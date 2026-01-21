edición general
Rutte defiende a ultranza a Trump en Davos: "¿Alguien piensa que sin él España iba a llegar al 2% de gasto en Defensa?"

El secretario general de la OTAN respalda los argumentos de Trump para hacerse con Groenlandia aunque apela a la diplomacia para resolver la tensión en el Ártico

bioibon #1 bioibon
Este tío está haciendo ímprobos esfuerzos en ser el ser mas despreciable del universo observable
mund4y4 #6 mund4y4
#1 yo tenía la tonta esperanza de que estuviese jugando al poli bueno.
Pero se ve que no.
Y además, ¿por qué esa obsesión con España?
Glidingdemon #11 Glidingdemon
#6 Porque pedro el guapo rechazo sus insinuaciones para llevárselo al río. De ahí esa inquina.
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Y le pagamos el sueldo entre todos #1
themarquesito #9 themarquesito
#1 Tal vez incluso hasta del no observable.
madeagle #17 madeagle
#1 Rutte, Infantino, Machado, Orban, Netanyahu... Trump no seria quien es ahora mismo sin su cohorte de lameculos genuflexos
Eibi6 #19 Eibi6
#1 ya lo era
Supercinexin #4 Supercinexin
Esperemos que reine la cordura y este criminal traidor a Europa acabe juzgado en La Haya, en su propio país, no hace falta secuestrarlo y llevárselo a otro sitio como hacen los suyos con sus víctimas.
sorrillo #3 sorrillo
A ver si se muere ya Kim Jong-un.
Fumanchu #2 Fumanchu
Que le destituyan ya, ese hombre es un puto nazi criminal que debería ser condenado al ostracismo.
RoterHahn #14 RoterHahn
Ha sido ver la foto, y decirme: vaya tres hienas.
karakol #13 karakol
Rutte, hazte así en la cara...
XtrMnIO #12 XtrMnIO
La típica rata pelota cipaya...
qwertyTarantino #7 qwertyTarantino *
Markie...u bent een echte verrekte koekwous.

(Rutte...no es usted más tonto porque no entrena)
#5 beldin
"Trump es el líder del mundo libre, y no se puede concebir una una OTAN sin el líder del mundo libre, nadie quiere eso, ni los estadounidenses ni los europeos", ha seguido Rutte. me parece que tiene que buscar libre en un diccionario
tricionide #15 tricionide
su papi  media
Pyrefox #16 Pyrefox
Me voy a desahoger por aqui por que no se lo puedo decir a el por que ZH ahora me pilla lejos, pero "maldito cerdo cobarde, asi te recordara la historia, despreciable pusilanime"
#10 Alves
Acababa de poner un comentario referido a esto. Lo de Groenlandia no es más que un teatro para que los países gasten más en armamento, no hay más. Otro paso para forzar en el que muchos de los actores aunque no lo parezcan trabajan en esa dirección. Ahora tenemos 2 archienemigos y hemos perdido a nuestro principal defensor. Que alguien piense que UK se ha desacoplado de EEUU poniendole la etiqueta de enemigo no me lo creo. Y el fin de todo es vario. Invertir en algo en lo que los chinos no nos puedan hacer sombra como es el armamento para que la economía no caiga a plomo y prepararse para una futura guerra contra Rusia para hacernos con sus inmensos recursos mientras las fuentes de petroleo y gas declinan.
#18 Poligrafo
Cagarutte no necesita rodilleras, tiene cayos de tanto xupar.
