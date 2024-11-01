edición general
Adiós al anonimato al tirar la basura: Almería repartirá 15.000 tarjetas para abrir nuevos contenedores inteligentes

Almería capital no solo cambia de empresa encargada de la recogida de los residuos urbanos, sino que este mismo año el Ayuntamiento de Almería revoluciona los hábitos de sus conciudadanos. Se acaba el tirar la basura sin ton ni son y habrá que poner un especial celo a la hora de separar los residuos en casa pues la capital almeriense se suma a la gestión inteligente con la implantación de los primeros contenedores marrones con ‘chivato’ y tarjetas identificativas para los usuarios. Este sistema permite saber quién, cuándo y qué residuo...

oghaio #9 oghaio
#3 Ahora sí está correcto. Ojalá funcione la medida.
ElPerroDeLosCinco #5 ElPerroDeLosCinco
En mi pueblo ya lo han implantando. La basura normal se puede tirar como siempre, y la marrón se tiene que tirar a un contenedor que solo se abre con una tarjeta. Se supone que gracias a la tarjeta, se registra el uso del contenedor marrón y ese ciudadano se verá beneficiado al pagar algunas tasas. El resultado real es que el reciclado de orgánicos se ha vuelto más complicado, así que la gente a menudo tira la bolsa normal y la marrón al mismo contenedor de "resto". Y sospecho que muchos han dejado de separar la basura orgánica en su casa por esta razón.

No se cómo los responsables de estas cosas no entienden que la gente no quiere nuevas complicaciones en sus vidas.
ContinuumST #34 ContinuumST
#5 Y sobre todo que podrán controlar la hora y nombre del vecino o vecina que tira la basura. ¿Su contenido? ¿Cómo? ¿De qué modo?
Ripio #21 Ripio
Mucho separar basura pero de implantar el retorno de envases, nada.
A cuchillo abierto para impedirlo.

Podéis apostar un riñón a que alguien se va a forrar con esos contenedores.
andran #13 andran
En algunos municipios ponen una ecotasa por reciclar la basura,. Una jugada redonda.
Pagas por que se recicle y tienes que reciclarla tu.
Ripio #17 Ripio
En mi barrio hay un contenedor de esos.
Resultado:
Hay una montaña de basura fuera del contenedor.
Hay más basura que nunca.
#4 guuilesmiz
Espero hagan desobediencia activa. Este control + afán recaudatorio no lo podemos permitir. Cada vez es todo más absurdo
oghaio #2 oghaio
El titular parece decir exactamente lo contrario de lo que en realidad sucede.
Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
#2 Lo acaban de cambiar en la web
sorrillo #6 sorrillo
Es pseudoanónimo ya que en un contenedor se agrupa la basura de muchos ciudadanos.

Y sí, pueden rebuscar en cada bolsa para identificar al autor pero eso ya se podía hacer sin tarjetas inteligentes.

Por contra en el servicio de recogida puerta a puerta cada vivienda pone su basura en un cubo que le identifica, ahí sí se pierde realmente el anonimato.
#25 slimedition *
¿Nadie piensa en la empresa de los lectores y las tarjetas? ¡Que también tienen que comer!
Por supuesto, los incendios en plantas de tratamiento de residuos seguirán siendo anecdóticos y fortuitos.
#32 BurraPeideira_
#27 Pero eso ya lo saben mirando tus movimientos bancarios, que es bastante más fácil.
#19 Febrero_2026
Con múltiples funcionalidades, este modelo se ha estandarizado en el norte de España, siendo Sevilla, en Andalucía, la capital que liderado pruebas piloto en zonas como la Cartuja y otros barrios residenciales, logrando reducir drásticamente la presencia de plásticos en el contenedor orgánico.

Sí está probado y funciona no hay más que hablar.
#29 joseangel277
#23 No entiendo cómo pueden saber que es lo que ha tirado cada persona, salvo que repartan bolsas con un QR personal o un tag NFC que no se destruya cuando lo prensa el camión y al llegar a la planta se pase por un lector y una cámara de visión artificial que vea que va en casa bolsa y así se identifique si lo que ha tirado una familia es correcto o no
#10 joseangel277
Me da que el titular y la entradilla son muy ambiciosos.
Que tengas que abrir el contenedor marrón con una tarjeta y lo que tiras es "una bicicleta" o simplemente lo abres para pillar bonificación sin tirar nada, eso no se va a saber.
Drebian #12 Drebian *
#10 En la entradilla: Este sistema permite saber quién, cuándo y qué residuo...

Edito: No aclara cómo, cierto. Aunque sí que habla de una ambiciosa campaña informativa.
#15 joseangel277
#12 quien y cuando abre el marrón si, claro. pero ya me dirás cómo van a saber "que" por mucha campaña que se haga.
A mí cada vez me da más pereza tener que meter la bolsa de envases por el agujero del contenedor, que apenas entra, y como vaya con prisa abro el de resto y para adentro.
Drebian #23 Drebian
#15 No, es que además no he encontrado nada de la campaña de redes de la que habla el artículo...

