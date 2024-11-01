edición general
13 meneos
30 clics

Trump no apoyó públicamente a la líder opositora venezolana porque ella aceptó el Premio Nobel de la Paz, un galardón que él deseaba ganar

La decisión de Donald Trump de dejar de considerar a la opositora venezolana María Corina Machado como posible líder interina de Venezuela se debe, según The Washington Post, a que ella aceptó el Premio Nobel de la Paz el año pasado, un galardón que Trump deseaba profundamente y sentía que se merecía. Citando a dos personas cercanas a la Casa Blanca, el informe señala que los esfuerzos de Machado por elogiar a Trump tras recibir el premio no fueron suficientes para aplacar al presidente, quien anhela ese reconocimiento.

| etiquetas: trump , nobel de la paz , maria corina machado , venezuela
10 3 0 K 153 politica
11 comentarios
10 3 0 K 153 politica
Comentarios destacados:      
themarquesito #3 themarquesito
Esto suena exactamente a la típca mierda patética y vengativa de Trump, así que suena creíble.
11 K 144
Pablosky #1 Pablosky *
"“If she had turned it down and said, ‘I can’t accept it because it’s Donald Trump’s,’ she’d be the president of Venezuela today,” one of the sources says."

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD…   » ver todo el comentario
6 K 86
oceanon3d #7 oceanon3d
#1 Yo me quiero bajar de este mundo de imbéciles y irresponsables.

Y el PP y VOX con sus turbas de indocumentados votantes van a la zaga.
3 K 41
oceanon3d #8 oceanon3d *
#5 Si; el The Washington Post se dedica a chorradas y no tiene fuentes de primera mano en la Casa Blanca.

Vete a buscar a Okdiario tu punto de vista ... anda por favor.
3 K 44
Tkachenko #9 Tkachenko *
#8 "ok diario"?? xD xD xD
Por favor
0 K 15
oceanon3d #10 oceanon3d
#9 Bueno en tu caso; el argumentario diario de la web del PP seguramente... :-D
0 K 8
Tkachenko #11 Tkachenko
#10 xD xD xD xD
Uy,casi! Estoy en la CGT, no te digo más...
1 K 27
#6 okeil
Que no los necesita, Guaidó, Cirina o Edmundo han quedado totalmente en la ignominia, lo que le interesa es el petroleo y las ideologías se la sudan, si llega a un acuerdo con Delcy, el régimen continuará. Los mamporreros ya podeis tomar nota de lo que es el fascismo ...
3 K 40
Tkachenko #2 Tkachenko
Fijo que es por eso ¬¬
0 K 15
#4 Razhan
#2 nunca pongas límites a lo rencoroso que puede ser Trump
1 K 18
Tkachenko #5 Tkachenko
#4 una chorrada. El candidato era el pelele ex-agente de la CIA, Edmundo González
0 K 15

menéame