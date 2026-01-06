edición general
El Gobierno de Trump elimina cuatro vacunas obligatorias del calendario infantil

El Gobierno de Donald Trump ha anunciado este lunes que dejará de hacer obligatorias cuatro vacunas, las del rotavirus, la gripe, la enfermedad meningocócica y la hepatitis A, dentro del calendario de inmunización infantil en Estados Unidos en el marco de su revisión de estos programas. Estas cuatro vacunas pasarán ahora a ser opcionales, y se administrarán o no con base en la decisión acordada que adopten, caso por caso, los padres y los médicos.

ipanies
Eso es!!! Muy bien compensado, hay que reconocerlo, este tipo mata por igual a extranjeros y nacionales. Es muy equitativo :troll:
6
Dragstat
#1 los del lado del espectro político de Trump no se preocupan de las personas, aunque sus seguidores piensen que les importa algo.
0
YSiguesLeyendo
es por vuestra libertad, ya puedes elegir NO vacunarte, antes no podías, ya eres más libre! (ironic mode on)
0
Supercinexin
Me alegro y adelante. Desde fuera nadie va a poder con ellos, así que es bueno que de autodestruyan ellos mismos.
0
Connect
La realidad es que llevan quitando vacunas desde que entró en su segundo mandato, y no hay una epidemia de muertes en Estados Unidos. No digo que no sean efectivas. Yo mismo no dudo en ponérmela si es necesario. Solo que habría que ver cuál es la realidad de esta medida y la que publica la prensa.
0
OCLuis
Y con esto comienza el declive que afecta a todas las civilizaciones condenándolas a su propia implosión.
A la americana la consumirá su propia ignorancia, en pleno SXXI.
0
unocualquierax
¿De dónde viene esa obsesión de todas las ultraderechas del mundo en contra de todo lo que tenga que ver con la ciencia ?.
¿ Por contraposición a la fe religiosa, a la cual están tan vinculados ?.
0
Dragstat
#3 si eres de ultraderecha sueles venir con el pack completo. Negacionista, racista, machista, individualista, sin empatía, envidia ...
0

