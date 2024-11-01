edición general
Los universitarios malagueños estallan contra Moreno Bonilla y van a la huelga: "Ya basta de destrozar la pública"

Los estudiantes de la Universidad de Málaga están hartos. Hartos de que les digan que todo va bien mientras la realidad se desmorona a su alrededor. Hartos de escuchar a Moreno Bonilla presumir del “éxito” de su gestión mientras la universidad pública pierde recursos, derechos y horizonte. Hartos de un presidente que solo escucha a los lobbies educativos privados y de un consejero —Gómez Villamandos— que lleva meses negando lo evidente y maquillando la situación a conciencia.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ja, ja, ja. Si con que le importa una mierda las mujeres con cáncer le van a preocupar cuatro mataos de la universidad pública.
4
#2 Barriales
#1 todos rojos muertos de hambre y piojosos.
Los señoritos de buena familia, estudian el Universidad Pontificia de la Virgen de Triana.
2
joffer #3 joffer
Responderá abriendo otra universidad Privada más y asignandole carreras que retira de la pública...
1
Celebrus #4 Celebrus
Si hay que estallar que estallen contra sus familiares, que muchos de ellos votaron al combo PP-VOX. Bonilla no está allí por arte de magia. Alguien lo puso allí con unos "papelitos dentro de una urna".

Recordemos que en las elecciones autonómicas de Andalucía de 2022, en la provincia de Málaga, el PP obtuvo 304.548 votos (46,98%) y VOX consiguió 87.611 votos (13,52%). Un 60% del electorado.
0

