Óscar Puente, ministro de Transportes: «Ha sido un accidente tremendamente extraño»
El ministro advierte de que el tramo era una recta; el tren Iryo sólo tenía cuatro años y la vía se había renovado en el mes de mayo
etiquetas
tren
accidente
óscar puente
iryo
alvia
aldamuz
