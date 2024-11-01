edición general
El Instituto Nobel explica a María Corina Machado que no se puede transferir el premio tras decir que quiere "compartirlo" con Trump

El Instituto Nobel noruego confirmó este martes que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, afirmase que quería “compartirlo” con el presidente de EEUU, Donald Trump. “Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, dijo a EFE el portavoz Erik Aasheim.

#2 Barriales
Más bajo no se puede caer.
Tanto por unos, como por la otra.
17
Bourée #8 Bourée
#2 Nos quejamos de Europa pero la competencia lemeculos es feroz...
6
Fj_Bs #11 Fj_Bs
#2 asi es , María Corina Machado que hizo por la paz : Nada
4
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#2 de puede, dales unos días xD
0
#4 kaos_subversivo
Luego se quejan de la superioridad moral de la izquierda los que venderían a su madre por 30 monedas
6
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Para que vean el valor que tiene ese premio a quien se lo han concedido...

Ahora os jodeis, payasos.
7
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
La primera persona del mundo que se arrepiente de tener el premio Nóbel de la paz.

Seguro que va diciendo por ahí que es un premio que no vale para nada y que se da por razones políticas.
4
Wintermutius #14 Wintermutius
#3 ¿Estaría mintiendo?
0
#1 Poligrafo
Propongo que les cambien el nombre de Nobel a Juanpalomo.
5
Fj_Bs #12 Fj_Bs
La única persona que ha rechazado formalmente el Premio Nobel de la Paz fue el negociador vietnamita
Le Duc Tho en 1973, porque consideró que la paz "no se había establecido realmente en Vietnam del Sur" a pesar del acuerdo de paz, aunque también otros galardonados como Jean-Paul Sartre (Nobel de Literatura) y Boris Pasternak (Nobel de Literatura) lo rechazaron por motivos ideológicos o de presión, y Hitler fue nominado pero no lo recibió
3
#13 mam23
jajajaja, !qué patetico es todo esto sino fuera verdad!
3
MiguelDeUnamano #21 MiguelDeUnamano
#13 Qué tiempos más ridículos nos está tocando vivir.
1
#9 soberao
¡Que circo! Y luego van de países serios con premio serio y prestigioso... Assange los ha denunciado por incumplir los principios y bases que dejó Alfred Nobel para dar el premio. www.meneame.net/story/suecia-desestima-denuncia-assange-contra-fundaci
4
#7 Anticapitalist
Arrastrarse para que te hagan casito nivel Dios
3
#10 XXguiriXX
De lameculos lo siguiente. Y estos/as quieren gobernar países :shit:
1
masde120 #15 masde120
La primera persona del mundo que quiere vender su Nobel por una presidencia
1
Imag0 #19 Imag0
Dice Corina que el Nobel no se puede pero que el hojaldre sí que se lo puede dar a Mr. Trump.
0
estemenda #6 estemenda
En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna
Muy bien respondido, lástima que con dinero no va enjugar la inquina que le ha cogido el amo xD
0
Yoryo #17 Yoryo
Se lo pueden quitar y reclamarla el importe del "premio", menudo ojo tienen estos de Nobel con los "agraciados" :troll:
0
#16 Alcalino
Está noticia no puede ser verdad
0
ixo #20 ixo
No pueden ser más chusqueros. :palm:
0

