Los universitarios malagueños estallan contra Moreno Bonilla y van a la huelga: "Ya basta de destrozar la pública"

Los estudiantes de la Universidad de Málaga están hartos. Hartos de que les digan que todo va bien mientras la realidad se desmorona a su alrededor. Hartos de escuchar a Moreno Bonilla presumir del “éxito” de su gestión mientras la universidad pública pierde recursos, derechos y horizonte. Hartos de un presidente que solo escucha a los lobbies educativos privados y de un consejero —Gómez Villamandos— que lleva meses negando lo evidente y maquillando la situación a conciencia.
Los señoritos de buena familia, estudian el Universidad Pontificia de la Virgen de Triana.
Recordemos que en las elecciones autonómicas de Andalucía de 2022, en la provincia de Málaga, el PP obtuvo 304.548 votos (46,98%) y VOX consiguió 87.611 votos (13,52%). Un 60% del electorado.