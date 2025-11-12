edición general
Recasens (Renault): “No podemos permitir que China venga a Europa a hacer cuatro chapas con ruedas sin valor añadido”

Que vengan a enseñarnos cómo lo hacen. Eso es lo que le ha pedido este miércoles Josep Maria Recasens, presidente de Renault España, a las marcas de coches chinas que están ganando terreno a pasos agigantados en Europa. “Aquí [a Europa] no se puede venir y construir cuatro chapas con ruedas y asientos con poco valor añadido. Lo que hay que hacer es comprometerlas a que nos enseñen, que vengan con productos con valor añadido. No lo hicimos así nosotros cuando fuimos a China, no deben hacerlo ellos cuando vienen a Europa”.

cocolisto #1 cocolisto
Llorera y lágrimas de cocodrilo.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#1 No haberte llevao la produccion hijoeputa cuando te interesaba.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"No lo hicimos así nosotros cuando fuimos a China"
Una medida muy criticada por las empresas de occidente... y ahora las empresas de occidente lo reclaman, que cosas xD
sotillo #10 sotillo
#2 Que hijos de puta, pero hijos de puta con mayúsculas, se llevaron la fabricación a China para joder a los trabajadores europeos y siguen haciéndolo buscando países como Marruecos, ahora que los chinos traen trabajo a Europa y les hacen la competencia en su propia casa, por que entre otras cosas no tienen capacidad de reacción por que nos han estado timando con coches caros mientras hacían caja, ahora se muestran indignados, así revienten toda esta panda de malnacidos y sus putos votantes
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Pues el famoso 4 latas era de Renault.
FueraSionistasdeMeneame #9 FueraSionistasdeMeneame
Lo dice los propietarios de Dacia
#3 dsj
Si claro, van ha ser tan tontos como nosotros....
yopasabaporaqui #5 yopasabaporaqui
#3 Entonces tiene razón :seamos listos como lo fueron ellos.
sotillo #14 sotillo
#3 Nosotros no fuimos tontos, fuimos víctimas de su avaricia, sus bonos se multiplicaron con los bajos salarios de China y a los trabajadores nos dieron por culo mientras se llevan millones en subvenciones
#6 z1018
Ellos llevaron las fábricas a China no para ganar más dinero y poder bajar el sueldo a los obreros europeos, lo hicieron por altruismo para enseñar a los chinos: ¡que los chinos hagan lo mismo!
#8 Nuisaint
El único valor añadido es el de las primas de beneficios de estos dirigentes. Ojalá revienten por avariciosos
#12 perica_we
#8 algún día caerá el burro de los pastizales que han cobrado por cagarla tanto?
Fj_Bs #11 Fj_Bs
Producción del Dacia Spring: Se fabrica en Shiyan, provincia de Hubei, China, en una planta compartida con Renault.
Razones: Esta decisión se basa en la experiencia previa del Grupo Renault y su socio Dongfeng en la fabricación de un vehículo eléctrico similar en esa misma línea de montaje.
Alternativa: Dacia ha descartado trasladar la producción del Spring a Europa debido a los costes de reconstruir la cadena de suministro y la logística
Fj_Bs #13 Fj_Bs
#11 El Dacia Spring cuesta
alrededor de 9.500 euros en China, aunque este modelo se vende en Asia con otras denominaciones como Dongfeng Nano Box. Esta cifra contrasta con el precio del Dacia Spring en Europa, que es significativamente más alto, llegando a más de 20.000 euros sin ayudas
