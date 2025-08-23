Celebraron a EE.UU. y terminaron detenidos: ICE arresta a venezolanos en Nueva York

Lo que comenzó como una celebración terminó en detenciones y procesos de deportación. Un grupo de ciudadanos venezolanos que salió a las calles de Nueva York para festejar la captura de Nicolás Maduro fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), evidenciando que, para el gobierno estadounidense, no hay aliados cuando se trata de imponer su política migratoria.
| etiquetas: venezuela , eeuu , celebración , ice , maduro
Les liberan de un dictador, les ponen la vicedictadora al mando y encima les deportan
Les liberan de un dictador, les ponen la vicedictadora al mando y encima les deportan
Muy probablemente acaben en una colonia cuyo único interés será el de saquear sus recursos
Trump no sabe disimular: quieren los recursos y a los venezolanos que les vayan dando
Ahora tiene que haber un RUIDO DE SABLES enorme dentro del gobierno. SABEN que hubo traiciones. Rubio dice que hablaba con Delcy. No sabemos si hablaban con Padrino o con Diosdado, pero si no lo hacían, ahora saben que Delcy y muchos otros traicionaron a Maduro.
Yo creo que, ahora que Delcy ya ha juramentado como presidenta, en los próximos días va a haber cambios.
Por ejemplo, o Diosdado quita a Delcy, o Delcy quita a Diosdado. O Padrino quita a Delcy. Etc.
¿Para qué hacer una transición cuando puedes usar el aparato que ha controlado el país con tanta efectividad durante este tiempo y que tiene experiencia trabajando para dictadores?
Les deja que sigan "gobernando" a cambio de que nadie les estorbe
Y le ha dado un mensaje claro a Corina Machado y ni ha mencionado a Humberto González. No cuenta para nada con la oposición, y no van a tener ninguna prisa en convocar elecciones en el país
Lo primero es lo primero, y eso es asegurarse el control del petróleo
Sobre asegurarse el petróleo, lo veo bien. Es asegurar el control sobre el estado.
Conociendo como van las deportaciones y el respeto a los derechos humanos en esa gran nacion, lo mas seguro acaben en una carcel de Zimbabue.
Al menos conservare mi cara.
Es como lo de Siria que ha pasado de ser un régimen regido por un sátrapa a tener un presidente, aunque no haya habido elecciones, pero ya no es un régimen.
edition.cnn.com/2025/08/23/us/ice-detention-arrest-maryland
La Imagen está casi al final, último cuarto de la noticia. Lo había visto por aquí:
bsky.app/profile/critheann.bsky.social/post/3mboj4r66yc2p
Porque el instinto y la inteligencia no son lo mismo.
Los espermatozoides que los engendraron habran tenido buen instinto pero poco mas
Previa escala en El Salvador.
A los leopardos comecaras no les basta el Ozempic, ya tienen que tirar de cirugía bariátrica.
Solo demuestra que en el site la inquina contra los inmigrantes esta bien vista siempre que sean los inmigrantes adecuados. Cómo es cualquier foro de Vox.
Joder, que son puto caníbales, haber empezado por ahí. Al hoyo con ellos.
Nah, solo te alegras porque son tus enemigos políticos y te satisface su desgracia.
Por cierto, parece que esta noticia en particular un bulo según Newtral.
pero he encontrado esto.
www.google.com/amp/s/www.newtral.es/venezolanos-arrestados-ice-maduro-
uno ya no sabe que puto creer. Como odio el puto periodismo actual.
Y para mas inri parece que es un bulo. #49
Esta claro que estáis en la fase de la Ira en las fases del duelo.