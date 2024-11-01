Los universitarios malagueños estallan contra Moreno Bonilla y van a la huelga: "Ya basta de destrozar la pública"

Los estudiantes de la Universidad de Málaga están hartos. Hartos de que les digan que todo va bien mientras la realidad se desmorona a su alrededor. Hartos de escuchar a Moreno Bonilla presumir del “éxito” de su gestión mientras la universidad pública pierde recursos, derechos y horizonte. Hartos de un presidente que solo escucha a los lobbies educativos privados y de un consejero —Gómez Villamandos— que lleva meses negando lo evidente y maquillando la situación a conciencia.