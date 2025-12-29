Tres detenidos por intentar matar a machetazos a un joven elegido al azar en Madrid

La Policía Nacional ha detenido a los tres presuntos agresores de un joven en un parque de la calle Sepúlveda en el distrito de Latina. Los tres detenidos pertenecen a la banda juvenil de los Trinitarios, dos de ellos son menores de edad y han sido internados en un centro de menores por decisión de la fiscalía de menores.
| etiquetas: detenidos , machetazos , trinitarios , madrid
"Las acciones de este tipo van dirigidas unas veces al control del territorio y la pretensión de dominio sobre los grupos rivales y otras en respuesta a actos similares padecidos, muchas veces sin un objetivo claro y definido, ha explicado la Policía"
A mi me da pena que a estos zagales en cuanto cumplan 18 y los tiren del centro de menores van a ir a reclutarlos igual.
Son sus costumbres y hay que respetarlas.
…de sus machetes.
Vamos que tiran de pantone para ver si le machetean o no