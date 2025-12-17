·
135
meneos
1133
clics
Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la guerra con Venezuela esta noche
Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00
|
etiquetas:
:
trump
,
loco
,
venezuela
,
guerra
77
58
0
K
394
actualidad
104 comentarios
Comentarios destacados:
#19
#12
La última vez que hubo una declaración de guerra fue en la 2ª Guerra Mundial. Corea, Vietnam, el Golfo, Afganistán, Irak... todo eso fueron "operaciones militares" sin mediar una declaración formal de guerra
#4
themarquesito
Lo que sea con tal de que no se hable de Epstein
43
K
413
#7
Arkhan
#4
De Epstein o esperando que de alguna manera reactive su economía.
5
K
50
#38
eldet
#4
no, no, va a empezar otra guerra para cuando acabe, decir que ha paralizado 87 guerras y ganar 9 nobeles de la paz. O premios FIFA de la paz, lo que mas le guste.
1
K
21
#72
Palas_Memeces
#38
Premio filfa de la Paz.
0
K
7
#49
fernando_sierra
*
#4
No, hombre no, van a democratizarlos y ayudarles a gestionar su petróleo, como hicieron xon Irak.
0
K
8
#59
RegiVengalil
#4
a Trump se la pela el escándalo Epstein.
Todo el mundo sabe que es tan guarro o más que él
0
K
7
#63
Glidingdemon
#4
lo que sea para no hablar de Sánchez y su mujer.
0
K
8
#87
Harkon
#4
Mira por la ventana que igual tienes un bloqueo ahora mismo y no puedes ni salir a la calle
0
K
18
#93
Herumel
#4
No, no es por Epstein, el presidente necesitará una excusa cuando llegue el momento para las próximas elecciones para prorrogar su mandato en base a que están en guerra.... Guardar este mensaje, Venezuela es un win-win, consiguen robar petróleo y él se mantiene en el cargo más allá del término de su mandato.
0
K
12
#104
oliver7
*
#4
pues hombre, yo tenía la esperanza de que anunciase al mundo que llevamos años en contacto con civilizaciones extraterrestres.
0
K
11
#30
Sacronte
#26
Maduro perdió las elecciones. Bombardeen el pais, maten, violen, roben y destruyan todo lo posible.
38
K
367
#1
omega7767
imaginate haberle dado a este delincuente el nobel de la paz
30
K
271
#5
Piscardo_Morao
#1
O a la que lleva tiempo pidiendo precisamente que hagan esto.
37
K
335
#26
Findeton
»
ver comentario
41
K
-209
#37
Barriales
#26
y?.
4
K
47
#39
Piscardo_Morao
#26
¿Eso hace que la invasión por una potencia extranjera sea algo legítimo?
En serio, ¿tú crees que los van a invadir para que sean una democracia y no los van a "tutelar" para que tomen las decisiones "correctas" con las empresas de los Estados Unidos?
Aquí hay gente que a pesar de que las elecciones fueron limpias dice que el "perro Sanxe" es un dictador, ¿apoyarías una invasión del imperio yankee si la pidiera el PPVOX?
14
K
134
#57
Barriales
#39
ni lo dudes.
2
K
18
#60
Glidingdemon
#39
los pperros y voxtrencos llevan 7 años pidiendo el levantamiento y alzamiento del glorioso ejército español, así que mejor no hagas esas preguntas, ya están respondidas hace tiempo
2
K
18
#42
LaMinaEnMiPuerta
#26
Solo ataca solo a dicatadores que pierden elecciones. Se tiene uno que reir. Usa y su intervencionismo de libertad$$$
0
K
10
#43
Toponotomalasuerte
#26
jajajajajajajs claro, lo hace por eso y por la paz en el mundo.... Good bless América!!!
Que huevazos tenéis macho!! No sé si os lo creéis en verdad, a mí pe parece imposible.
5
K
46
#44
par
#26
Y sabes quien no las ha ganado nunca, en Siria, y hace unos dias se paseaba por la Casa Blanca?
12
K
92
#64
Piscardo_Morao
#44
Sí, uno que estaba en Al-Qaeda hasta hace nada.
3
K
22
#46
Nouser
#26
¿Y eso qué tiene que ver?
0
K
7
#51
Ovlak
#26
Aquí tenemos al "liberal" justificando, nada menos, que un estado abandone el multilateralismo y se erija por la fuerza como policía del mundo. Te vas a dejar los testículos con el galope de cabalgar contradicciones.
