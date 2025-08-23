edición general
Celebraron a EE.UU. y terminaron detenidos: ICE arresta a venezolanos en Nueva York

Lo que comenzó como una celebración terminó en detenciones y procesos de deportación. Un grupo de ciudadanos venezolanos que salió a las calles de Nueva York para festejar la captura de Nicolás Maduro fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), evidenciando que, para el gobierno estadounidense, no hay aliados cuando se trata de imponer su política migratoria.

#1 Es poético xD.

Les liberan de un dictador, les ponen la vicedictadora al mando y encima les deportan
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Es poético xD.

Les liberan de un dictador, les ponen la vicedictadora al mando y encima les deportan
humono #3 humono
#1 ¿Se darán cuenta?, ¿nos daremos cuenta?. :wall:
#34 DobleCapital
#3 Con suerte al menos volverán a un país que transicione a la democracia.
Cantro #37 Cantro
#34 No creo tanto en la suerte

Muy probablemente acaben en una colonia cuyo único interés será el de saquear sus recursos
#39 DobleCapital
#37 Veremos.
Cantro #42 Cantro
#39 Ya has visto que en sus discursos han hablado muy poco de transición, democracia, elecciones, normalización y el tipo de cosas que se dicen en estos casos y mucho y muy claramente de petróleo

Trump no sabe disimular: quieren los recursos y a los venezolanos que les vayan dando
#43 DobleCapital
#42 Discursitos lloricas de la izquierda aparte.

Ahora tiene que haber un RUIDO DE SABLES enorme dentro del gobierno. SABEN que hubo traiciones. Rubio dice que hablaba con Delcy. No sabemos si hablaban con Padrino o con Diosdado, pero si no lo hacían, ahora saben que Delcy y muchos otros traicionaron a Maduro.

Yo creo que, ahora que Delcy ya ha juramentado como presidenta, en los próximos días va a haber cambios.

Por ejemplo, o Diosdado quita a Delcy, o Delcy quita a Diosdado. O Padrino quita a Delcy. Etc.
Cantro #45 Cantro
#43 A saber como evoluciona eso, pero está claro que Trump quiere al chavismo para gobernar Venezuela. Ya tienen el control de todo, serán como ovejitas y le permitirán saquear el petróleo sin mayor problema

¿Para qué hacer una transición cuando puedes usar el aparato que ha controlado el país con tanta efectividad durante este tiempo y que tiene experiencia trabajando para dictadores?

Les deja que sigan "gobernando" a cambio de que nadie les estorbe
#48 DobleCapital
#45 Está claro porque han pasado 2 días. Entiendo. Pues yo no lo veo tan claro.
Cantro #55 Cantro
#48 La invitación se la han hecho "haced lo que queremos y os dejo seguir con vuestro cortijo"

Y le ha dado un mensaje claro a Corina Machado y ni ha mencionado a Humberto González. No cuenta para nada con la oposición, y no van a tener ninguna prisa en convocar elecciones en el país

Lo primero es lo primero, y eso es asegurarse el control del petróleo
#58 DobleCapital
#55 Está claro que en estos dos días no ha contado con la oposición.

Sobre asegurarse el petróleo, lo veo bien. Es asegurar el control sobre el estado.
#46 wonsterboy *
#34 A USA?

Conociendo como van las deportaciones y el respeto a los derechos humanos en esa gran nacion, lo mas seguro acaben en una carcel de Zimbabue.
#47 DobleCapital
#46 Sois un meme.
#54 wonsterboy
#47 Digo alguna mentira?
#57 DobleCapital
#54 No, sólo tonterías.
#67 wonsterboy
#57 Pues sere tontisimo, pero me sorprende que te indigne mas mi comentario que el propio hecho de que en USA se secuestre y deporte a inmigrantes, sin juicio y de cualquier manera.

Al menos conservare mi cara.
#68 DobleCapital
#67 Excepto que yo estoy en contra de la expulsión de inmigrantes por parte de Trump. Pero no tengo poder sobre Trump obviamente.
#61 Scutarius
#47 Vosotros sí que sois un meme. A pastar a forocoches, oveja.
Verdaderofalso #51 Verdaderofalso
#34 El Salvador?
mikhailkalinin #14 mikhailkalinin
#1 Y tiro porque me toca.
3 K 32
BastardWolf #15 BastardWolf
#1 y espérate que no acaben en El Salvador
#18 Grahml
#1 EEUU les ha robado el petróleo y todo lo que pueda conseguir de los venezolanos, sean del partido que sean.
1 K 31
redscare #20 redscare
#1 Todo ventajas, les pagan el viaje de vuelta a su Venezuela querida donde seguro que estaban planeando ir ahora que Maduro ya no está xD
Catapulta #24 Catapulta
#1 Lo mismo querían volver gratis a su amada Venezuela ahora que es un paraíso increíblemente idéntico en todo menos que no está maduro.
1 K 18
Verdaderofalso #53 Verdaderofalso
#24 o acaban en El Salvador o en Aligator donde llevan miles de desaparecidos
#50 z1018
#1 pero esta es una dictadura de las buenas porque la presidenta ha sido elegida por el ser superior.

