Óscar (49), padre de dos hijos, obligado a volver a casa de sus padres: "es tremendo necesitar 70.000 € para una entrada"

Óscar (49), padre de dos hijos, obligado a volver a casa de sus padres: "es tremendo necesitar 70.000 € para una entrada"

El montador aeronáutico de 49 años y padre divorciado de dos hijos se ha visto obligado a regresar al domicilio de sus padres ante la imposibilidad de comprar una vivienda, poniendo de relieve una realidad cada vez más común: personas que trabajan, tienen hijos y una vida estable, pero que no pueden asumir los requisitos económicos que exige el mercado inmobiliario actual. La falta de ahorro previo, los elevados precios de compra y la presión fiscal hacen que acceder a una vivienda resulte inalcanzable para amplias capas de la población.

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Esto de los conciertos se nos va de las manos
BastardWolf #13 BastardWolf
#12 para nada no, para vivir independiente. Eso tiene un precio. Tambien tiene sus ventajas, eh? si no te cuadra el sitio en el que estas (vecinos molestos, la zona te deja de gustar porque quieres mas verde, te cambian de trabajo y te viene mejor otro sitio...) te mudas muy facilmente (bueno, en comparacion a si has comprado). Yo he vivido media vida alquilado y no me ha parecido nunca tirar el dinero
powernergia #2 powernergia
A ver, que por lo visto esto es culpa de los inmigrantes, ahora es el nuevo mantra.
#3 guixOS
#2 No solo, pero también.
yoma #5 yoma
Puede que haya otras soluciones a la compra de un piso para vivir en él una sola persona.
Harkon #9 Harkon
#5 suicidarse?
yoma #10 yoma
#9 ¿alquilar? ¿piso compartido? ¿residencia fuera de gran ciudad?
BastardWolf #11 BastardWolf *
#10 hay una obsesion tremenda conque la unica opcion es comprar casa o sino nada. Yo tengo compañeros en el curro (son jovenes) viviendo con los padres que me meto mucho con ellos por ese tema y me dicen que comprar es carisimo y que no esta todavia en sus posibilidades... con lo chulo que es compartir casa cuando estas en tus primeros años
Jakeukalane #12 Jakeukalane
#11 y estar gastando dinero para nada, ya claro.
Alakrán_ #14 Alakrán_
Pues un caso habitual como tantos otros, tengo un familiar directo que está en la misma situación, buen trabajo, buen sueldo, y viviendo en la casa de los padres, su ex en la vivienda mutua, todo fue de común acuerdo.
Conozco un caso más sangrante de un amigo que lleva en esa situación más de 15 años, y su ex viviendo en SU propiedad exclusiva, ha intentado varias veces tener el la custodia de los hijos y poder él vivir en su casa con sus hijos pero no hay manera, a pesar de ser un padrazo. Este se muere sin pisar su casa.
Ovlak #4 Ovlak
Y a ver qué compras con 70.000...
alfema #6 alfema
#4 eso es sólo para la entrada.
Ovlak #7 Ovlak *
#6 Sí, lo sé... Por eso lo digo :shit:
Harkon #8 Harkon *
#4 Ya te digo, que vaya a Tres Cantos que están los pisos de obra nueva a 700.000 pavos, eso son 140.000 de entrada y no estoy hablando de Madrid ciudad, que Tres Cantos es un pueblo de currantes.

cc #6
#15 bitonrino
Vaya lince el Sánchez.
Más pensiones
Más deuda
Más inmigración
Más especulación de vivienda
Así que todos ganan más y viven de lujo menos los trabajadores que entre rentistas y pensionistas se quedan con las migajas de su trabajo viviendo para trabajar, y la natalidad al pozo.
Unos linces los liberatas.
