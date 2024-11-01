El cine se muere en España y este fin de semana lo ha confirmado

Las salas de cine pasan por otra crisis que pone en riesgo una de las principales actividades de ocio en España. Ir al cine ya no es tan habitual como antes e incluso en un fin de semana de estrenos, la taquilla se resiente. Herido de muerte. Pero siempre, como ha ocurrido en otras ocasiones, con opción a RCP. El cine busca la supervivencia en un panorama actual que no invita al optimismo. Los datos del último fin de semana en España nos han hecho reflexionar sobre la situación por la que está pasando la gran pantalla en nuestro país.