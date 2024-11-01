edición general
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump

Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump  

Foto oficial de la Casa Blanca donde se confirma que Corina Machado entregó el Nobel a Trump ayer en la Casa Blanca. Misma noticia en portada donde no había fotos que confirmara la entrega real del premio por ser una reunión privada y solo había declaraciones de Corina: meneame.net/story/maria-corina-machado-entrega-nobel-paz-donald-trump-

#22 #1 #4 Ella y los del comité noruego del premio Nobel de la Paz y la justicia sueca. Lo bajo que han caído en esos países...
Julian Assange ha quedado como Dios, denunció que esto iba a pasar, que esta mujer está apoyando un golpe de estado y aquí se ve entregando el premio a quién ordenó el secuestro de Maduro y el asesinato de sus guardias: www.meneame.net/story/assange-denuncia-fundacion-nobel-facilitar-crime
Que puta vergüenza todo.
Que puta vergüenza todo.
49 K 415
MiguelDeUnamano #20 MiguelDeUnamano
#2 También para quien otorga el Novel, que igual viendo el bochornoso espectáculo que han protagonizado estos dos, nos olvidamos de ellos.

Es lo que tiene (y no es la primera vez) entregar este premio a gente de dudosa moralidad.
11 K 120
#20 Novel no era una marca de tabaco?
#20 Novel no era una marca de tabaco?
1 K 14
Porrancho #45 Porrancho
#33 Nope, la marca de tabaco tambien es con B

Novel es... el nombre de un famoso cantante ciego chino?
2 K 32
Katxalote #80 Katxalote
#45 ¡Qué cabrón! Me has hecho reir por culpa de ese chiste malísimo. xD Feliz viernes a todo el mundo.
0 K 6
#49 atabey
#33 No. El tabaco también era con "b".
0 K 10
Verdaderofalso #40 Verdaderofalso
#2 #20 si ya era un premio que gracias a Kissinger y Obama tenía cierta decadencia… ahora acaban de rematarlo xD
5 K 66
pingON #67 pingON
#2 en su mente de 5 años todo es perfecto  media
2 K 33
Confirmado, es una pringada.
Confirmado, es una pringada.
29 K 249
#22 soberao *
#1 #4 Ella y los del comité noruego del premio Nobel de la Paz y la justicia sueca. Lo bajo que han caído en esos países...
Julian Assange ha quedado como Dios, denunció que esto iba a pasar, que esta mujer está apoyando un golpe de estado y aquí se ve entregando el premio a quién ordenó el secuestro de Maduro y el asesinato de sus guardias: www.meneame.net/story/assange-denuncia-fundacion-nobel-facilitar-crime
26 K 235
Catapulta #30 Catapulta
#22 Que el nobel de la paz es noruego.
1 K 24
#39 soberao
#30 Es el mismo premio que el resto pero el comité que lo entrega y la ceremonia es en noruega, pero los encargados de velar por el legado y los deseos postumos de Nobel al crear los premios Nobel es la fundación en Suecia, por eso la denuncia se hace en Suecia.
4 K 51
Catapulta #57 Catapulta
#39 Bueno, en cualquier caso, los premios de cualquier cosa no son otra cosa que algo que alguien da a otro. Tiene tanta fama como dinero y chanchulleo mueva. Pero los premios de la paz de mi casa tienen la misma validez. También doy oscars y el BEST alcaparra of the year. Si alguien cree que mi premio es peor que los más famosos es que no ve que el mío tiene el mismo criterio, el que me salga de los huevos.
0 K 13
Porrancho #41 Porrancho
#30 Igual lo dice por lo de Assange? Eso fue cosa de Suecia haciendo de pagafantas de USA.
1 K 24
Cantro #52 Cantro
#22 lo del Nobel ha acabado siendo una trolleada involuntaria. Ha hecho más por dejar a estos dos en evidencia que millones de columnas periodísticas
1 K 19
Supercinexin #26 Supercinexin
#1 No. Ella es una golpista ultraderechista. Los pringados son los ridículos palanganeros del Premio Nobel de la Paz. A ella muchos ya la conocíamos, los que han quedado a la altura de la mierda son ellos y su patético premio, pura propaganda imperialista.
6 K 58
#44 danifart
#1 bien merecido el premio, las cosas como son
0 K 6
Cehona #46 Cehona
#1 Que desilusión para la cuello largo.
0 K 14
xiobit #55 xiobit
#1 Lo que poco cuesta de conseguir, poco se valora.
Esto simplemente confirma que no se merecía el premio.
2 K 26
#82 Barriales
#1 y Zanahorio I, es el mejor agente de Ruskis y Chinolis.
0 K 7
#4 Suleiman
Creo que persona más rastrera no existe en el mundo, y este personaje pretende ser la presidenta de un país... Se vende por cuatro cacahuetes.
16 K 127
#29 coldchiliandhotchilly
#4 pues es el adalid de la libertad de la pinpanpun , frijolito y santivago
1 K 13
Songji #61 Songji
#29 Todos ellos tienen en común que venderían a su madre por la pasta, y a sus países enteros, y un nobel ya ni te cuento.
1 K 15
traviesvs_maximvs #68 traviesvs_maximvs
#4 ahora mismo en el top están Corina Machado y muy de cerca Mark Rutte. Menudo sainete.
1 K 22
Ovlak #13 Ovlak
Todavía no ha entendido la diferencia entre tener un premio y ganar un premio.
12 K 116
Varlak #72 Varlak
#13 Evidentemente, es Trump, para el lo importante es la estatuilla dorada
0 K 7
Alegremensajero #74 Alegremensajero
#13 Tampoco es que haya que hacer muchos méritos para ganar el nobel de la paz, joder si lo tiene el mismísimo Satanás en persona también conocido como Kissinger.
0 K 7
karakol #3 karakol
Buena foto.

