Celebraron a EE.UU. y terminaron detenidos: ICE arresta a venezolanos en Nueva York

Lo que comenzó como una celebración terminó en detenciones y procesos de deportación. Un grupo de ciudadanos venezolanos que salió a las calles de Nueva York para festejar la captura de Nicolás Maduro fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), evidenciando que, para el gobierno estadounidense, no hay aliados cuando se trata de imponer su política migratoria.