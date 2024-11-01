Adiós al anonimato al tirar la basura: Almería repartirá 15.000 tarjetas para abrir nuevos contenedores inteligentes

Almería capital no solo cambia de empresa encargada de la recogida de los residuos urbanos, sino que este mismo año el Ayuntamiento de Almería revoluciona los hábitos de sus conciudadanos. Se acaba el tirar la basura sin ton ni son y habrá que poner un especial celo a la hora de separar los residuos en casa pues la capital almeriense se suma a la gestión inteligente con la implantación de los primeros contenedores marrones con ‘chivato’ y tarjetas identificativas para los usuarios. Este sistema permite saber quién, cuándo y qué residuo...