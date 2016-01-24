Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump,se ha autoproclamado presidente interino de Venezuela. Así lo ha hecho a través de su red social 'Truth Social' con un montaje que recuerda mucho a los que aparecen en la enciclopedia virtual Wikipedia. En la imagen se aprecia una foto retrato de Trump, donde debajo aparece como "presidente interino de Venezuela" desde enero de 2026.