Trump no apoyó públicamente a la líder opositora venezolana porque ella aceptó el Premio Nobel de la Paz, un galardón que él deseaba ganar

La decisión de Donald Trump de dejar de considerar a la opositora venezolana María Corina Machado como posible líder interina de Venezuela se debe, según The Washington Post, a que ella aceptó el Premio Nobel de la Paz el año pasado, un galardón que Trump deseaba profundamente y sentía que se merecía. Citando a dos personas cercanas a la Casa Blanca, el informe señala que los esfuerzos de Machado por elogiar a Trump tras recibir el premio no fueron suficientes para aplacar al presidente, quien anhela ese reconocimiento.