María Corina Machado, no vas a heredar la empresa

De nada le ha servido a María Corina Machado que tenga en su CV el Nobel de la Paz, el premio que tanto anhelaba Trump y que ella misma se lo dedicó al presidente estadounidense. Tampoco le ha servido de nada años y años de blanqueamiento a nivel mediático. Porque, aunque María Corina Machado era capaz de entregar su país y el petróleo necesario con tal de llegar al poder, lo que Trump ha demostrado es que no quiere a nadie que se lo entregue, sino que él mismo quiere tomar el poder de la región.