 está empobreciéndose a marchas forzadas aunque no lo sepa, para acabar en la ruina como no cambie la cosa.
Igual con 4000€ al mes no te da para ser rentista, que es lo que el quiere, vivir sin trabajar, peores que puede pagar si quiere hasta un alquiler de 2000€.
Define comodidad.
Yo con menos vivo bastante bien, pero yo no tiro de bugas de gama alta, no vivo en La Finca (seguramente mi sueldo no alcanzara para el mantenimiento de una casa allí) no me codeo con la clase alta, mi reloj es de 60 euros y no un Rolex ....
Si es que mantener cierto nivel de vida no precisamente de la jet set pero de cierto nivel (de los que hay en todas las ciudades españolas) es caro y con 5000 pavos al mes, no alcanza.
Desde lo de los 500 estáis que no levantáis cabeza. Mira que antes tampoco es que hubiera mucho nivel, pero desde que se ha descartado cualquier mínimo de calidad para apostarlo todo a la cantidad...
Y claro, es que tú coges el salario medio de un directivo, no diré del Ibex, de un directivo de una empresa mediana española, lo comparas con el de un presidente del Gobierno o un presidente autonómico, y puede ser cinco, seis u ocho veces más"
Pero si al verse rodeado de empresarios que sí que llevan vida de lujo, quieres ser como ellos aprovechándote del trabajo y patrimonio que te han delegado, entonces a la cárcel sin contemplaciones. O a la guillotina si es en China.
Una pista: los ricos pagan menos impuestos.
pero si tanto te duele, protesta para que el IRPF sea 0 en España y ya estaría todo solucionado
Es más, los delitos financieros suelen ser los más complicados de investigar por todos los tinglados que se pueden montar de forma completamente legal para cometer ilegalidades (empresas puente, pantalla, testaferros, declaraciones de ganancia… » ver todo el comentario
Se sabía que el "Podemos de derechas" era solo un parche temporal para aguantar mientras las cosas volvían a la normalidad.
Yo no, saco de mierda.
Los pijos y sus chorradas de niñatos.
Luego habrá quien espere que esta gente les represente y defienda
Por otro lado "hace ya tiempo que decidió dar un paso al lado"... me gustaría saber qué acepción de "decidir" han usado, o si se podría decir "le decidieron dar un paso al lado"
Cuando el aumento del paro afecta a los trabajadores de manera negativa porque tienen que tragar más mierda, porque el patrón tiene a una fila de parados dispuestos a ocupar tu sitio si no aceptas los recortes.
Por mi parte prefiero la visión sociológica/weberiana que divide las clases según ingreso, ocupación, educación y estatus. Es más adecuada para los tiempos que corren.
Si quieres enriquecerte con la política tienes que hacer contactos y cultivar el tráfico de influencias. Algunos si quieren mejorar la vida de las personas. No Albert Rivera, que quería enchufarse donde fuera y hacer la pelota a quien fuera, vendiéndose al mejor postor y prostituyendo su partido.
entonces, queda confirmado por el propio rivera que es un politico corrupto y hemos esquivado una bala?
Y viudas.
Qué desgraciado.
El problema está en que la izquierda nos quiere vender que cobrar el SMI es ser clase media.
Una pista: la clase media no existe, es un invento neoliberal.
Otra cosa es que venga luego la "derecha" y te mantenga los impuestos con el mismo salario de mierda
La clase media existe ... pero no es lo que te dicen que es. La clase trabajadora es siempre clase trabajadora, el que viva mejor que hace 100 años no la convierte en clase media.
La clase media real es lo que mucha gente se piensa que es clase alta, gente con dinero pero no tanto como la clase alta de verdad. De hecho, creo que pocos de aquí han hablado de tú a tú con nadie de clase alta, salvo para decirle "¿que van a tomar los señores?" (Y me incluso en este grupo de clase currante que no ha visto un clase alta más que en la tele)
A ver, como consigna radical no está mal, pero la gentry está ahí al menos desde el S. XVII.
Me pasas alguna declaración de alguien de izquierdas insinuando tal cosa? Es para un amigo.
Gracias!