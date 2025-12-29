edición general
Tres detenidos por intentar matar a machetazos a un joven elegido al azar en Madrid

Tres detenidos por intentar matar a machetazos a un joven elegido al azar en Madrid

La Policía Nacional ha detenido a los tres presuntos agresores de un joven en un parque de la calle Sepúlveda en el distrito de Latina. Los tres detenidos pertenecen a la banda juvenil de los Trinitarios, dos de ellos son menores de edad y han sido internados en un centro de menores por decisión de la fiscalía de menores.

Fartón_Valenciano #7 Fartón_Valenciano *
"Los detenidos pretendían hacer una 'caída', que en el argot propio de las bandas, se conoce como las incursiones premeditadas en territorio rival para cometer una agresión grupal, sin necesidad de otra motivación ni desencadenante previo"

"Las acciones de este tipo van dirigidas unas veces al control del territorio y la pretensión de dominio sobre los grupos rivales y otras en respuesta a actos similares padecidos, muchas veces sin un objetivo claro y definido, ha explicado la Policía"  media
Fedorito #1 Fedorito
Chiquilladas, en los ochenta era peor. :-P
makinavaja #4 makinavaja
#1 En los ochenta era diferente... pero no existían las bandas latinas ni se mataba a la gente a machetazos "al azar"...
Andreham #10 Andreham
#4 Yo crecí en los 90s y una de las cosas que se oía mucho por la tele pero nunca veía por la calle eran los temibles "Latin Kings".

A mi me da pena que a estos zagales en cuanto cumplan 18 y los tiren del centro de menores van a ir a reclutarlos igual.
Torrezzno #11 Torrezzno
#4 podías pisar una jeringuilla o darle una patada a una bomba de ETA
#12 HangTheRich *
#4 existian las bandas de fachas que mataban gente al azar

es.wikipedia.org/wiki/Lucrecia_Pérez?wprov=sfti1#Asesinato
#9 crissis
Salir a matar a alguien a machetazos al azar.

Son sus costumbres y hay que respetarlas.
plutanasio #6 plutanasio
Mientras se maten entre ellos ni tan mal. Pero qué maravilla la multiculturalidad, tienen que estar los vecinos del barrio contentísimos. Vienen a hacernos brillar como diría la otra.
makinavaja #2 makinavaja
Al azar... cágate lorito con estos chavales!!!! :wall:
GeneWilder #13 GeneWilder
Vienen a aportar el brillo…



…de sus machetes.
Cabre13 #5 Cabre13
"Los miembros de esas bandas a veces van a zonas en las que creen que hay bandas rivales y atacan a gente creyendo que podrían ser de dichas bandas" suena mucho menos psicópata que "intentan matar a machetazos alguien elegido al azar".
plutanasio #8 plutanasio
#5 atacan a gente creyendo que podrían ser de dichas bandas

Vamos que tiran de pantone para ver si le machetean o no xD xD
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
diablo!!! ya tu sabeh!!! ya lo decian los antiguos, el reggueton no trae nada bueno
