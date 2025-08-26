El BCE alerta de la crisis de vivienda en España: los precios están un 70% más inflados que en Europa

Más señales de alerta sobre la crisis de vivienda. Los precios de los inmuebles en España están un 70% más inflados que en la media de Europa, como constata el Banco Central Europeo (BCE). Se trata de un indicio más de la gravedad de la situación en el país, que arrastra desde hace años un déficit de viviendas y que pone de manifiesto la pérdida de poder adquisitivo de las familias para acceder a la compra.
Destruyamos pisos, seguro que baja el precio
A 150km de Madrid? En un pueblo de Soria?
La gente quiere piso donde haya trabajo, servicios y buenas comunicaciones. Y en esos sitio está ya petao. A no ser que quieras explorar el subsuelo..
El problema viene derivado de la concentración hilarante de la población y el trabajo en 6 o 7 puntos, con lo grande que es España.
Acaban de decir que Corea del Sur tiene cinco veces menos superficie que España con más población, 51 millones
Como se pueden meter todos hay y nosotros no podemos construir más???!?
Si se reduce la demanda eliminando a los inversores entonces ya se podría trabajar con los demás datos.
Por otra parte casi no se construyen VPOs porque no es rentable. Y con ello quiero decir que hay muchísimo suelo para VPOs pero las condiciones que imponen los políticos son tales que si como promotor realizas el proyecto, pierdes dinero seguro. Ergo no se hacen VPOs y listo.
Construir más para que los fondos buitre tengan más que comprar dices?
Paises que han puesto limites o prohibido la compra de viviendas al capital internacional que no iba a vivir en ella para aminorar la burbuja
www.meneame.net/story/britanicos-enfrentan-impuesto-100-sobre-vivienda
Bajamos los precios nosotros mismos
Hace falta construir, hay una escasez física de vivienda, cada vez mayor escasez. No es por falta de constructoras, los políticos impiden construir.
Mientras sigáis con otras soluciones o echando la culpa a otros, la vivienda seguirá subiendo inexorablemente, año tras año.
Luego el mantra de idealista y los especuladores de hay que construir, pero no se quiere, que me da la razón de espantemos la demanda!
Yo estoy en ello, tengo tecnicas avanzadas de marketing para espantar a compradores! dame tiempo yo lo arreglo!
El contraste se produce en el otro lado de la balanza, porque las dos autonomías con unos menores porcentajes de casas vacías o sin uso habitual son Madrid (11,51 %) y Cataluña (19,71%).
Lo dicho, la metodología en esos estudios es muy laxa, la realidad es que las viviendas vacías son mucho menores (repito, 1.4% en Barcelona). Soltar cifras que no son exhaustivas y proclamar que no hay que construir porque hay mucha vivienda vacía no es solución de nada. Repito, la… » ver todo el comentario
Claro es una tontería que ahora cuando busques sobre Valencia en internet veas DANA, ahogados y destruccion y las visitas de airbnb se hayan undido un 30% en la ciudad super tontería jajajaaja
Que sí que todo al revés para tu interés, no cuela, enga jajaajajaj
En el pueblo de mi madre hay muchas, pero muchísimas viviendas vacías. Hay hasta algunas calles enteras.
Cuentan como viviendas vacías pero sin embargo, aunque las quieras vender o alquilar ahí se van a quedar porque nadie quiere vivir allí. La gente vive donde hay trabajo, en lugar de trabajar donde viven.
De hecho mi madre tiene en venta la vivienda de mi abuelo, lleva ya 4 años así con el precio mínimo que les permite catastro y nada, no hay compradores.
Decir que hay muchas viviendas vacías en toda la comunidad no tiene sentido, hay que contar las viviendas vacías donde hay demanda, donde hay trabajo.
Llevamos siete años así y los resultados saltan a la vista.
Simplemente hay que hacer como se hace en los países donde se han conseguido controlar mejor los precios, aumentar la vivienda pública. España tiene una vivienda pública ridícula comparada con el resto de la UE. Y en la mayoría de la UE esa vivienda pública sigue siendo baja.… » ver todo el comentario
Construir sólo, sí es la solución.
Tengo pensamiento de izquierdas, pero cuando veo lo simplistas que son los del gobierno (que tampoco el PSOE es de izquierda) me entran ganas de llorar.
En serio, estás intentando vender una moto que no se aguanta por ningún lado y la realidad y la estadística de quién compra lo demuestra.
¿Cómo impiden los políticos construir?.
Hay suelo y si no lo hay cualquiera puede convertirse en urbanizador, otra cosa es que quieras suelo público gratis o que el ayuntamiento te pague las infraestructuras y te haga gratis la calle.
Aparte está el manido tema de la normativa que básicamente no ha cambiado en casi 20 años desde que se publicó el Código Técnico de la Edificación en 2006.
Te lo dice uno que se construyó una casa con esta normativa entre 2013 y 2014 por una cantidad impensable hoy día y con calidades altas para el estándar común.
