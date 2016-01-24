edición general
Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump,se ha autoproclamado presidente interino de Venezuela. Así lo ha hecho a través de su red social 'Truth Social' con un montaje que recuerda mucho a los que aparecen en la enciclopedia virtual Wikipedia. En la imagen se aprecia una foto retrato de Trump, donde debajo aparece como "presidente interino de Venezuela" desde enero de 2026.

27 comentarios
Comentarios destacados:        
javibaz #5 javibaz
¿Y donde están las actas que le dan la victoria?
17 K 173
Supercinexin #15 Supercinexin *
#5 xD xD xD {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}

Eso ya da igual, hombre. Si ya han quitao al distador. Qué actas ni qué actas. Tira los folios esos que hicimos con el Word a la basura, Ermundo, que ya da igual.

jajaja

- He detenido al ¡Dictador! Maduro
- :->
- y ahora será juzgado en los Estados Unidos de América por gravísimos crímenes internacionales.
- :-> :->
- Mientras tanto, nombro Presidenta Interina a Delcy Rodríguez. No preocuparse, ya le he dicho que o hace lo…   » ver todo el comentario
9 K 102
Tkachenko #20 Tkachenko
#15 una película visionaria  media
6 K 78
japal #3 japal
Esto pasa ya de lo grotesco. Este tipo definitivamente está demente.
13 K 142
ummon #17 ummon
#3 Demente es que tengamos democracias que permitan este tipo de comportamientos.
Necesitamos leyes claras y concisas (no interpretables) que regulen y acoten el comportamiento de los políticos y al menor desliz: Despedido (como cualquier otro trabajo)
5 K 52
Pablosky #21 Pablosky
#17 pues los de la asociación nacional del rifle llevan años diciendo que con las armas es suficiente para evitar abusos de un dictador.

El plan no ha salido demasiado bien…
5 K 49
#27 guuilesmiz
#17 la ley se impone porque hay una fuerza que la ejerce por encima, para el caso de los ciudadanos es el Estado.

Qué fuerza crees que hay por encima de eeuu-trump para obligarles a imponer la ley que comentas?
0 K 10
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#3 ¿Álguien hará algo para evitarlo? Pues seguramente no sea un demente si no uno que sabe que “Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos”

elpais.com/internacional/2016/01/24/estados_unidos/1453633454_177514.h
0 K 8
skaworld #7 skaworld
A ver es presidente interino, un puesto temporal simplemente asignado a su persona mientras la Escuela de las Americas saca la plaza fija.
9 K 118
#6 egon_
Menudo esperpento.
9 K 110
Spirito #2 Spirito *
xD xD xD xD xD

No voy a comentar na', porque sobran las palabras.

:popcorn:
8 K 99
Supercinexin #16 Supercinexin
#2 Comenta hombre, comenta. Aquí hemos venido a reírnos.
0 K 16
calde #9 calde
VIVA LA DEMOCRACIA!
5 K 76
Chinchorro #8 Chinchorro
Ahora salen los refugiados venezolanos a celebrarlo también :troll:
5 K 66
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
El Neron del siglo XXI emperador loco y ladron, ante la pasividad de todos.
4 K 59
rojo_separatista #12 rojo_separatista
Y la mayoría de la oposición venezolana calladita ante este atropello.
3 K 52
Chinchorro #14 Chinchorro
#12 ¿Por qué van a protestar, si es justo lo que querían? :troll:
5 K 61
elTieso #13 elTieso
Es que me imagino ser Delcy Rodriguez y que te llame el tipo naranja para decir que vas a hacer una beautifil big law para Venezuela porque el presidente es él. Marronazo.
2 K 33
#4 Suleiman
Dios ha hablado, este el el primero....
1 K 20
japal #11 japal
Ultimas declaraciones de Trump: " Mi cráneo es como un coco. Tengo una telilla de neuronas pegado a la cáscara, que sería como lo blanco del coco, pero todo lo demás es agüilla."
1 K 17
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Delcy haz las maletas!!!

Guiño guiño codazo codazo :troll:
1 K 15
yemeth #24 yemeth *
En Europa ya están reaccionando a esta nueva salida de tono de Trump convocando una rueda de prensa para advertirnos sobre China.
0 K 11
#19 Penadeoccidente
Que presente las actas!!
1 K 10
Daniel_Blake #22 Daniel_Blake
Cuántos presidentes interinos tienen ya?
0 K 9
#25 Islu
Algo trincarán. Como con Guaidó.
0 K 9
Sandevil #26 Sandevil
Si al final.consigie que chavismo y oposición limen asperezas, aunque sea para quitárselo de encima, debería llevarse el nobel? :shit:
0 K 9

