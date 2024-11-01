edición general
10 meneos
8 clics
Suecia desestima denuncia de Assange contra la Fundación Nobel por premio a María Corina Machado

Suecia desestima denuncia de Assange contra la Fundación Nobel por premio a María Corina Machado

El fundador de WikiLeaks alegaba que la decisión vulnera el testamento de Alfred Nobel de 1895 [...] La policía sueca anunció este viernes que no abrirá una investigación tras la denuncia presentada por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, contra la Fundación Nobel por haber concedido el premio de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

| etiquetas: nobel de la paz , julian assange , maría corina machado , denuncia
8 2 0 K 120 actualidad
7 comentarios
8 2 0 K 120 actualidad
carakola #1 carakola
Lo de la violación falsa de la que le acusaban se lo miraron más los muy HP. xD
3 K 57
#2 Marisadoro *
"Como he decidido no iniciar una investigación preliminar, no se llevará a cabo ninguna investigación sobre la base de la denuncia", afirmó el inspector Ekman.
2 K 54
Kantinero #5 Kantinero
Vale, nosotros desestimamos los Nobel
1 K 33
#3 laruladelnorte
El Nobel de la Paz fue atribuido a Machado por sus esfuerzos en favor de una transición democrática en Venezuela.

Golpistas hablando de democracia... :clap:
1 K 27
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Transacción democrática, pidiendo a EEUU que invada Venezuela. :troll:
1 K 38
karakol #7 karakol
Aquí, la premio Nobel de la Paz abogando por invadir su propio país y el saqueo de todos sus recursos naturales frente al America Business Forum.

www.reddit.com/r/CringeTikToks/s/ZwldBYhJ6w
0 K 20
#4 DenisseJoel
El famoso truco de no investigar para no descubrir.

#EstoNoExiste
0 K 11

menéame