Burocracia y lentitud en adaptar PGU's a las necesidades de crecimiento de las distintas poblaciones.
En Madrid, donde no pueden tener un gobierno más favorable a llenar de cemento hasta el último milímetro disponible, tampoco encuentran mano de obra y tampoco se construye toda la vivienda que se necesita
Y esto lo sé porque me estoy volviendo mico para encontrar quien me haga una obra
Eso sí! De frenar las compras de viviendas por fondos buitre ni hablar
Pero están acojonados porque son esos los primeros que se rajan con la compra si ven turbulencias a lo lejos.
Lo que hay es un montón de promociones abandonadas, lo que provocó una avalancha de ocupaciones. El principal instigador de las mismas, fue el propio Aznar, desde aquella época...y tú buscas, simplemente, tropezar en la misma piedra, con datos completamente falsos...
En 2024 murieron en España 436.526 personas,
El elefante en la habitación es la inversión. Una vez se quite ya se podrá saber si de verdad faltan viviendas o no.
Luxemburgo ~8.760 €/m²
Austria ~5.053 €/m²
Finlandia ~4.889 €/m²
Alemania ~4.800 €/m²
Portugal ~3..759 €/m²
Francia ~3.332 €/m²
Bélgica ~3.248 €/m²
Polonia ~2.792 €/m² s
Italia ~2.741 €/m²
España ~2.715 €/m²
Grecia ~1.792 €/m²
Rumanía ~1.676 €/m²
Así que más o menos igual, no parece, porque España que es 10º en tu lista, estaría por delante de Francia que en tu lista está la 6º.
Pero vamos, si nos ponemos caso por caso. Luxemburgo salario medio 74.296 € que son 2,2 veces el de, España 33.700 €
Precio piso 8.760 €/m² que son 3,2 veces el precio de España, que son 2.715 €/m².
España está a la par, por ejemplo, con Italia, tanto en salarios como precio medio por m². Portugal está objetivamente bastante más caro.
Lo que me refería es que en una lista que relaciones el metro cuadrado con el salario medio. España estaría por encima de Francia. A pesar de que Francia está 4 posiciones por encima en tu lista. Así que no se mantendría la cosa. No es una lista de metros cuadrados, y otra de salarios medios. Es la relación entre esos dos. Que te da el esfuerzo que tiene que hacer un salario medio para pagar esos metros cuadrados.
También ten en cuenta esto sobre Francia.
1) en los últimos 10 años ha pasado de 65,8 millones de habitantes a 66,9, eso es 1,1 millones. España de 46,4 a 49,1 que son 2,7 millones. Eso significa más demanda que sube los precios.
2) inversión en vivienda pública Francia últimos 5… » ver todo el comentario
Los precios de los inmuebles en España están un 70% más inflados que en la media de Europa, como constata el Banco Central Europeo (BCE)
Vamos que se han explicado erróneamente. No he dicho nada entonces porque no he seguido leyendo y obviamente está mal la primera linea
Gobierne Trump o biden o Pablo iglesias.
Lo mismo podemos empezar por expropiar eso, por que no se para que se han usado.
El valor bueno es el del 16,8% de sobrecoste.
El BCE estima que la vivienda en España vale un 16,8% más de lo que debería: se eleva ya al máximo en 16 años
www.elperiodico.com/es/economia/20251114/bce-estima-sobrevaloracion-vi
Después todos para comer viviendas con patatas.
Cuando los sueldos suban al ritmo que sube la vivienda, hablamos.
Si valen una barbaridad y hay listas de espera! O apalabras un piso de compra y otro paga más y te quedas sin... Oferta/demanda
Donde hay mucha gente, es decir, en las grandes ciudades, es donde sube el precio, eso tiene poca discusión.
70% !
Cirujanos, barrenderos, etc... Pues tendrán que ir a su puesto. Los chorrocientos mil burocrátas, banqueros, IT, funcionarios y similares los tienes volviéndose a un casoplón en la España vaciada por cuatro perras y huyendo de las grandes capitales en 6 meses. Precios cayendo en picado al año.
Vivienda libre hay, pero no donde hay trabajo.
Aquí hay sitios que hasta te dan vivienda si vas a vivir allá con niños y/o te haces cargo de un negocio.
En su día cuando buscaba piso de alquiler en Madrid, veías pisos con baños en el exterior y apuntalados. Y los veías con 10 persona más.
Todo un espectáculo!
"El Banco de España abre la puerta a poner límites a la concesión de hipotecas para los hogares"
"El Banco de España ha abierto la puerta a imponer en un futuro límites a la concesión de hipotecas para las familias con peor perfil de riesgo (menores rentas o muy endeudados) con el objetivo de proteger al sistema financiero del riesgo de impagos en el hipotético caso de que llegara una nueva crisis económica."
www.elmundo.es/economia/vivienda/2025/11/13/6915acb5fc6c832b248b45c3.h