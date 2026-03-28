El terremoto que se avecina en el mercado laboral: más del 70% de jóvenes de la generación Z quieren ser funcionarios por temor al sector privado

Ante la falta de trabajo, oportunidades y malas condiciones en el sector privado, los españoles, sobre todo los jóvenes, ven con cada vez mejores ojos el sector público. Según los últimos datos basados en las encuestas de Funcas (2023) y Tecnoszubia Oposiciones (2026), solo un 13% se plantea emprender, mientras un 70% piensa en la administración pública como gran objetivo.
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Porque sólo se pagan a sí mismos una parte de su salario, obviamente. Es una perogrullada que a menudo la gente no entiende...
Y no es tan complicado, si te dicen que hay 5.000 para 50 plazas, calcula de 3.000 ni se van a presentar, del resto, más de la mitad van por si suena la flauta y en realidad a lo mejor compites de verdad con 500.
EL CAPITALISMO DEMANDA ESCLAVOS, Y CADA DIA MAS Y MAS ESCLAVOS. Sin esclavos, el sistema no funca.