El juez que salvó a Feijóo de la foto con el narco, invitado estrella de las jornadas de OkDiario subvencionadas por el PP  

José Antonio Vázquez Taín, magistrado del Juzgado de lo Penal nº 2 de La Coruña. Fue el juez encargado de salvar al ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que las fotos con el narcotraficante Marcial Dorado no trascendieran públicamente cuando se ordenaron los registros en casa del traficante, y la pasada semana, invitado de lujo de las jornadas jurídicas de OkDiario pagadas por el Partido Popular. Las imágenes del político gallego y el narcotraficante en un yate fueron requisadas en 2004 en un registro..........

Retrato al Oleo de la podredumbre de las derechas.

Y cabe la posibilidad de tener el primer presidente de la UE asociado a narcos. Si es que los votantes del PP tienen un ojo para joder el país que quítate tú para ponerme yo.
#2 Mejor poner a Ayuso que no tiene nada en su pasado, vaya ni currículum ni nada en la mollera.
Nueve años de diferencia entre su hallazgo y su trascendencia mediática por un motivo: el juez Vázquez Taín llamó al PP para avisar de que existían y que se frenase su difusión por todos los medios. A su vez, tras su publicación, dio una entrevista en el diario El Mundo en la que dejó un titular espectacular: "Tengo amigos narcos a los que me tocó meter en la cárcel". Quién no tiene un amigo narcotraficante, claro.
Esto es la economía circular, ¿no?
"fue el Partido Popular quien subvencionó las charlas."
Todo queda en casa.
Juez colocado cada día en la TVG
Feijoo el multiempleo precario

empezó repartiendo tabaco y otras cositas
Un narcotraficante y un subnormal de títere de la corrupción y la droga de la red criminal del pp
