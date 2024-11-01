Suecia desestima denuncia de Assange contra la Fundación Nobel por premio a María Corina Machado

El fundador de WikiLeaks alegaba que la decisión vulnera el testamento de Alfred Nobel de 1895 [...] La policía sueca anunció este viernes que no abrirá una investigación tras la denuncia presentada por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, contra la Fundación Nobel por haber concedido el premio de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.