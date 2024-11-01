«Me da mucha pena pero no volveré a alquilar el piso a familias con hijos»

«Me da mucha pena y soy consciente de que pagan justos por pecadores, pero no me puedo permitir más experiencias así. No volveré a alquilar mi piso a una persona o familia con hijos menores que pueda declararse vulnerable. Lamentablemente las leyes te empujan a eso, a evitar situaciones que puedan ser un riesgo». Todo fue conforme a lo previsto, hasta que la inquilina dejó de pagar «en junio de 2023, casualmente justo después de que en mayo entrara en vigor la Ley estatal de Vivienda»,