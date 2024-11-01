«Me da mucha pena pero no volveré a alquilar el piso a familias con hijos»

«Me da mucha pena y soy consciente de que pagan justos por pecadores, pero no me puedo permitir más experiencias así. No volveré a alquilar mi piso a una persona o familia con hijos menores que pueda declararse vulnerable. Lamentablemente las leyes te empujan a eso, a evitar situaciones que puedan ser un riesgo». Todo fue conforme a lo previsto, hasta que la inquilina dejó de pagar «en junio de 2023, casualmente justo después de que en mayo entrara en vigor la Ley estatal de Vivienda»,
Lo bueno del seguro es que mientras pones la denuncia y sale la sentencia sigues cobrando, y despues de que se pare el desahucio por vulnerabilidad sigues cobrando si los servicios sociales de la comunidad autonoma no pueden ofrecerle otra solución habitacional.… » ver todo el comentario
Luego tampoco es correcto el negocio de especulación con un bien de primera necesidad, como es la vivienda, en este caso es una herencia y puede ser más lógico, pero en otros casos es acumulacion de pisos solo para rentarlos, y eso es algo que el estado debería meter mano.