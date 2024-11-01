Adiós al anonimato al tirar la basura: Almería repartirá 15.000 tarjetas para abrir nuevos contenedores inteligentes

Almería capital no solo cambia de empresa encargada de la recogida de los residuos urbanos, sino que este mismo año el Ayuntamiento de Almería revoluciona los hábitos de sus conciudadanos. Se acaba el tirar la basura sin ton ni son y habrá que poner un especial celo a la hora de separar los residuos en casa pues la capital almeriense se suma a la gestión inteligente con la implantación de los primeros contenedores marrones con ‘chivato’ y tarjetas identificativas para los usuarios. Este sistema permite saber quién, cuándo y qué residuo...
| etiquetas: contenedores , basura , almería , tarjetas , chivatos
No se cómo los responsables de estas cosas no entienden que la gente no quiere nuevas complicaciones en sus vidas.
A cuchillo abierto para impedirlo.
Podéis apostar un riñón a que alguien se va a forrar con esos contenedores.
Pagas por que se recicle y tienes que reciclarla tu.
Resultado:
Hay una montaña de basura fuera del contenedor.
Hay más basura que nunca.
Y sí, pueden rebuscar en cada bolsa para identificar al autor pero eso ya se podía hacer sin tarjetas inteligentes.
Por contra en el servicio de recogida puerta a puerta cada vivienda pone su basura en un cubo que le identifica, ahí sí se pierde realmente el anonimato.
Por supuesto, los incendios en plantas de tratamiento de residuos seguirán siendo anecdóticos y fortuitos.
Sí está probado y funciona no hay más que hablar.
Que tengas que abrir el contenedor marrón con una tarjeta y lo que tiras es "una bicicleta" o simplemente lo abres para pillar bonificación sin tirar nada, eso no se va a saber.
Edito: No aclara cómo, cierto. Aunque sí que habla de una ambiciosa campaña informativa.
A mí cada vez me da más pereza tener que meter la bolsa de envases por el agujero del contenedor, que apenas entra, y como vaya con prisa abro el de resto y para adentro.
Pueden saber quien ha tirado qué bolsa, a no ser que sean todas iguales. Ya lo hace Ecoembes con su app para reciclar envases.
Yo no mezclo, mi conciencia no me deja... Pero entiendo la frustración de tener que no entre, de abrir con la mano algo que está sucio, etc.
Si además sirve para que gestionen bien los residuos, bienvenido sea.
Exigir a la gente que vive cada vez en pisos mas pequeños el tener que dedicar mas tiempo y espacio a esto es ridiculo.
¿Que hace una persona que vive sola con los residuos organicos?, los deja en una bolsa hasta que se llena y entonces su casa huela a podrido o tiene que usar una bolsa, plastico, cada dia y llevarlo al contenedor organico?.
Es que no tiene ni medio sentido, esta bien que se de la posibilidad de reciclar con contenedores dedicados para ello, pero intentar obligar a que todo el mundo recicle todo no va a funcionar.
Lo que tendrían que hacer es desmontar el chiringuito de Ecoembes y empezar a contratar más personal en centros de tratamiento de residuos para que allí puedan separar lo que no esté separado.
La única manera es que el sistema escanee el desecho o lo guarde compartimentado, y eso es muy caro, y este sistema solo sirve para abrir el contenedor y que quede registrado cuantas veces lo has usado.
Luego en la planta podrán identificar que el contenedor en cuestión no separa bien, pero quien ha sido no es posible sin investigar en la basura e identificar algo que ayude a saber de quien es (una carta, embalaje postal, ...)
Es un sistema que en Catalunya ha fracasado en TODOS los municipios que se ha puesto.
Medidas estúpidas.
La posibilidad de estar equivocados siempre existe y con lo poco que cuesta separar la basura te estás arriesgando a pegarte un tiro el pie. Además no es un comportamiento cívico.