El juez que salvó a Feijóo de la foto con el narco, invitado estrella de las jornadas de OkDiario subvencionadas por el PP  

José Antonio Vázquez Taín, magistrado del Juzgado de lo Penal nº 2 de La Coruña. Fue el juez encargado de salvar al ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que las fotos con el narcotraficante Marcial Dorado no trascendieran públicamente cuando se ordenaron los registros en casa del traficante, y la pasada semana, invitado de lujo de las jornadas jurídicas de OkDiario pagadas por el Partido Popular. Las imágenes del político gallego y el narcotraficante en un yate fueron requisadas en 2004 en un registro..........
| etiquetas: juez , invitado , estrella , jornada , okdiario , salvo feijóo , foto con narco
Y cabe la posibilidad de tener el primer presidente de la UE asociado a narcos. Si es que los votantes del PP tienen un ojo para joder el país que quítate tú para ponerme yo.
empezó repartiendo tabaco y otras cositas