Recasens (Renault): “No podemos permitir que China venga a Europa a hacer cuatro chapas con ruedas sin valor añadido”

Que vengan a enseñarnos cómo lo hacen. Eso es lo que le ha pedido este miércoles Josep Maria Recasens, presidente de Renault España, a las marcas de coches chinas que están ganando terreno a pasos agigantados en Europa. “Aquí [a Europa] no se puede venir y construir cuatro chapas con ruedas y asientos con poco valor añadido. Lo que hay que hacer es comprometerlas a que nos enseñen, que vengan con productos con valor añadido. No lo hicimos así nosotros cuando fuimos a China, no deben hacerlo ellos cuando vienen a Europa”.
Una medida muy criticada por las empresas de occidente... y ahora las empresas de occidente lo reclaman, que cosas
Razones: Esta decisión se basa en la experiencia previa del Grupo Renault y su socio Dongfeng en la fabricación de un vehículo eléctrico similar en esa misma línea de montaje.
Alternativa: Dacia ha descartado trasladar la producción del Spring a Europa debido a los costes de reconstruir la cadena de suministro y la logística
alrededor de 9.500 euros en China, aunque este modelo se vende en Asia con otras denominaciones como Dongfeng Nano Box. Esta cifra contrasta con el precio del Dacia Spring en Europa, que es significativamente más alto, llegando a más de 20.000 euros sin ayudas