edición general
21 meneos
44 clics

María Corina Machado, no vas a heredar la empresa

De nada le ha servido a María Corina Machado que tenga en su CV el Nobel de la Paz, el premio que tanto anhelaba Trump y que ella misma se lo dedicó al presidente estadounidense. Tampoco le ha servido de nada años y años de blanqueamiento a nivel mediático. Porque, aunque María Corina Machado era capaz de entregar su país y el petróleo necesario con tal de llegar al poder, lo que Trump ha demostrado es que no quiere a nadie que se lo entregue, sino que él mismo quiere tomar el poder de la región.

| etiquetas: maría corina machado , hereder , empresa , venezuela , petróleo
18 3 4 K 176 politica
9 comentarios
18 3 4 K 176 politica
Harkon #1 Harkon
Que pruebe a hacerse un blanqueamiento anal y se lo ponga a trump en pompa a ver xD
2 K 48
themarquesito #5 themarquesito
#1 Demasiado mayor para las apetencias de Trump, que además prefiere que se parezcan a su hija
3 K 53
HartzBaltz #3 HartzBaltz
Menudo ridiculo han hecho pp y vox. Espero que sus votantes entiendan que a estados unidos le importa un pimiento la poblacion. Solo quieren los recursos y la pasta.
2 K 32
Sinfonico #4 Sinfonico
#3 Sus votantes no tienen mucho alcance de pensamiento, están esperando a ver lo que dice Feijóo o fachascal para tener opinión.
Quien vota a los que no proponen nada y solo difaman está claro que no es mucho de pensar.
1 K 24
Gry #2 Gry
"Tú me robas el Nobel, yo te robo el país" :troll:
1 K 27
cocolisto #7 cocolisto
Un buen programa hoy. A destacar las apreciaciones de Enric Juliana.
0 K 20
Meneador_Compulsivo #8 Meneador_Compulsivo
A Raquel debería preocuparle más lo que va a pasar con canal-rojo.
0 K 20
#6 Piscardo_Morao
Ha sido una tonta útil muy útil, pero ya no les sirve para nada, cierra la puerta al salir Maria Corina.

A ver si los tontos útiles de Trump en Europa espabilan de una vez y se dan cuenta de que Trump no es amigo de ningún país, y lo dijo muy claro America First, que viene a significar lo mismo que el Deutschland Uber Alles.
0 K 13
DORO.C #9 DORO.C
Raquel se va a quedar sin comer.
0 K 11

menéame