Trump descarta elecciones en Venezuela: «Yo estoy al mando»

El secretario de Estado, Marco Rubio, el de Defensa, Pete Hegseth, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance gestionarán la intervención de EE UU en el país caribeño, aunque será el magnate republicano quien tenga la última palabra

beltraneja
¿Elecciones? Espera a ver qué hace en su propio país cuando toque su reelección.
guitto
#5 yo todavía no entiendo las dudas, la primera vez lo intentó, esta vez no dejará el poder voluntariamente. Primer capítulo las mid term.
Verdaderofalso
#5 #14 seguro que encuentran una manera de perpetuarse en el poder como hizo Bukele para optar a otro mandato, una vez dentro, cambiar la ley para llegar a gobernar más años aún
Pontecorvo
#18 Yo creo que estáis tan perdidos que ni te das cuenta que Bukele pide el mismo sistema electoral que tenemos en España.
Verdaderofalso
#20 primero jugo con la Constitución para dejar el cargo antes de cumplirse el tiempo, para retorcer el texto, aprovecharlo a favor, presentarse de nuevo y cambiar la ley para estar 10 años más.

Pero está bien eso, no?

Si Trump lo consigue como está diciendo Bannon, a ver qué cabriolas mentales hacen para justificarlo xD
Pontecorvo
#23 ¿Pero lo hace democráticamente, sí o no? Si es así ¿qué es lo malo? ¿Que modifique la Constitución para tener el mismo sistema que nosotros?
pip
#24 el sistema político español no se parece en mucho al suyo por no decir que no se parece en nada. Son tantas las diferencias que da un poco de pereza enumerarlas.

Por otro lado, Trump no tiene ni de lejos las mayorías necesarias para enmendar su consititución. Si las tuviese pues sí, sería democrático lógicamente.
Pontecorvo
#28 Nuestro sistema permite que si por ejemplo Pedro Sánchez gana las próximas elecciones, pueda gobernar más legislaturas. Hasta que la gente le dé finalmente la espalda en el 2045 o se aburra. Vuelvo a preguntar qué tiene de malo.
pip
#32 no tiene nada "malo" ni "bueno" per se, pero no es comparable con el sistema americano. Aquí no hay presidente, hay Rey, y el sistema es parlamentario (al presidente lo elige el parlamento, no la gente). En USA no hay Rey, y el jefe del estado es el presidente, en elección directa, con un sistema que se basa en un equilibrio de poder entre el presidente y el congreso.
El presidente de USA tiene muchísimos más poderes que el presidente de gobierno (o primer ministro…   » ver todo el comentario
Pontecorvo
#33 Pues eso es lo que digo. Tanto "mirad la deriva tiránica de Bukele" y luego resulta que es para tener un mismo sistema que el nuestro.
rogerillu
#5 es que se debe estar preguntando por qué él se tiene que presentar a las elecciones y otros como Xi, Putin o Kim Jon Un no, y claro, él sabe que lo está haciendo de puta madre y que lo hará mucho mejor.
Si es que las elecciones están sobrevaloradas.
Nachodemieres
Vaya hostias de realidad que se está llevando la oposición venezolana, no son capaces de ganar a Chávez en unas elecciones, no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos para hacer frente en las elecciones a la primera época de Maduro, no son capaces de organizar un golpe ni con la CIA detrás, luego con Güaido saquean el oro y activos petroleros de Venezuela en el exterior y logran que los anglos tengan la posesión material de los mismos, y ahora ejercen de traidores,lacayos y tontos útiles…   » ver todo el comentario
Elrosquasard
#16 A mi me han dicho que los pisos en Madrid ahora van a bajar una barbaridad porque Venezuela ya es libre y todos los emigrados que vivían en el Barrio de Salamanca vuelven a su país y van a vender. ¿A que si? :shit:
Don_Pixote
Trump Dredd  media
Milmariposas
#6 Kim Jong Trump
Barriales
Otro estacazo en las pelotas a los lameculos del PePe y Box.
Borgiano
#1 Al final Naranjoso nos va a poner de acuerdo en algo a todos los españoles.
Leclercia_adecarboxylata
#4 No lo tengo tan claro. Hoy he visto este estado de whatsapp.  media
pip
#26 madre mía el fascio está desatado a nivel mundial.
tul
#1 pasao mañana cambian la tontada que declaran por las teles y un dia despues todos sus borregotantes les aplauden hasta con los pies.
vantablack
#1 Bueno, ellos tampoco están a favor de las elecciones en España (si no las ganan)
antesdarle
Que se autoproclame presidente de Venezuela
Arkhan
#2 Su alteza Donald I de Estados Unidos y Venezuela.
tul
#2 No le hace falta, ya es el dios-emperador de todo occidente.
mente_en_desarrollo
#0 Creo que hay una errata en las etiquetas.

No es Marfo Rubio, es "Malfo" Rubio o Malfoy Rubio.
Asmode0
Cuando empezarán a llamarle dictador a Trump? O este no es dictador porque es de EEUU y hay que rendirle pleitesía?
kaos_subversivo
Vaya repoker de hijos de puta
XtrMnIO
El autoproclamado Emperador de Toda América.
pingON
#15 y de todos los universos
tpm1
Ya se ha dirigido a los venezolanos como su nuevo presidente:

www.instagram.com/reels/DTIxm-lDZMV/
Thirsk
No reconozco Menéame, donde están todos esos fanáticos de la libertad (CARAJO!) y la democracia? Con lo activos que estaban hasta hace un par de días...
RoterHahn
#17
Tomandose un baño frio de realidad.
aPedirAlMetro
#17 Están pensando entre todos qué van a responder cuando les pregunten que dónde están las actas que legitiman que Trump este al mando.