5
K
45
#80
Eibi6
#51
lo de liberal era hace 3-4 años, ahora es nazi y pronarcotraficantes también, ayer defendía al Orlando que liberó hace unos días Trump
2
K
15
#83
Ovlak
#80
De ahí las comillas
1
K
20
#65
konde1313
#26
Trump quiere el petróleo, los venezolanos le importan un bledo.
1
K
18
#67
pushakk
#26
cuando uno pensaba que no podías ser más asqueroso y miserable y mira por donde, sí que podías.
2
K
19
#69
Manutec
#26
En su día Trump perdió unas elecciones y alentó un asalto al Capitolio en el que muriò gente...
A Trump la democracia le importa nada.
1
K
13
#70
Alcalino
*
#26
Si justificas declararle la guerra a un país porque es una dictadura (que lo es) a que estás esperando para pedir que se declare la guerra a:
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Catar
Omán
Brunei
Rusia
Myanmar
Sudán
Bielorrusia
Nicaragua
Afganistán
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Corea del Norte
Siria
Turkmenistán
.
.
.
4
K
35
#74
Desideratum
#26
Tú no eres un liberal, eres un fascista totalitario y progenocida disfrazado de libertario extravagante.
Siempre sospeché que tú lado oscuro era bastante siniestro, pero no tanto. A mí por lo menos me tenías parcialmente engañado.
4
K
45
#86
z3t4
#26
Te recuerdo que Venezuela tiene petróleo, y mira que bien está Iraq ahora...
0
K
6
#102
parrita710
#26
¿Y cuántos venezolanos tienen que morir para remediarlo?
Dí un número que te parezca aceptable.
0
K
9
#54
Ferran
#5
Espero que la gente que se puso la banderita de Ucrania se pongan ahora la banderita de Venezuela.
Me da a mi que no
5
K
50
#27
tul
#1
se lo han dado a una de sus marionetas asi que tampoco cambiaria nada
2
K
37
#28
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
Tranquilo, no habrá ninguna guerra.
Será solo una operación militar especial para desnarcotizar y desmilaritarizar el país, y proteger a los ciudadanos del dictador
12
K
135
#78
Piscardo_Morao
#28
"Trump aseguró ayer en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos. "
Y no van a por el petróleo que dice Trump que les han robado.
Quizá algún venezolano haya se haya llevado un tarrito con tierra y por eso dice el trompas que Venezuela les ha robado tierra, y eso por ser generosa con Trump en vez de decir que miente como el bellaco fascista que es.
Buen momento para recordar que "Sandiego Obescal" es el hombre de Trump en España y VOX su partido.
1
K
17
#88
Peter086
#28
Ah, claro... como Irak... entiendo.
0
K
7
#89
guillersk
#28
en 3 días en caracas!!
1
K
23
#99
ubiquae
#28
así empezó Rusia con Ucrania, era para desnazificar un poco el país, que se había quedado muy nazi.
1
K
22
#35
Spirito
#1
Bueno, se lo han dado a otra delincuente.
3
K
36
#76
electroman
#1
Pues yo creo que todo esto es precisamente porque no le han dado el Nobel de la paz, se le han dado a la Venezolana esa, y ha dicho a tomar por culo Venezuela!
0
K
7
#85
z3t4
#1
No es peor que el genocida que se lo llevo a la tumba.
0
K
6
#6
josete15
Que casualidad que la fecha límite para publicar la lista Epstein sea el viernes, no es por ser mal pensado, pero parece que intentan desviar la atención.
20
K
190
#16
Piscardo_Morao
#6
¿Empezar una guerra para desviar la atención de los problemas domésticos?
"Seguro" que hay otra explicación, lo mismo que para que indultara a un narco como Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras condenado en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración para importar cocaína al país mientras dice que va a atacar Venezuela para combatir el narcotráfico. Seguro que la hay
3
K
26
#8
Lutin
Lamentable que tengamos que sufrir a un desequilibrado mental como presidente de la primera potencia armamentística mundial.
10
K
96
#36
Bhuvaya
#29
hoy te estás ganando el sueldo llamando a la muerte y el sufrimiento, enhorabuena.
10
K
74
#9
Arzak_
Su plan es imponer las "bondades" del neoliberalismo en América del sur, atacar los países "comunistas" y salvarlos de la cultura woke y de paso hacer un simpa en nombre de la seguridad nacional de yankilandia.
3
K
58
#29
Findeton
»
ver comentario
24
K
-115
#40
llorencs
#29
Me encanta cuando sacas la patita.
