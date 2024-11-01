Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump  

Foto oficial de la Casa Blanca donde se confirma que Corina Machado entregó el Nobel a Trump ayer en la Casa Blanca. Misma noticia en portada donde no había fotos que confirmara la entrega real del premio por ser una reunión privada y solo había declaraciones de Corina: meneame.net/story/maria-corina-machado-entrega-nobel-paz-donald-trump-
Julian Assange ha quedado como Dios, denunció que esto iba a pasar, que esta mujer está apoyando un golpe de estado y aquí se ve entregando el premio a quién ordenó el secuestro de Maduro y el asesinato de sus guardias: www.meneame.net/story/assange-denuncia-fundacion-nobel-facilitar-crime
Es lo que tiene (y no es la primera vez) entregar este premio a gente de dudosa moralidad.
Novel es... el nombre de un famoso cantante ciego chino?
Esto simplemente confirma que no se merecía el premio.
Han cortado a la altura justa para que no se vieran las rodilleras.
Porque él lleva ya tiempo pidiendo recibir el premio de manera bastante humillante, y aún así nada.
Ahora, esperemos que el comité Noruego del Nobel aprenda y deje de dar sus premios a gente retrasada como la Machado.
Estas son las consecuencias. Tienen a un "embajador" de su premio, rechazando el premio y cuestionando a quiénes se lo han otorgado.
. Esta dotación económica, que equivale a cerca de 4.500 millones...
de pesos colombianos, 11millones de coronas suecas.
Es probable que en 50 años hablen en los libros de historia de todo esto como una aberración que podría haber sido evitada, el problema es que para eso igual es necesario pasar una guerra mundial.
Ahora, no lo apoyan 100 % no porque no les guste , sino por lo claramente aberrante que es y la posible "vergüenza" que pasen apoyando aberraciones públicamente.
En realidad todos estos sí apoyan la…
ahora puede tacharlo y poner su nombre con rotuEdito: No me fijé, que ya se la llevan con su nombre y todo
Junto a la definición de bajada de pantalones, bien podrían poner esa misma foto
¿No había un capítulo de los Simpson en el que Homer robaba un montón de Premios Oscar y ponía su nombre en ellos?
Abascal hubiera hecho lo mismo
Y esto pasa en "países serios" que se les supone que "saben hacer bien las cosas"...
Sospecho que este tipo tiene deficits brutales de atencion y cariño en su infancia...
O el típico "did you know" en el facebook del futuro, van a pensar que eramos inmensamente gilipollas.
De igual forma que el Sr. Milei y todos aquellos que usurpan y prostituyen su significado es base a sus intereses espurios.
No se quien queda peor en este caso, si la arrastrada por el poder (se esta meando en el nobel de la paz), o el imbecil que se cree que eso sirve de algo si te lo estan regalando.