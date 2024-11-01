Maria Corina Machado dice que "le encantaría compartir el Nobel de la Paz con Trump"

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que “le encantaría” poder compartir personalmente su Premio Nobel de la Paz con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Lo afirmó durante una entrevista en Fox News con Sean Hannity. Machado explicó que, en cuanto supo que había ganado el Nobel, instantáneamente lo dedicó a Trump, porque según ella él “merecía el premio” debido a su papel en el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, que consideró un momento histórico.