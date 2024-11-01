edición general
Maria Corina Machado dice que "le encantaría compartir el Nobel de la Paz con Trump"

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que “le encantaría” poder compartir personalmente su Premio Nobel de la Paz con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Lo afirmó durante una entrevista en Fox News con Sean Hannity. Machado explicó que, en cuanto supo que había ganado el Nobel, instantáneamente lo dedicó a Trump, porque según ella él “merecía el premio” debido a su papel en el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, que consideró un momento histórico.

Pablosky #1 Pablosky
Directamente relacionada: www.meneame.net/story/trump-no-apoyo-publicamente-lider-opositora-vene

Indirectamente relacionada: www.meneame.net/story/maria-corina-machado-no-vas-heredar-empresa

Y un 10 sobre 10 en el marcador de vergüenza ajena, ya ni da risa de lo idiota que es todo esto.
themarquesito #3 themarquesito
Por favor, hacedme presidenta, porfaplis
#6 pelta
a este paso, le van a tener conceder a Hitler el nobel de la paz a título póstumo
autonomator #4 autonomator
Paáapa dame.
Spirito #5 Spirito
!Qué esperpento de ser, gensanta!
mikelx #7 mikelx
Lamentable a más no poder.
#2 vertedero_de_rojos
El premio Nobel de La Paz debería tener forma de bala
