edición general
10 meneos
15 clics
Vox sale a la conquista de los barrios obreros de Madrid para arrebatar el voto a Podemos

Vox sale a la conquista de los barrios obreros de Madrid para arrebatar el voto a Podemos

Viendo el caldo de cultivo del que nadie se hace cargo tras la muerte política de Podemos, y sabiendo que el discurso de los de abajo contra los de arriba funciona, Podemos consiguió 5 millones de votos con un discurso parecido con "castas" y críticas al bipartidismo, Vox prepara una batería de mítines en barrios obreros. Por ello, plantean un enfrentamiento entre pobres autóctonos y ricos extranjeros; Vecinos expoliados y expulsados tras haber construido la región frente a extranjeros que compran casas y les impiden acceder a la vivienda.

| etiquetas: política , madrid , vox , barrios obreros , discurso , podemos
9 1 0 K 110 politica
8 comentarios
9 1 0 K 110 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La internacional de extrema derecha está viendo como se hunde por la derecha con Tucker, Candence, Nick Fuentes y está sacando este discurso de Vox contra el Miami de Ayuso para aplacar a "los de aquí primero" pero luego votan lo contrario a lo que predica

Que en Valencia los vemos votar por quitar el derecho a casa, construir, quitar emergencias, poner toreros
4 K 74
Pertinax #3 Pertinax *
Al final va a ser cierto eso de que antes votaba a Podemos y ahora...
Ná, no me lo creo.
4 K 51
#8 Astur_
#6 yo solo veo jóvenes votantes de vox, en mi pueblo obrero
1 K 25
Skiner #2 Skiner *
Vox se va a comer una mierda.
Si algo caracteriza a los barrios obreros es que son antifascistas.
1 K 23
Esfingo #4 Esfingo
#2 Y te lo creerás y todo.
1 K 20
Skiner #6 Skiner
#4 Pisa la calle, habla con la gente en los barrios obreros y palpa la realidad.
Es transparente el tema.
0 K 8
Esfingo #7 Esfingo
#6 Ya no existe tal cosa, según como te muevas verás una cosa o la otra. Pero viendo los resultados de las últimas elecciones ya no hay cinturones rojos
1 K 20
#5 BoosterFelix
Que pregunten a mOlona...
0 K 8

menéame