Es como lo de Siria que ha pasado de ser un régimen regido por un sátrapa a tener un presidente, aunque no haya habido elecciones, pero ya no es un régimen.
#59 Carapedo
#1 En este mundo de ahora, Berlanga haría documentales.
CerdoJusticiero #63 CerdoJusticiero *
#1 Más que poético parece ser un fake como una catedral:

edition.cnn.com/2025/08/23/us/ice-detention-arrest-maryland

La Imagen está casi al final, último cuarto de la noticia. Lo había visto por aquí:

bsky.app/profile/critheann.bsky.social/post/3mboj4r66yc2p
IkkiFenix #5 IkkiFenix
Supongo que no les molestará que les manden a su país, pues ya a llegado la libertad y la democracia a Venezuela.
#9 malditopendejo
#5 el tema es que se quedaran en el CECOT, a medio camino...
#10 feifur
#6 #5 #4 me habéis ganado por segundos :'(
#11 Albarkas
#10 Los dedos más rápidos al Este del Pecos, forastero. xD
1 K 18
#4 Albarkas *
Esos lo que querían era el billete de vuelta gratis. Que lo disfruten.
#2 Suleiman
Y pensar que aún apoyan a Trump... Más tontos y no nacen.
azathothruna #12 azathothruna
#2 Mi abuelo estaba en contra de ese dicho.
Porque el instinto y la inteligencia no son lo mismo.
Los espermatozoides que los engendraron habran tenido buen instinto pero poco mas :troll:
BM75 #22 BM75
#12 Con todo el respeto a tu abuelo, no tiene ningún sentido tomarse los dichos con literalidad...
EmuAGR #28 EmuAGR
#2 No cabe un gilipollas más en EEUU. xD
5 K 58
kavra #41 kavra
#28 sí, caben, caben más. Pon la tele en cualquier hora y cadena.
Fj_Bs #69 Fj_Bs
#28 xD bueno seguidores , no les falta ,hasta que pagan la consecuencias
oceanon3d #38 oceanon3d
#2 Aquí millones de obreros y jubilados se creen que el PP y VOX son su partido y los van a defender.
barcelonauta #19 barcelonauta
Escupir hacia arriba, demostración venezolana. :troll:
#6 feifur
Estarán contentos, ya pueden volver a su pais, y encima gratis. :->
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#6

Previa escala en El Salvador. xD
andando #44 andando
#13 otro paraíso liberal, unas vacaciones pagadas vaya
tusitala #17 tusitala
#6 Espérate que no los dejen en México, para Trump todos los países de mierda son iguales.
#29 Estaticus
Findeton podria estar entre uno de ellos perfectamente
4 K 35
Gintoki #32 Gintoki
#29 no caerá esa breva...
TripleXXX #33 TripleXXX
#29 No caerá esa breva...
#31 NoMeVeas
Me parece correcto. El karma les ha venido rápido y furioso. Es que ser de derechas es de retrasados, y esto lo confirma.
3 K 32
Fj_Bs #70 Fj_Bs
#31 se delatan Bobos , muy rapido xD pero joden los demas
ixo #23 ixo
xD xD xD  media
karakol #27 karakol
El mundo según Valle-Inclán.

A los leopardos comecaras no les basta el Ozempic, ya tienen que tirar de cirugía bariátrica.
chemari #36 chemari
Aun hay gente que piensa que ser un fan de Trump te hace cascarón de huevo. Solo puedo dedicarles esta cancion: TOOOONTOOOOOOOO
#16 luckyy
Cómo me alegro. A ver si los de aquí aprenden un poquito respecto a lo que están defendiendo
#8 Chuache_cientifico
La vírgen qué esperpento.
Mecaguen #35 Mecaguen
No se puede ser más parguela.
#25 Estaticus
Seguro que coreaban IU ES EI. Mientras se acercaban las patrullas
Verdaderofalso #62 Verdaderofalso
#60 si tu lo dices… anda que no he subido noticias de leopardos come caras últimamente xD
#65 Adam22
#62 No se como me quita validez el hecho de que seas multi-reincidente. ;)

Solo demuestra que en el site la inquina contra los inmigrantes esta bien vista siempre que sean los inmigrantes adecuados. Cómo es cualquier foro de Vox. :troll:
Roendal #26 Roendal
Sabemos algo de los que el primer día se les llenaba la boca de la libertad que se venía…
#64 NoMeVeas
#60 Deja de llorar. Es simple karma, la forma de justicia mas pura, y claro que uno se enorgullece cuando el karma actua en un mundo tan injusto. Esta gente tenia ideas xenofogas y racistas , y por culpa de la ignorancia, la estupidez y el concepto de la realidad altamente manipulada, no se dieron cuenta que eran el negro con la camisa nazi.
#66 Adam22 *
#64 "xenofogas "

Joder, que son puto caníbales, haber empezado por ahí. Al hoyo con ellos. :troll:

Nah, solo te alegras porque son tus enemigos políticos y te satisface su desgracia.

Por cierto, parece que esta noticia en particular un bulo según Newtral.
cabobronson #7 cabobronson *
Ajo y agua xD xD xD
cdya #30 cdya
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
omegapoint #49 omegapoint *
No encuentro la noticia en más medios para contrastar. #0
pero he encontrado esto.
www.google.com/amp/s/www.newtral.es/venezolanos-arrestados-ice-maduro-

uno ya no sabe que puto creer. Como odio el puto periodismo actual.
#60 Adam22
#56 A ver, que te estas partiendo la caja con la idea de que inmigrantes venezolanos anti-chavistas sean deportados... no me intentes vender cuentos. xD

Y para mas inri parece que es un bulo. #49
#21 unomas23
Qué absurdo es todo.
#40 Adam22
Meneantes vomitando odio contra inmigrantes y alegrándose de sus infortunios.

Esta claro que estáis en la fase de la Ira en las fases del duelo. :ffu: :ffu: :ffu: :troll:
#52 wonsterboy
#40 Ea, ea.
Verdaderofalso #56 Verdaderofalso
#40 para nada, pero muchos venimos subiendo noticias de cómo funciona los camisas pardas de Trump, y no se les ocurre mejor idea a los ilegales que estaban escondidos que salir a la calle a festejarlo… se lo han puesto a huevo al ICE
