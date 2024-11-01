edición general
Cosas que hoy no puedes hacer: comprar una casa con un solo salario y pagarla en menos de diez años

Una reflexión sobre la evolución del acceso a la vivienda en España. Cada cierto tiempo reaparece una frase que parece diseñada para ganar cualquier discusión de bar en diez segundos: “Antes, con Franco, se podía comprar una casa con un solo salario y pagarla en diez años.” Se repite con una mezcla de nostalgia difusa, mito heredado y un subtexto bastante claro: antes se podía, ahora no; ergo, algo estamos haciendo mal. Funciona porque es simple. Quizá demasiado simple. Y, como suele ocurrir con las explicaciones que suenan demasiado perfectas,

#3 ombresaco *
con Franco, en toda Europa lo podías hacer... Ahora, sin Franco, no lo puedes hacer en casi ningún sitio de la EU... gran influencia que tenía este hombre
#6 omega7767
#6 omega7767
#3 venía a decir eso. También pasó en Inglaterra y no estaba Franco
1 K 27
Chinchorro #10 Chinchorro
#3 Y en USA. Porque la política de la vivienda franquista también afectaba a USA :troll:
1 K 22
#14 soberao
#3 Con Franco mucha gente se pagó el piso yendo años a trabajar en el extranjero y luego en España con el cambio de divisa, la peseta era tan pobre que al cambio salía muy a cuenta.
Mucho programa de españoles por el mundo como si fuera algo nuevo, cuando preguntas a cualquier persona mayor de un pueblo de Andalucía y te cuenta la de años que estuvo fuera en el extranjero o los amigos que se fueron, y eso que eran años donde se viajaba en tren o autobús y con maletas de madera.
0 K 15
Connect #1 Connect
Y pensar que yo compré mi primer piso con mi sueldo y un interés del 12%!
1 K 30
#4 ombresaco
#1 la magia del interés compuesto
0 K 11
Cehona #5 Cehona
#1 Y pensar que yo compre mi casa a un 17% y a 25 kilómetros de la capital. Menos mal que ya entonces existian Cercanías y un Hospital totalmente público y con un Centro de Salud ¡con médicos!
1 K 20
#9 Barriales
#1 y mi padre hace 57 años, cuando se caso con 26 años y cobrando un sueldo de 15mil pesetas, horas extras aparte, tenía para comprar dos al contado. El piso valía 320mil pesetas.
0 K 8
#16 soberao *
#9 Se iría al extranjero o tendría ahorros, porque mucha gente se compró el piso pero tras décadas de ahorrar para pagar la entrada y el resto ya lo pagaba con la hipoteca. Pero para pagar la entrada pagabas la mayor parte del piso. Mucha gente ahorraba lo que podía por eso había "cajas de ahorro" en cada barrio.
Claro que no es como ahora que un piso es para gente con dinero o para fondos de inversión para especular, no algo que un trabajador pueda asumir con su salario y su esfuerzo.
0 K 15
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Además, el comprador no elegía la vivienda: se le adjudicaba según criterios administrativos o políticos, con esperas que podían prolongarse durante meses o años.

Una anécdota .. en Mieres (hay más sitios así) hay un barrio conocido como Tocote ... que curiosamente no es el nombre del barrio (cosa que descubrí muchos años después) El nombre viene de un barrio para alojar obreros que se asignaba por sorteo y la casas eran algo decente para la época (pisos de 60 metros, cocina de carbon, cinco pisos sin ascensor) y al que era agraciado en el sorteo le decían "Tocote (la vivienda en el barrio nuevo)" Se decia que otros barrios eran "tocarate"(futuro)

Y creo que hay más barrios de tocote en España.
1 K 28
Dakaira #15 Dakaira
Que me de el sol...
:foreveralone:
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
Lo arreglamos sin los de arriba quejandonos en redes de las malas condiciones laborales para espantar la llegada de trabajadores y obligar a empresas a mejorar las condiciones

Quejandonos del tiempo en redes sociales para espantar la llegada de turistas, expats y demas que nos suben los precios.
0 K 18
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Desgraciadamemte los precios actuales no permiten entrar al juego a parejas jovenes. Y es un problemon para todos.
0 K 16
#13 Katos
#2 la sociedad actual es un timo.
1 K 21
#12 Borgiano
El cobete.
0 K 8
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
0 K 7

