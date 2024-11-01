María Corina Machado, no vas a heredar la empresa

De nada le ha servido a María Corina Machado que tenga en su CV el Nobel de la Paz, el premio que tanto anhelaba Trump y que ella misma se lo dedicó al presidente estadounidense. Tampoco le ha servido de nada años y años de blanqueamiento a nivel mediático. Porque, aunque María Corina Machado era capaz de entregar su país y el petróleo necesario con tal de llegar al poder, lo que Trump ha demostrado es que no quiere a nadie que se lo entregue, sino que él mismo quiere tomar el poder de la región.
Quien vota a los que no proponen nada y solo difaman está claro que no es mucho de pensar.
A ver si los tontos útiles de Trump en Europa espabilan de una vez y se dan cuenta de que Trump no es amigo de ningún país, y lo dijo muy claro America First, que viene a significar lo mismo que el Deutschland Uber Alles.