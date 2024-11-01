edición general
«Me da mucha pena pero no volveré a alquilar el piso a familias con hijos»

«Me da mucha pena y soy consciente de que pagan justos por pecadores, pero no me puedo permitir más experiencias así. No volveré a alquilar mi piso a una persona o familia con hijos menores que pueda declararse vulnerable. Lamentablemente las leyes te empujan a eso, a evitar situaciones que puedan ser un riesgo». Todo fue conforme a lo previsto, hasta que la inquilina dejó de pagar «en junio de 2023, casualmente justo después de que en mayo entrara en vigor la Ley estatal de Vivienda»,

vivienda , alquiler , morosos , inquiokupas
Comentarios destacados:    
#8 euquesei
Bueno, por lo menos un articulo que reconoce que si son declarados vulnerables tiene derecho a percibir el alquiler y los gastos ocasionados (cosa que la gente ignora y la prensa generalmente obvia indicar por algun extraño motivo)
Lo bueno del seguro es que mientras pones la denuncia y sale la sentencia sigues cobrando, y despues de que se pare el desahucio por vulnerabilidad sigues cobrando si los servicios sociales de la comunidad autonoma no pueden ofrecerle otra solución habitacional.…   » ver todo el comentario
Barstow #2 Barstow *
Un seguro no cubre más que el primer año de impago. Antes de la Ley de Vivienda casi nadie los contrataba ni había necesidad de ellos.
Gry #1 Gry
Apuf, si le preocupa tanto que contrate un seguro. :-P
cosmonauta #3 cosmonauta
#1 El seguro no cubriría ese caso.
Barstow #4 Barstow
#3 Exacto. Cubre 1 año o menos si se produce antes la resolución judicial.
BertoltBrecht #5 BertoltBrecht
#1 no hay seguro que valga.
Kantinero #11 Kantinero *
El seguro de impago es carísimo, y al final siempre lo acaba pagando el inquilino, luego es un encarecimiento mas de los precios del alquiler.
Barstow #12 Barstow
#11 Así es.
#6 trasparente
A la larga ese piso terminará cerrado, uno más.
#13 mancebador
#6 No, terminará siendo alquilado a un funcionario o en alquiler vacacional o a estudiantes, que no suelen impagar.
hazardum #9 hazardum
Está bien y es lógico que no se deje a personas vulnerables en la calle, pero no es correcto que eso lo tengan que asumir las personas individuales por su propia cuenta, ya que eso lo tiene que hacer el estado, básicamente, con alquileres sociales o con otras alternativas habitacionales.

Luego tampoco es correcto el negocio de especulación con un bien de primera necesidad, como es la vivienda, en este caso es una herencia y puede ser más lógico, pero en otros casos es acumulacion de pisos solo para rentarlos, y eso es algo que el estado debería meter mano.
hdblue #7 hdblue
Huele a bulo del ABC (Vocento) desde la otra parte del país... casualmente una mujer marroquí con hijos que vive de las paguitas y que justo deja de pagar el alquiler cuando el perro sanxe saca una ley... ya, sí, claro.
Barstow #10 Barstow
#7 Una ley que convierte los simples morosos en okupas, otorgándoles el derecho a vivir de forma indefinida en un piso que no pagan a costa de terceros
