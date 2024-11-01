Trump descarta elecciones en Venezuela: «Yo estoy al mando»

El secretario de Estado, Marco Rubio, el de Defensa, Pete Hegseth, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance gestionarán la intervención de EE UU en el país caribeño, aunque será el magnate republicano quien tenga la última palabra
| etiquetas: trump , stephen miller , venezuela , venezuela soy yo , eeuu , marfo rubio
Pero está bien eso, no?
Si Trump lo consigue como está diciendo Bannon, a ver qué cabriolas mentales hacen para justificarlo
Por otro lado, Trump no tiene ni de lejos las mayorías necesarias para enmendar su consititución. Si las tuviese pues sí, sería democrático lógicamente.
El presidente de USA tiene muchísimos más poderes que el presidente de gobierno (o primer ministro… » ver todo el comentario
Si es que las elecciones están sobrevaloradas.
No es Marfo Rubio, es "Malfo" Rubio o Malfoy Rubio.
www.instagram.com/reels/DTIxm-lDZMV/
Tomandose un baño frio de realidad.