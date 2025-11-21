Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

egún el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez, la noticia ha generado una reacción inmediata: “Esta semana a muchos les ha dado un parraque al leer esta noticia y es que el Gobierno de España ha llegado a un acuerdo para limitar, y mucho, el alquiler de habitaciones”.
Explota la burbuja inmobiliaria
Is not impossible, it’s expensive.
Ahora va a estar más difícil vampirizar a otros
Cómo te jode que se legisle, aunque sea un poquito, contra los vampiros inmobiliarios. Y qué gusto me da a mí veros rabiar aunque sea solo un poquito.
Que gracioso que penséis que el sector inmobiliario no está regulado cuando es de los sectores económicos más intervenidos. Pero seguid, seguid, que seguro seguro seguro que ahora si que si bajarán los precios y aparecerán viviendas por arte de magia, no como hasta ahora.
Hay que parar eso.
Y es que la ley traslada al dueño de la vivienda la responsabilidad de dar un techo a las personas que no pueden pagar por un alquiler, y no solo eso, te pueden dejar la casa destrozada y no tienes nada que hacer.
Aqui lo que hace falta es dar toda la seguridad juridica al propietario y garantizar al que vive en alquiler todos sus derechos mientras cumpla las… » ver todo el comentario
Ufff, como se iban a desmadrar los precios así ...
Es decir, en vez de limitar la subida al IPC una vez al año, ¿es podría aumentar el precio del alquiler cada tres meses? La de propietarios que iban a ir subiendo poco a poco hasta que el inquilino se tenga que ir y que entre otro. Sin entrar en el estrés mental de saber que cada tres meses el casero de puede subir el alquiler todo lo que quiera o te tienes que ir.
Porque me da que aquí hay una paradoja. Por un lado se estaban desmadrando los precios que ya parecían precios de un piso entero por una habitación. Pero me da que si alguien es propietario de un piso, y ha de obtener lo mismo, no se arriesgará a alquilarlo por habitaciones y eso limitará opciones económicas para algunos.
Los estudiantes lo pagaban entre todos.
No tiene nada que ver con alquilar habitaciones.