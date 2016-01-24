Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump,se ha autoproclamado presidente interino de Venezuela. Así lo ha hecho a través de su red social 'Truth Social' con un montaje que recuerda mucho a los que aparecen en la enciclopedia virtual Wikipedia. En la imagen se aprecia una foto retrato de Trump, donde debajo aparece como "presidente interino de Venezuela" desde enero de 2026.
| etiquetas: trump , truth social , venezuela
Eso ya da igual, hombre. Si ya han quitao al distador. Qué actas ni qué actas. Tira los folios esos que hicimos con el Word a la basura, Ermundo, que ya da igual.
jajaja
- He detenido al ¡Dictador! Maduro
-
- y ahora será juzgado en los Estados Unidos de América por gravísimos crímenes internacionales.
-
- Mientras tanto, nombro Presidenta Interina a Delcy Rodríguez. No preocuparse, ya le he dicho que o hace lo… » ver todo el comentario
Necesitamos leyes claras y concisas (no interpretables) que regulen y acoten el comportamiento de los políticos y al menor desliz: Despedido (como cualquier otro trabajo)
El plan no ha salido demasiado bien…
Qué fuerza crees que hay por encima de eeuu-trump para obligarles a imponer la ley que comentas?
elpais.com/internacional/2016/01/24/estados_unidos/1453633454_177514.h
No voy a comentar na', porque sobran las palabras.
Guiño guiño codazo codazo