Han cortado a la altura justa para que no se vieran las rodilleras.
10 K 111
#43 Grahml
#3 ¿Te refieres a Trump?

Porque él lleva ya tiempo pidiendo recibir el premio de manera bastante humillante, y aún así nada.

Ahora, esperemos que el comité Noruego del Nobel aprenda y deje de dar sus premios a gente retrasada como la Machado.

Estas son las consecuencias. Tienen a un "embajador" de su premio, rechazando el premio y cuestionando a quiénes se lo han otorgado.
2 K 34
sinson #58 sinson
#3 Trump reclamará la parte económica, siendo como es de rastrero no la desdeñará
. Esta dotación económica, que equivale a cerca de 4.500 millones...
de pesos colombianos, 11millones de coronas suecas.
0 K 11
#9 Grahml *
Imagen histórica de la degeneración y patetismo extremo.

Es probable que en 50 años hablen en los libros de historia de todo esto como una aberración que podría haber sido evitada, el problema es que para eso igual es necesario pasar una guerra mundial.
9 K 78
bioibon #23 bioibon *
#9 Sabes lo que pasa? Que todos estos hijos de puta están ganando. Dentro de 50 años habrán reescrito la historia, o quizás, ni siquiera necesitarán reescribirla, ya que habrán podido idiotizar a la población para que todo esto se vea como lo mejor que le ha pasado al mundo (Esto de hecho ya está pasando).
6 K 47
nopolar #84 nopolar
#23 Llevan haciéndolo muchísimo tiempo. La política de EEUU ha sido similar desde que se crearon, pero tanta película poniéndolos como "los buenos" ha calado.
1 K 11
#87 Grahml
#23 Lo más llamativo es ver, en particular en España, que es lo más cercano, gente que vota a PP y similares, que aparentemente intentan acudir al sentido común y a la lógica, que supuestamente no apoyan esto 100% , precisamente por no ser expuestos a vergüenza y ridículos absoluto.

Ahora, no lo apoyan 100 % no porque no les guste , sino por lo claramente aberrante que es y la posible "vergüenza" que pasen apoyando aberraciones públicamente.

