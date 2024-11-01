Trump descarta elecciones en el corto plazo: "Nosotros estamos al mando"

El mandatario estadounidense, por su parte, amenazó con más ataques y exigió acceso total al país a Delcy Rodríguez, quien juró este lunes el cargo como presidenta encargada de Venezuela. Asimismo, la ONU advirtió en su reunión extraordinaria que la operación de EEUU contraviene el Derecho Internacional y no respeta los principios de la Carta de Naciones Unidas.