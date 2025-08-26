El BCE alerta de la crisis de vivienda en España: los precios están un 70% más inflados que en Europa

Más señales de alerta sobre la crisis de vivienda. Los precios de los inmuebles en España están un 70% más inflados que en la media de Europa, como constata el Banco Central Europeo (BCE). Se trata de un indicio más de la gravedad de la situación en el país, que arrastra desde hace años un déficit de viviendas y que pone de manifiesto la pérdida de poder adquisitivo de las familias para acceder a la compra.