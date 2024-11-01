" Dije 'no, gracias' ": Trump afirma que Irán le propuso ser el Líder Supremo [EN]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el pueblo de Irán quiere convertirlo en su líder supremo, pero que, según él, no está interesado en ocupar el cargo. Trump afirmó que la idea de que él se convirtiera en el próximo Líder Supremo de Irán fue planteada de manera informal por los líderes en Teherán después de que la campaña militar estadounidense-israelí acabara con la vida del ayatolá Alí Jamenei, pero que él los rechazó.