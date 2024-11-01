edición general
3 meneos
35 clics
El cine se muere en España y este fin de semana lo ha confirmado

El cine se muere en España y este fin de semana lo ha confirmado

Las salas de cine pasan por otra crisis que pone en riesgo una de las principales actividades de ocio en España. Ir al cine ya no es tan habitual como antes e incluso en un fin de semana de estrenos, la taquilla se resiente. Herido de muerte. Pero siempre, como ha ocurrido en otras ocasiones, con opción a RCP. El cine busca la supervivencia en un panorama actual que no invita al optimismo. Los datos del último fin de semana en España nos han hecho reflexionar sobre la situación por la que está pasando la gran pantalla en nuestro país.

| etiquetas: cine , muerte , españa , estrenos , taquilla
2 1 0 K 45 actualidad
12 comentarios
2 1 0 K 45 actualidad
Comentarios destacados:      
woody_alien #6 woody_alien
Reducción del tamaño de pantalla para poner más salas, reducción del espacio entre filas de butacas para poner más asientos, aumento de precios. No se podía saber.
4 K 59
#3 juanac
Yo por 3€ iba toda las semanas. Por 12€ una vez al año.
4 K 54
Pertinax #9 Pertinax
#3 Yo no voy desde que quitaron al pianista.
1 K 19
#4 juanac
También me gustaría, y no lo menciona en artículo, que la experiencia en el cine fuese sublime: nada de dejar entrar con la película empezada, dar una paliza al que hable, echar al que se pone a mirar el móvil 20 veces en mitad de la película, etc.
Para aguantar una experiencia subprime me quedo en casa.
4 K 54
JuanCarVen #11 JuanCarVen
#4 Phenomena experience.
0 K 12
#1 Mesopotámico
Yo creo que acabará siendo minoritario, como el teatro. La gente ya tiene cines en casa, al final el ocio va cambiando
2 K 33
JackNorte #2 JackNorte *
#1 Y pueden comer lo que quieran en sus casas y no pelear para meter comida o chucherias de fuera. Y el precio , pero bueno no voy al cine desde el siglo pasado , en esas fecha ya dejo de ofrecer por precios y variedad lo que yo queria.
1 K 15
Connect #7 Connect
El precio del cine no es la causa del bajón, sino que los tiempos cambian, en casa ya hay teles enormes que no ocupan espacio, y una oferta de ocio cinematográfica a través de plataformas de video, que no te la acabas nunca.

Hace unos años ni existía Netflix, ni había estas teles espectaculares de hoy en día. Y contra eso es imposible luchar. Una entrada al cine actualmente está entre los 9 y 14 euros. Tampoco es un dineral que no se pueda gastar. Dos personas pasan una tarde por 20 euros. Y…   » ver todo el comentario
1 K 28
Aguarrás #12 Aguarrás
La avaricia rompe el saco. :peineta:
Y esto va por toda la industria.
0 K 12
Peybol #10 Peybol
Por el precio de las entradas y chuminadas para mi mujer, hija y yo...nos vamos a un 3 estrellas y encima nos tratan mejor.
0 K 10
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
po fueno, po fale, po malegro
0 K 8
Rokadas98 #5 Rokadas98
Si desde hace años nos han cerrado todos los cines de barrio adónde vamos.
0 K 6

menéame