Óscar (49), padre de dos hijos, obligado a volver a casa de sus padres: "es tremendo necesitar 70.000 € para una entrada"

El montador aeronáutico de 49 años y padre divorciado de dos hijos se ha visto obligado a regresar al domicilio de sus padres ante la imposibilidad de comprar una vivienda, poniendo de relieve una realidad cada vez más común: personas que trabajan, tienen hijos y una vida estable, pero que no pueden asumir los requisitos económicos que exige el mercado inmobiliario actual. La falta de ahorro previo, los elevados precios de compra y la presión fiscal hacen que acceder a una vivienda resulte inalcanzable para amplias capas de la población.
Conozco un caso más sangrante de un amigo que lleva en esa situación más de 15 años, y su ex viviendo en SU propiedad exclusiva, ha intentado varias veces tener el la custodia de los hijos y poder él vivir en su casa con sus hijos pero no hay manera, a pesar de ser un padrazo. Este se muere sin pisar su casa.
cc #6
Más pensiones
Más deuda
Más inmigración
Más especulación de vivienda
Así que todos ganan más y viven de lujo menos los trabajadores que entre rentistas y pensionistas se quedan con las migajas de su trabajo viviendo para trabajar, y la natalidad al pozo.
Unos linces los liberatas.