3
K
28
#45
powernergia
#29
¿Pero tú no decías que estabas en contra de esta invasión?
Cómo sois los trumpistas.
4
K
39
#95
Findeton
#45
Estoy en contra de que bombardeen a unos que van en una lancha. Sobre intervenir en Venezuela, Machado está a favor que es la vicepresidenta así que lo apoyo.
0
K
13
#48
Nouser
#29
Una restauración unilateral de democracia.
0
K
7
#18
Feindesland
#17
Yo no me apostaría ni un pincho de tortilla contra su empanada.
2
K
51
#23
powernergia
A contar los muertos de otra guerra más de EEUU.
2
K
44
#10
Piscardo_Morao
Creo que hablo en nombre de mucha gente que sabe algo de la historia de los EEUU y sus "intervenciones" en países extranjeros cuando digo, vaya que sorpresa, ¿quién se lo iba a imaginar?
Se veía venir desde que empezaron a concentrar tropas en el Caribe.
3
K
41
#79
asbostrusbo
#10
en los 60 lo hacía a escondidas con la cia y sin que se enterase nadie.
Ahora Trump lo anuncia a la prensa antes de empezar
Se la suda todo
1
K
13
#82
Piscardo_Morao
#79
En los 60 EEUU todavía iba de defensor de la democracia, hoy ni se molestan en disimular que quieren robarles su petróleo a los venezolanos.
0
K
6
#34
kipper
#32
También tiene a mucha gente cabreada. Y no solamente a la gente común, hoy publiqué un artículo traducido del Financial Times que lo defenestra.
1
K
34
#2
Leconnoisseur
En teoría lo anuncia a las 2.00 A.M hora Española
3
K
32
#3
Feindesland
#2
Pues estaremos atentos.
2
K
41
#33
kosako
#3
o durmiendo. Estaremos durmiendo con bastante probabilidad
8
K
85
#20
kipper
#15
Todo es posible con este zumbado, pero arriesgaría un impeachment.
1
K
31
#24
Dramaba
#20
Eso sí, pero me da que ni pasaría de la Cámara de Representantes
1
K
25
#32
Suleiman
#20
Tiene comprado a to Dios, hace lo que le sale de las gónadas, como buen emperador.
1
K
27
#12
kipper
No sé. Aunque con Trump todo es posible, en EEUU no se puede declarar una guerra sin consentimiento de las Cámaras.
1
K
23
#14
Feindesland
#12
Va a ser una operación especial. No es lo mismo.
11
K
126
#17
kipper
#14
No creo que sea tan idiota, aunque todo es posible.
1
K
37
#15
Dramaba
#12
Y empezarla sin declararla? A algo se agarrará el zumbao este
2
K
21
#75
CheliO_oS
*
#15
Creo que fue ayer que sacó una ley para poder declarar el narcotráfico y las drogas como armas de destrucción masiva, así que ya tiene su escusa, Venezuela tiene armas de destrucción masiva y zumbando.
EDIT: Fíjate que por aquí ya hay algunos comprando el discurso.
#56
1
K
20
#97
RegiVengalil
*
#75
yo no compro ningún discurso. Simplemente veo que se lo ponen a huevo para que él mismo suelte su discurso
cc
#66
0
K
7
#98
alehopio
#15
La guerra ya la ha empezado hace tiempo:
- injerencia en elecciones democráticas
- bloqueo económico
- destrucción de barcos civiles en aguas internacionales matando a sus ocupantes
- ordenar zona de exclusión aérea en espacio ajeno
- piratería de petroleros en el mar
etc etc etc
0
K
13
#19
themarquesito
#12
La última vez que hubo una declaración de guerra fue en la 2ª Guerra Mundial. Corea, Vietnam, el Golfo, Afganistán, Irak... todo eso fueron "operaciones militares" sin mediar una declaración formal de guerra
32
K
336
#21
kipper
#19
Sí, es posible.
1
K
37
#22
Gry
#12
No necesita aprobación para una "operación militar especial".
3
K
54
#73
Battlestar
Si lo hacen, los tiraremos de todas las competiciones deportivas, se cancelará el mundial que tiene que hacerse en su territorio, se congelarán sus activos y todas esas cosas, no?
2
K
22
#91
guillersk
#73
si, a los malvados venezolanos
1
K
15
#11
manzitor
Y eso que necesitaría aprobación del congreso, le tiene una querencia a la democracia que es la pera.
1
K
18
#77
famufa
"...hasta que no devuelvan el petróleo, las tierras y los activos que le han robado a EEUU..."