En realidad todos estos sí apoyan la…   » ver todo el comentario
0 K 20
Meneo por la vergüenza
Meneo por la vergüenza
7 K 77
#6 a tope con Corina xD
#6 a tope con Corina xD
1 K 34
YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo *
la poca dignidad que le quedaba a la oposición "democrática" venezolana acaba de irse por el inodoro. RECORDATORIO: cuando aceptas recibir un premio, eso conlleva que aceptas las normas de dicho premio, entre las que están que es personal, es decir, nominativo e intransferible. si yo fuera la organización de los Nobel la denunciaba y la llevaba a juicio a María Corina
7 K 65
innerfocus #5 innerfocus
Entonces ahora en los libros hay que poner que Trump tiene un nobel de la paz? Digo para los chistes y eso.
6 K 65
#7 flixter
#5 hay que poner que corina lo vendió de saldo ;)
2 K 24
Cehona #51 Cehona
#7 Al menos Corina ha sacado más que en Wallapop
1 K 22
ElmaEscobar #12 ElmaEscobar *
#5 Tiene la medalla, ahora puede tacharlo y poner su nombre con rotu Edito: No me fijé, que ya se la llevan con su nombre y todo :shit:
0 K 7
manc0ntr0 #36 manc0ntr0
#12 lleva el nombre arriba, pero luego dice que el premio es de Corina.

Junto a la definición de bajada de pantalones, bien podrían poner esa misma foto
2 K 17
ElmaEscobar #48 ElmaEscobar
#36 No sé que es más ridículo, que ella le regale el premio o que el acepte un premio que recibió otra persona....

¿No había un capítulo de los Simpson en el que Homer robaba un montón de Premios Oscar y ponía su nombre en ellos?
1 K 10
Varlak #69 Varlak
#5 En los libros de historia no se pone quien tiene el premio, se pone quien lo ha ganado.
0 K 7
TonyStark #14 TonyStark
joder, que vergüenza ajena. Que lameculismo más supremo
7 K 59
#37 omega7767
cositas de la ultraderecha, arrastrarse ante el amado lider.

Abascal hubiera hecho lo mismo
2 K 45
#17 bisti
¿Puede ser más patético? Estamos en manos de niños mimados de primaria jugando a papás y mamás. Si fuesen capaces de verse con nuestros ojos...
5 K 36
Robus #21 Robus
Ah! Yo tengo (en serio) una medalla sovietica autentica comprada hace muchisimos años en un bazar de Uzbekistan, así que ahora, según Trump ¿soy un heroe de la unión soviética o como va la cosa? xD
2 K 29
zorreame #53 zorreame
#21 por la misma razón, yo soy veterano de la Marina de la URSS según demuestran los pines que compré hace treinta años en un mercadillo.
0 K 10
Kamillerix #83 Kamillerix
#53 La vergüenza que pasó un amigo que lucía orgulloso un genuino pin de la URSS, cuando se enteró que era de premio a madres de familia numerosa... :troll:
0 K 11
sieteymedio #63 sieteymedio
#21 Tampoco es que la señora esa fuera nada porque los vendidos esos le hubieran dado ese galardón de mierda.
0 K 10
Alegremensajero #10 Alegremensajero
Más arrastrada que una lombriz de tierra... Madre mía cómo está el patio...
4 K 28
Varlak #71 Varlak
#10 Si lo surrealista no es lo de ella, es lo de él ¿Que clase de tarado infantil e inseguro coge un premio de otra persona como si lo hubiera ganado él?
2 K 17
Alegremensajero #75 Alegremensajero
#71 Es el que va quitando los bocadillos por la clase a los demás, no se puede esperar mucho de él.
1 K 14
#32 JanSolo
Y con esto finalmente en premio nobel de la paz se va definitivamente a tomar por culo.
2 K 25
qwertyTarantino #19 qwertyTarantino
"Y los nuevos pacifistas, ahora visten de militar, que fácil hacer la guerra en nombre de la paz...ABRE LOS OJOS, busca la claridad ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad?"

