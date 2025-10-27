Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país

El oficialismo obtiene un fuerte respaldo en las urnas, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde hace menos de dos meses había perdido por más 14 puntos. El Presidente iniciará la segunda etapa de su mandato con un mayor respaldo en el Congreso y oxígeno para realizar los cambios de Gabinete. Con más del 90% de las mesas escrutadas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que la Libertad Avanza obtuvo el 40,84% de los votos. Fuerza Patria y afines 31.64%.
| etiquetas: argentina , elecciones
cc: #7
O tampoco lo ves?
Y esa es otra, que no tan siquiera están contabilizando toda la deuda que realmente tienen...
Argentina, nueva colonia de EEUU. buenísima noticia para los argentinos!
Pero bueno, queda demostrado con los hechos que tengo razón y que tú no.
Con estos resultados el LLA logra los diputados que necesitaba para tirar adelante regulaciones y leyes que hasta ahora le negaba el Congreso.
Lema de campaña: LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. Pues no retrocede, ni un paso. Próximo paso, reforma laboral.
Y pondrán alguna otra de Garzón explicando el fraude o lo que sea.