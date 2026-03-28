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El terremoto que se avecina en el mercado laboral: más del 70% de jóvenes de la generación Z quieren ser funcionarios por temor al sector privado

El terremoto que se avecina en el mercado laboral: más del 70% de jóvenes de la generación Z quieren ser funcionarios por temor al sector privado

Ante la falta de trabajo, oportunidades y malas condiciones en el sector privado, los españoles, sobre todo los jóvenes, ven con cada vez mejores ojos el sector público. Según los últimos datos basados en las encuestas de Funcas (2023) y Tecnoszubia Oposiciones (2026), solo un 13% se plantea emprender, mientras un 70% piensa en la administración pública como gran objetivo.

| etiquetas: mercado laboral , españa , jóvenes , generación z , funcionarios
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5 comentarios
2 0 0 K 40 actualidad
Feindesland #2 Feindesland
Normal. Pero alguien le stendrá que pagar, ¿no?
Porque sólo se pagan a sí mismos una parte de su salario, obviamente. Es una perogrullada que a menudo la gente no entiende...
:-/
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
La generación anterior de funcionarios se va a jubilar de manera masiva en la próxima década. Así que si quieres una vida tranquila ... a estudiar.

Y no es tan complicado, si te dicen que hay 5.000 para 50 plazas, calcula de 3.000 ni se van a presentar, del resto, más de la mitad van por si suena la flauta y en realidad a lo mejor compites de verdad con 500.
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Sawyer76 #4 Sawyer76
Un país simplemente no puede funcionar así.
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#1 NoMeVeas
¿¿COMO VA A SER ESOOO???
EL CAPITALISMO DEMANDA ESCLAVOS, Y CADA DIA MAS Y MAS ESCLAVOS. Sin esclavos, el sistema no funca.
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Mejores sueldos, horarios y estabilidad. Normal.
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