youtu.be/kCXIpDC-8KE?si=wW-BL3PseMTjVF56
1 K 24
Ratoncolorao #81 Ratoncolorao
Cuando creas que has hecho algo arrastrado e indigno con tu vida, acuérdate de María Corina entregándole el Nobel a Trump y se te pasa.
1 K 23
Esta foto es carne de meme.
Esta foto es carne de meme.
1 K 16
javibaz #38 javibaz
¿También le ha dado el millón de euros que lleva asociado el galardón?
0 K 15
TonyStark #15 TonyStark
le da igual, para él no hay diferencia. Groenlandia no es suya pero la considera suya, el premio no es suyo pero lo considera suyo, venezuela no es suya pero la considera suya, y asi todo
1 K 14
g3_g3 #56 g3_g3
Se puede ser más arrastrada? :shit:
1 K 14
El nene ya tiene su medallita dorada
El nene ya tiene su medallita dorada
2 K 13
#24 soberao
Ya los denunció Assange y la justicia sueca archivó la denuncia: www.meneame.net/story/suecia-desestima-denuncia-assange-contra-fundaci
Y esto pasa en "países serios" que se les supone que "saben hacer bien las cosas"...
0 K 13
Cosmos1917 #16 Cosmos1917 *
A ver no nos flipemos, que solo es el nobel de la paz. Hace ya décadas que dejaron de tener algún tipo de sentido más allá de servir como arma geopolítica a los intereses del Imperio.
1 K 12
Dene #28 Dene
Algún siquiatra seguro que saca mucho mucho sobre la necesidad obsesiva que tiene este infraser de tener siempre el foco ser siempre el mejor, el mas alto y mas guapo...
Sospecho que este tipo tiene deficits brutales de atencion y cariño en su infancia...
0 K 12
MoñecoTeDrapo #27 MoñecoTeDrapo
Entregue el premio y salga con las manos en alto.
0 K 10
Elektr0 #35 Elektr0
Imposible que todo sea más ridículo
0 K 10
Paltus #18 Paltus
Ignorante que no sabe lo que significa el nobel de la paz. Otorgar el Nobel a alguien que interviene militarmente. Muy lógico todo.
0 K 10
Noeschachi #77 Noeschachi
#18 Creo que si lo sabe teniendo a su nemesis Obama o Kissinger como premiados.
0 K 11
Geryon #31 Geryon
Que bochorno.
0 K 9
#78 darkogol
Aparte de patético, es una traidora a su pais.
1 K 9
kavra #79 kavra
Menuda arrastrada xD
0 K 9
Andreham #76 Andreham
En los libros de historia esto va a quedar para un tema entero que tendrán que estudiar los chiquillos.

O el típico "did you know" en el facebook del futuro, van a pensar que eramos inmensamente gilipollas.
0 K 8
#25 VFR
Anda que no se han subastado Oscar, que más da uno que otro. Quien lo tenga físicamente no modifica quien lo ha ganado
0 K 8
Verdaderofalso #47 Verdaderofalso *
#25 subastar o vender para pagarse un tratamiento, deudas o donar a una ONG, no regalarlo bajo las condiciones que lo ha hecho Corina xD
0 K 20
#54 VFR
#47 Unos lo hacen por dinero, otros por peloteo. Cada uno hace lo que quiere con sus propiedades
0 K 8
#34 El_Pobrecito_Hablador
Deberían retirárselo oficialmente y declararlo desierto.
0 K 7
#50 Emotivo
La Sra. Machado y la Sra. Ayuso son defensoras de la palabra libertad no de su significado.
De igual forma que el Sr. Milei y todos aquellos que usurpan y prostituyen su significado es base a sus intereses espurios.
0 K 7
#70 trasparente
Tiene que ser un montaje, está tía no puede ser tan subnormal
0 K 7
ElBeaver #73 ElBeaver
¿Dónde se encuentran las actas?
0 K 7
hazardum #65 hazardum
La vida realmente supera la ficcion, algo que podriamos estar diciendo de cachondeo, va y acaba pasando algo tan ridiculo.

No se quien queda peor en este caso, si la arrastrada por el poder (se esta meando en el nobel de la paz), o el imbecil que se cree que eso sirve de algo si te lo estan regalando.
0 K 7
sieteymedio #85 sieteymedio
#65 Ya desde el momento en que le dieron ese galardón a una persona que abogaba por una intervención militar, el Nobel de la Paz perdió la poca validez que le quedaba
0 K 10
#59 G.M.V.
! Que fuerte el mundo! Los premios literarios, el Novel, la justicia, la sanidad!. Que fuerte, que fuerte, que fuerte!.
0 K 6
#60 Pamplino *
Qué tía más pelota y rastrera! Y el Cheto que patético es. Va a pasar a la historia como el personaje más ridículo del s. XXI. Bochornoso es poco.
0 K 6
#62 G.M.V.
Ah!. Y eurovisión. {0x1f4b0} {0x1f4b0} {0x1f479} {0x1f479}
0 K 6
RHnegativo #86 RHnegativo
Un buen BlowJob
0 K 6

