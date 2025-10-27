edición general
Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país

El oficialismo obtiene un fuerte respaldo en las urnas, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde hace menos de dos meses había perdido por más 14 puntos. El Presidente iniciará la segunda etapa de su mandato con un mayor respaldo en el Congreso y oxígeno para realizar los cambios de Gabinete. Con más del 90% de las mesas escrutadas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que la Libertad Avanza obtuvo el 40,84% de los votos. Fuerza Patria y afines 31.64%.

| etiquetas: argentina , elecciones
Comentarios destacados:        
#7 Klamp
#6 no hombre la hermana de milei no lleva tanto tiempo en política
7 K 111
Findeton #8 Findeton
#7 ¿Tienes enlace/fuente sobre esa acusación de que Karina haya robado nada? ¿O es un bulo?
3 K 27
#12 Klamp
#8 preguntale a spagnuolo, por cierto ese que sale en la papeleta, ese tal espert, ese quién es?
1 K 24
calde #15 calde
#8 Pero si hay una investigación en curso y ya han practicado registros, cómo que bulo???

cc: #7
2 K 33
Findeton #16 Findeton
#15 No, Karina no está investigada.
0 K 10
calde #32 calde
#16 Tú sigue defendiendo a los estafadores.
1 K 21
Findeton #35 Findeton *
#32 ¿Te refieres a Cristina Kirchner que vive con tobillera electrónica encarcelada en su casa porque está condenada a devolver 630 millones de dólares que robó? Y todavía le quedan muchas más causas abiertas en la justicia, lo que ha robado es mucho más.
0 K 10
Connect #34 Connect
#15 ¿Entonces lo de Pedro Sanchez que también hay una investigación en curso y se han hecho registros de la UCO en la Diputación de Badajoz no es un bulo y el Presidente es un corrupto? :-O
0 K 13
#3 Klamp
Ganaron los narcos!!!
7 K 97
Connect #6 Connect
#3 Y perdieron los corruptos! 20 años robando se pasaron!
5 K 35
Findeton #1 Findeton *
Y... yo tenía razón. Los argentinos refrendan que con Milei las cosas van mejor. La pobreza, la inflación y la desigualdad bajan. Los salarios y las pensiones suben, el PIB crece un 5% interanual. Mañana se viene bajada del dólar vs peso y subida de acciones argentinas.
6 K 53
calde #11 calde
#1 No sabía yo que los países que necesitan ser rescatados varias veces en un mismo año es a los que les va bien la economía...
6 K 84
#17 Jacusse
#11 bien no va. Está mejor que antes.

O tampoco lo ves?
0 K 10
calde #20 calde
#17 por eso necesita más rescates que antes?
2 K 41
#21 Jacusse
#20 para rescate el de los bancos españoles, no?
0 K 10
calde #31 calde *
#18 #17 Sí, claro... están "renovando la deuda con EEUU"... claro...

Y esa es otra, que no tan siquiera están contabilizando toda la deuda que realmente tienen...

Argentina, nueva colonia de EEUU. buenísima noticia para los argentinos!
0 K 10
Findeton #33 Findeton *
#31 Es la realidad, con Milei la deuda neta consolidada bajó en 55B. ¿Sabes por qué? Porque después de defaultear 9 veces, nadie presta a Argentina y Milei cuando vencían las deudas, las paga (incluyendo el principal) porque no le queda otra. En España se "rollea"/renueva la deuda y listo. Este "rescate" lo único que hace es que en vez de pagar deuda+interés, sólo paguen interés, porque renuevan la deuda.

Pero bueno, queda demostrado con los hechos que tengo razón y que tú no.
0 K 10
Findeton #18 Findeton
#11 De qué rescate hablas? Renovar deuda es diferente a aumentar deuda. De hecho la deuda neta ha bajado en 55b con Milei.
2 K -1
Meneador_Compulsivo #10 Meneador_Compulsivo
La portada de menéame es el mejor indicador para saber lo que no va a pasar.
3 K 38
#14 Jatetu
#10 Menéame ha pasado de ser un sitio donde tomar el pulso a la izquierda española a ser un vertedero de propaganda totalmente desnortada para retrasados mentales.
0 K 6
Connect #2 Connect *
Por acá todo el mundo ahora tenía claro que debian votar a Milei. Cuando se perdió las elecciones de Buenos Aires, la gente vio que podía volver los tiempos de la inflacion y los piquetes. Al final aquellas elecciones significaron el revulsivo que necesitaba Milei para ganar ahora. Ganar en Buenos Aires es un resultado buenísimo. Aquello es bastión peronista de Unión por la Patria.

Con estos resultados el LLA logra los diputados que necesitaba para tirar adelante regulaciones y leyes que hasta ahora le negaba el Congreso.
2 K 33
Castigadordepagascalers #9 Castigadordepagascalers
Perfecto, Argentina a la mierda. Cuando haga pasta podré pisotear luego de que los gringos dejen algunas migajas. :popcorn: Vendiiiiidos. xD
2 K 33
Findeton #4 Findeton
Mañana me secaré las lágrimas de los zurditos con billetes de 500 euros. Sí, yo compré acciones argentinas.
3 K 31
#22 Jacusse
#4 las vendes el martes?
0 K 10
Findeton #24 Findeton
#22 No, esto va para largo.
0 K 10
rojo_separatista #23 rojo_separatista
#4, espero que no comprases libra.
1 K 22
Findeton #26 Findeton
#23 Lo dicho, lágrimas de zurdos. Tranquilo que si me salpicas me seco con billetitos de 500.
0 K 10
rojo_separatista #27 rojo_separatista
#26, que los argentinos no están muy para allá, ya lo sabíamos cuando votaron un desequilibrado mental de presidente, estos resultados no cambian nada y nos dan la oportunidad de que Milei profundice sus políticas con el ejemplo que será para el resto del mundo.
0 K 16
Findeton #28 Findeton
#27 Acepta la democracia, los argentinos saben lo que quieren, quieren más Milei, quieren crecimiento, capitalismo, y LIBERTAD.

Lema de campaña: LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. Pues no retrocede, ni un paso. Próximo paso, reforma laboral.
0 K 10
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Que dirán ahora los que decían que los argentinos no querían a Milei
2 K 30
#13 Jatetu
#5 Es la historia de siempre. Los más histéricos a los que no se les ha quitado el megáfono todavía siguen hablando como si representaran al pueblo, cuando en realidad representan a un 10% de la poblaión como mucho.
1 K 9
#19 Jacusse
#0 en un rato te la tumban.

Y pondrán alguna otra de Garzón explicando el fraude o lo que sea.
1 K 20
#30 Magicus
Qué placer ver que los argentinos votamos con el sentido común. Menéame, como siempre, en una burbuja.
1 K 19
rojo_separatista #25 rojo_separatista
Hoy más que nunca se hace realidad aquella máxima de: la democracia garantiza que ningún pueblo tenga un mejor gobierno del que se merece.
0 K 16
Findeton #29 Findeton *
#25 Seamos justos, la "alternativa" que es el kirchnerismo trajo pobreza e inflación. Mientras la oposición quiera hacer pedazos el país (que es lo que quiere el kirchnerismo), no van a volver a ganar. Con esta oposición, hay Milei para 2031.
0 K 10

