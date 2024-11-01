Vox sale a la conquista de los barrios obreros de Madrid para arrebatar el voto a Podemos

Viendo el caldo de cultivo del que nadie se hace cargo tras la muerte política de Podemos, y sabiendo que el discurso de los de abajo contra los de arriba funciona, Podemos consiguió 5 millones de votos con un discurso parecido con "castas" y críticas al bipartidismo, Vox prepara una batería de mítines en barrios obreros. Por ello, plantean un enfrentamiento entre pobres autóctonos y ricos extranjeros; Vecinos expoliados y expulsados tras haber construido la región frente a extranjeros que compran casas y les impiden acceder a la vivienda.