Pueden saber quien ha tirado qué bolsa, a no ser que sean todas iguales. Ya lo hace Ecoembes con su app para reciclar envases.

Yo no mezclo, mi conciencia no me deja... Pero entiendo la frustración de tener que no entre, de abrir con la mano algo que está sucio, etc.
Drebian #11 Drebian
De puta madre me parece. Hasta los huevos estoy de ver envases en el orgánico, papeles en el de envases, envases en el de vidrio, etc. La gente es incívica.
Si además sirve para que gestionen bien los residuos, bienvenido sea.
#18 joseangel277
#11 con la tarjetita no vas a evitar eso.
Veelicus #22 Veelicus
#11 Lo cierto es que siempre va a hacer falta que un tercero gestione esos recursos porque aunque quieras hacerlo bien siempre te vas a equivocar.
Exigir a la gente que vive cada vez en pisos mas pequeños el tener que dedicar mas tiempo y espacio a esto es ridiculo.
¿Que hace una persona que vive sola con los residuos organicos?, los deja en una bolsa hasta que se llena y entonces su casa huela a podrido o tiene que usar una bolsa, plastico, cada dia y llevarlo al contenedor organico?.

Es que no tiene ni medio sentido, esta bien que se de la posibilidad de reciclar con contenedores dedicados para ello, pero intentar obligar a que todo el mundo recicle todo no va a funcionar.
Drebian #28 Drebian
#22 Estoy de acuerdo, pero aún así, hay gente que suda de reciclar lo más mínimo y no piensa en conjunto. Egoístas, vamos.

Lo que tendrían que hacer es desmontar el chiringuito de Ecoembes y empezar a contratar más personal en centros de tratamiento de residuos para que allí puedan separar lo que no esté separado.
LostWords #26 LostWords
#11 No servirá para nada por que cada residuo no se guarda por separado. Si tú y yo vamos a tirar la basura por la noche, ¿cómo sabe el sistema si es tuyo o mio ese bote de detergente?
La única manera es que el sistema escanee el desecho o lo guarde compartimentado, y eso es muy caro, y este sistema solo sirve para abrir el contenedor y que quede registrado cuantas veces lo has usado.
Luego en la planta podrán identificar que el contenedor en cuestión no separa bien, pero quien ha sido no es posible sin investigar en la basura e identificar algo que ayude a saber de quien es (una carta, embalaje postal, ...)
FueraSionistasdeMeneame #31 FueraSionistasdeMeneame
#11 Ahora te vas a hartar de ver todo en el suelo y la tapa de los contenedores electronicos rota, además de costar el doble el recibo de la basura.
Es un sistema que en Catalunya ha fracasado en TODOS los municipios que se ha puesto.
LostWords #14 LostWords
Si demostrasen que son excelentes en el proceso de reciclaje y que gran parte del problema esta en la incorrecta clasificación, lo entendería, pero me temo que este sistema se está vendiendo como el slogan "para ayudar al reciclaje eficiente" y que en un par de años, cuando todos estemos acostumbrados al mismo, se usará para añadir un impuesto con el IBI de manera que puedan cobrarnos mas por basura generada. Será como con el agua: un mínimo y luego un plus por kilos por encima de un…   » ver todo el comentario
aupaatu #8 aupaatu *
Y privatizarla para cerrar el ciclo ecológico ,escrupulosame diseñado para el bienestar de la población y el planeta
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
eh! que no te vea equivocandote al "reciclar" que te crujo! tu basura es importante para nosotros
#7 detectordefalacias
#1 Uff, no se si habré separado bien la basura, así que lo tiraré a la papelera, lo dejaré al lado del contenedor, lo tiraré donde no toca...

Medidas estúpidas.
#16 BurraPeideira_ *
#7 Se te nota que no eres muy listo y además un cabroncete. Todo sea por joder a los social comunistas, que por su culpa no pudiste estudiar. Un voto más para vox.
UnoYDos #33 UnoYDos
#7 Creo que ya salió una noticia de que esto se estaba haciendo en un pueblo y lo que consiguieron es que la calle estuviese llena de mierda porque pocos usaban el contenedor.
#20 BurraPeideira_
#1 ¿No crees que sea importante para el conjunto de la sociedad?
Ripio #24 Ripio
#20 Tu le haces el trabajo al ecoembes de turno para que se forre gratis.
#30 BurraPeideira_
#24 Claro, todo es corrupción y todo es mentira. Y tu manera de protestar es no reciclar. No lo veo.
La posibilidad de estar equivocados siempre existe y con lo poco que cuesta separar la basura te estás arriesgando a pegarte un tiro el pie. Además no es un comportamiento cívico.
CharlesBrowson #27 CharlesBrowson
#20 para que vayan hurgando luego en mi basura y se den cuenta que soy un tieso y solo consumo hacendado :troll:
