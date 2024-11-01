edición general
3 meneos
16 clics
Óscar Puente, ministro de Transportes: «Ha sido un accidente tremendamente extraño»

Óscar Puente, ministro de Transportes: «Ha sido un accidente tremendamente extraño»

El ministro advierte de que el tramo era una recta; el tren Iryo sólo tenía cuatro años y la vía se había renovado en el mes de mayo

| etiquetas: tren , accidente , óscar puente , iryo , alvia , aldamuz
3 0 0 K 30 actualidad
sin comentarios
3 0 0 K 30 actualidad

menéame