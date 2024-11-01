Cosas que hoy no puedes hacer: comprar una casa con un solo salario y pagarla en menos de diez años

Una reflexión sobre la evolución del acceso a la vivienda en España. Cada cierto tiempo reaparece una frase que parece diseñada para ganar cualquier discusión de bar en diez segundos: “Antes, con Franco, se podía comprar una casa con un solo salario y pagarla en diez años.” Se repite con una mezcla de nostalgia difusa, mito heredado y un subtexto bastante claro: antes se podía, ahora no; ergo, algo estamos haciendo mal. Funciona porque es simple. Quizá demasiado simple. Y, como suele ocurrir con las explicaciones que suenan demasiado perfectas,
Mucho programa de españoles por el mundo como si fuera algo nuevo, cuando preguntas a cualquier persona mayor de un pueblo de Andalucía y te cuenta la de años que estuvo fuera en el extranjero o los amigos que se fueron, y eso que eran años donde se viajaba en tren o autobús y con maletas de madera.
Claro que no es como ahora que un piso es para gente con dinero o para fondos de inversión para especular, no algo que un trabajador pueda asumir con su salario y su esfuerzo.
Una anécdota .. en Mieres (hay más sitios así) hay un barrio conocido como Tocote ... que curiosamente no es el nombre del barrio (cosa que descubrí muchos años después) El nombre viene de un barrio para alojar obreros que se asignaba por sorteo y la casas eran algo decente para la época (pisos de 60 metros, cocina de carbon, cinco pisos sin ascensor) y al que era agraciado en el sorteo le decían "Tocote (la vivienda en el barrio nuevo)" Se decia que otros barrios eran "tocarate"(futuro)
Y creo que hay más barrios de tocote en España.
Quejandonos del tiempo en redes sociales para espantar la llegada de turistas, expats y demas que nos suben los precios.