¿Es una broma? ¿Les han robado el petróleo en garrafas y lo han enterrado en Venezuela? ¿Que tierras ha robado Venezuela al zanahorio? Esto se estudiará en los libros de historia, si llegamos, porque recordemos: "el que controla el pasado controla el futuro. Y el que controla el presente, controla el pasado". Y el presente ya vamos viendo quién lo maneja...
1
K
17
#53
euacca
Hay reconocido que va a perder las elecciones mid-term, así que necesita una guerra para salvar a su país de algún otro modo que no haya probado aún.
1
K
16
#31
Suleiman
El del nobel de la paz, junto con la otra golpista... Menuda mierda de golpistas están hechos...
0
K
13
#25
Jacusse
Pobres venezolanos. Entre la espada y la pared.
Estaba claro que un país con esa enormidad de recursos no podía quedar en manos de ese tipo de delincuentes. Ahora tendremos otro tipo de delincuentes.
1
K
13
#81
asbostrusbo
#25
cuando vean la espada, van a preferir la pared
0
K
7
#13
XtrMnIO
Los gringos quieren que Latinoamérica vuelva a ser su patio trasero.
0
K
12
#47
Dene
y eso justifica un ataque en el que van a matar a no se cuantos venezolanos? Que les roben tierras y petróleo como pide este demente??
Enfermo estás , por favor
0
K
12
#41
smilo
*
Pues yo si fuera China nada más anunciar eso Trump decía que como ataque Venezuela ellos se van a anexionar Taiwán a la fuerza.
Quiero pensar que Trump quiere que el pueblo eche a Maduro, pero y si no?
0
K
12
#62
Don_Pixote
#41
como que es fácil invadir Taiwán…
0
K
8
#66
SeñorPresunciones
Como va a pararle los pies al invasor Putiin si él lo admira y quiere hacer lo mismo en Latinoamérica. Maldito porco arancia.
0
K
12
#84
dunachio
¿Y el motivo cuál es?
Descerebrados en todos los lados.
0
K
11
#71
cdya
Tú te quedas con Ucrania y yo con Venezuela. Y luego seguimos con otros paises.
0
K
10
#92
guillersk
Mira que llevo tiempo diciendo que maduro no llega a las uvas....
El otro día comentaron de darle asilo nosedonde. Creo que aún no ha pillado que como se ponga cabezón no ve las campanadas
0
K
10
#100
Nitros
*
Lla?
0
K
10
#52
ingenieril
En Venezuela hay petroleo y esta mar cerca que Libia o Irak. Tiene sentido
0
K
9
#96
neuron
El viernes se publican los epstein files
0
K
9
#55
El_Almondigas
Manda cojones, como puede declarar la guerra a un país que no ha hecho nada contra EEUU.
0
K
6
#56
RegiVengalil
#55
llenarle de drogas???
6
K
8
#58
El_Almondigas
#56
Pues como México, entre otros, o los propios laboratorios que hay en Estados Unidos.
1
K
16
#61
RegiVengalil
#58
pues que se vayan poniendo a la cola.
Este no parece quedarse de brazos cruzados
1
K
18
#101
zeekren
#58
el que se cuelga en 61 es una cuenta creada en octubre que hoy ha posteado cada pocos minutos desde las 12, con una pausa de 90 minutos pa comer.
O es un bot o cobra bocatas. Más facha y lo cagan.
0
K
10
#90
Piscardo_Morao
#56
Claro le preocupan tanto las drogas que indulta al narco expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración para importar cocaína al país.
¿Me explicas como está combatiendo el narcotráfico indultando a un criminal convicto?
0
K
6
#103
traviesvs_maximvs
#56
no sé si es peor que te creas esa patochada o que pretendas que la creamos los demás.
0
K
10
#68
Elektr0
#55
Trump hace lo que siempre ha hecho EEUU pero con todo el descaro. No se cortará en decir que les invaden para quedarse el petróleo porque todo se la suda y el resto de países, como siempre, mirarán para otro lado o agacharán la cabeza.
0
K
10
#50
Jarapa
*
Ya hemos visto la película.
0
K
6
#94
Piscardo_Morao
#50
Ojalá todo esto fuera una peli de Hollywood y no la realidad.
La imagen me suena, ¿algo de cabalgar la bomba quizá? Lo único "bueno" es que no van a lanzar bombas atómicas porque entonces la radioactividad les impediría robar el petroleo venezolano.
0
K
6
