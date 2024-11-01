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" Dije 'no, gracias' ": Trump afirma que Irán le propuso ser el Líder Supremo [EN]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el pueblo de Irán quiere convertirlo en su líder supremo, pero que, según él, no está interesado en ocupar el cargo. Trump afirmó que la idea de que él se convirtiera en el próximo Líder Supremo de Irán fue planteada de manera informal por los líderes en Teherán después de que la campaña militar estadounidense-israelí acabara con la vida del ayatolá Alí Jamenei, pero que él los rechazó.

| etiquetas: donald trump , irán
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Tiene que ser una broma. No puede ser tan tan tan…
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javibaz #6 javibaz
#1 puede y se supera cada día. Por desgracia.
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#8 rystan
#1 No sé a qué viene tu incredulidad.
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mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#1 Claro que es una broma.
No es creíble que Irán le ofrezca eso.

Pero mucho menos creíble que él rechace cualquier cosa que tenga "supremo" en el nombre, como un niño de 6 años.
1 K 26
#11 PerritaPiloto
#1 En la campaña había dos viejos chochos. Uno tenía síntomas de desorientación y el otro simplemente es tan cínico y tan mentiroso que no se le nota cuando tiene alucinaciones o confunde sueños y realidad.
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Supercinexin #12 Supercinexin
#1 Puede ser tan tan tan todo lo que los votantes americanos quieran que sea. Puede ser el Presidente que ha enviado Jesús, puede ser el próximo Ayatolá... Lo bonito de Occidente es que somos los ciudadanos quienes decidimos.
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ombresaco #15 ombresaco
#1 no, se lo ofreció en sueños
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#5 xavigo
Os juro que yo ya no sé…

Yo ya no miro el titular, miro el medio; si es EMT, diario la realidad o the onion, pues ya sabes… pero cuando no estás familiarizado….
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#14 Suleiman
Tener que aguantar a este personaje tiene que ser lo peor... Loco es quedarse corto..
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SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
Igual los dos maestros inmobiliarios esos que envío a negociar se dedican a hacer lo que mejor saben, mentir.
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manuelpepito #3 manuelpepito
Está senil
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ipanies #4 ipanies
Está pidiendo ayuda a gritos y nadie le hace caso!!! Hostia que está senil y es un peligro!!!!!
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vvega #7 vvega
#4 A los que le rodean les da igual, llegaron ahí gracias a que no les importen los demás.
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hazardum #2 hazardum
Obviamente es mentira, como va a rechazar Trumpetas ser el lider supremo....
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#9 rystan
#2 Le dijeron que tenía que llevar turbante.
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menéame