El Instituto Nobel explica a María Corina Machado que no se puede transferir el premio tras decir que quiere "compartirlo" con Trump

El Instituto Nobel noruego confirmó este martes que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, afirmase que quería “compartirlo” con el presidente de EEUU, Donald Trump. “Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, dijo a EFE el portavoz Erik Aasheim.
| etiquetas: corina , novel , venezuela , trump , compartir
Tanto por unos, como por la otra.
Ahora os jodeis, payasos.
Seguro que va diciendo por ahí que es un premio que no vale para nada y que se da por razones políticas.
Le Duc Tho en 1973, porque consideró que la paz "no se había establecido realmente en Vietnam del Sur" a pesar del acuerdo de paz, aunque también otros galardonados como Jean-Paul Sartre (Nobel de Literatura) y Boris Pasternak (Nobel de Literatura) lo rechazaron por motivos ideológicos o de presión, y Hitler fue nominado pero no lo recibió
Muy bien respondido, lástima que con dinero no va enjugar la inquina que le ha cogido el amo