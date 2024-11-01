edición general
Trump descarta elecciones en el corto plazo: "Nosotros estamos al mando"

Trump descarta elecciones en el corto plazo: "Nosotros estamos al mando"

El mandatario estadounidense, por su parte, amenazó con más ataques y exigió acceso total al país a Delcy Rodríguez, quien juró este lunes el cargo como presidenta encargada de Venezuela. Asimismo, la ONU advirtió en su reunión extraordinaria que la operación de EEUU contraviene el Derecho Internacional y no respeta los principios de la Carta de Naciones Unidas.

calde
Nos ha jodío el zanahorio! Quieren el petróleo. Lo de las elecciones era para distraer!

Por eso no les hacen falta ya las marionetas de Corina Machado, Guaidó, ...
5
Findeton
#2 De repente toda la izquierda se ha interesado por la democracia en Venezuela. Curiosamente no lo hicieron en los anteriores 25 años...
4
Andreham
#7 Se te ha desmontado el chiringuito de "eliminar el chavismo comunista bolchevique" y tienes que tirar por otros clásicos, ¿eh?
1
Findeton
#11 Ha sido un tiranicidio. Si hace falta hacer más tiranicidios, espero que alguien los haga.
0
NoMeVeas
#7 Deja de llorar, siempre nos ha preocupado, por eso no queremos que una babosa de este nivel sea presidenta de una nacion:

x.com/ArrepentidosLLA/status/2008382475307827460

Es indignante, intragable. Una humillación para el pueblo Venezolano.
0
Findeton
#12 Me da que la humillación es que EEUU entre, mate a 32 cubanos militares extranjeros que eran la guardia pretoriana del dictador, y se lo lleven a NY y ni una baja americana ni un misil lanzado para proteger Venezuela.
0
NoMeVeas
#15 Y por eso hay que estar contra la invasion , no a favor :shit:
0
Findeton
#17 Y en contra de gobiernos tan ineptos, ¿no?
0
NoMeVeas
#20 Ineptos porque? Hablamos de USA, es el final boss en este mundo, por mucho que joda admitirlo.
0
Findeton
#22 ¿Chavistas ineptos? Pues porque les han capturado a su presidente, ¿te parece poco? xD
0
calde
#7 No ha cambiado nada. Ya sabemos que a la derecha eso nunca le ha preocupado. Sólo que aquí están saliendo a la luz esas marionetas que colocan para distraer a la gente y que les voten engañados.

En Venezuela esos políticos de derechas eran marionetas de EEUU, como en argentina, y en España son marionetas de los ricos (aunque recordando también el papel activo de la CIA tras la muerte de Franco.
1
Findeton
#14 Lo que desde luego sabemos es que a la izquierda nunca le ha preocupado la democracia en Venezuela, así que no cuela que ahora os importe.
0
calde
#2 Aquí podéis ver a Marco Rubio riéndose en la cara de la presentadora cuando le pregunta cuándo serán las elecciones en Venezuela.

Elecciones? Ha, ha, ha... inocentes...

x.com/AlanBarrosoA/status/2007853479000408217?s=20
0
ipanies
No quiere que voten más los estadounidenses y le va a apetecer que voten los venezolanos?!?! Pero que necesidad hay si ya está él al mando?!?!?!
3
Ferran
#1 Ya han votado los estadounidenses, no hace falta más.
1
sotillo
#1 Los hispanos colaboraron en ponerle de presidente en EEUU y ya le tienen en Venezuela, pp y Vox siempre le han apoyado ¿No se de qué se quejan?
0
unocualquierax
#1
Por supuesto que habrá elecciones : Trump tiene que elegir a ver a quién pone de Virrey de Venezuela. ¡ Qué emoción !.
0
Dragstat
Anteriormente montaban unas elecciones y ponían a una marioneta de presidente para aparentar. Ya van a calzón quitado y ni siquiera disimulan. El problema de esto es que a su fanboys les cuesta más procesarlo y buscar justificaciones pero el resultado es el mismo.
2
Findeton
#5 "Anteriormente montaban unas elecciones y ponían a una marioneta de presidente para aparentar. "

¿Te refieres a EEUU o al chavismo?
0
Dragstat
#9 entiendo que quieras meter baza con el chavismo pero esto es totalmente absurdo. El chavismo no llega más que a secuestrar su propio país. Su capacidad de montar gobiernos títere en otros países es 0. Estados Unidos cambia gobiernos que no le gusta alrededor del mundo como el que se cambia de zapatos.
0
Findeton
#19 Por ahora lo que han hecho es deponer a un dictador. Lo cual es perfectamente moral.
0
YSiguesLeyendo
RECORDATORIO: Trump ganó las elecciones en USA garantizando que si las ganaba no tendrían que volver a votar
0
Imag0
La democrazy es esto
0
HartzBaltz
Veis como nunca les importo un rabano las actas.
0
senafactual
Quiere quitar las elecciones en su casa como para molestarse en ponerlas en otro país. xD
0

