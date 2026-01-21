·
más visitadas
10753
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
6102
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
8138
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
4068
clics
La hipótesis de un elemento desprendido del tren irrumpe en el accidente de Adamuz
4696
clics
EE. UU.: Los guardias fronterizos de Trump enfurecen a la red: los abrigos recuerdan la oscura época nazi (Ale)
más votadas
830
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón
526
Las exportaciones agrícolas israelíes se enfrentan a un inminente «colapso» debido al rechazo mundial de sus productos por el genocidio en Gaza [EN]
542
El fondo de pensiones de Dinamarca se deshará de bonos de EE UU tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia
364
Carney en Davos: "Estamos ante el despertar de una realidad brutal"
394
El fondo de pensiones de profesores danés se desprenderá de sus bonos del Tesoro de EEUU
18
meneos
62
clics
Rutte defiende a ultranza a Trump en Davos: "¿Alguien piensa que sin él España iba a llegar al 2% de gasto en Defensa?"
El secretario general de la OTAN respalda los argumentos de Trump para hacerse con Groenlandia aunque apela a la diplomacia para resolver la tensión en el Ártico
etiquetas
rutte
rata
traidor
europa
16
2
0
291
actualidad
19 comentarios
actualidad
#1
bioibon
Este tío está haciendo ímprobos esfuerzos en ser el ser mas despreciable del universo observable
13
166
#6
mund4y4
#1
yo tenía la tonta esperanza de que estuviese jugando al poli bueno.
Pero se ve que no.
Y además, ¿por qué esa obsesión con España?
0
10
#11
Glidingdemon
#6
Porque pedro el guapo rechazo sus insinuaciones para llevárselo al río. De ahí esa inquina.
1
25
#8
ur_quan_master
Y le pagamos el sueldo entre todos
#1
1
21
#9
themarquesito
#1
Tal vez incluso hasta del no observable.
3
53
#17
madeagle
#1
Rutte, Infantino, Machado, Orban, Netanyahu... Trump no seria quien es ahora mismo sin su cohorte de lameculos genuflexos
0
10
#19
Eibi6
#1
ya lo era
0
10
#4
Supercinexin
Esperemos que reine la cordura y este criminal traidor a Europa acabe juzgado en La Haya, en su propio país, no hace falta secuestrarlo y llevárselo a otro sitio como hacen los suyos con sus víctimas.
5
83
#3
sorrillo
A ver si se muere ya Kim Jong-un.
2
47
#2
Fumanchu
Que le destituyan ya, ese hombre es un puto nazi criminal que debería ser condenado al ostracismo.
3
35
#14
RoterHahn
Ha sido ver la foto, y decirme: vaya tres hienas.
1
35
#13
karakol
Rutte, hazte así en la cara...
0
K
#12
XtrMnIO
La típica rata pelota cipaya...
0
K
#7
qwertyTarantino
*
Markie...u bent een echte verrekte koekwous.
(Rutte...no es usted más tonto porque no entrena)
0
10
#5
beldin
"Trump es el líder del mundo libre, y no se puede concebir una una OTAN sin el líder del mundo libre, nadie quiere eso, ni los estadounidenses ni los europeos", ha seguido Rutte. me parece que tiene que buscar libre en un diccionario
0
8
#15
tricionide
su papi
0
8
#16
Pyrefox
Me voy a desahoger por aqui por que no se lo puedo decir a el por que ZH ahora me pilla lejos, pero "maldito cerdo cobarde, asi te recordara la historia, despreciable pusilanime"
0
7
#10
Alves
Acababa de poner un comentario referido a esto. Lo de Groenlandia no es más que un teatro para que los países gasten más en armamento, no hay más. Otro paso para forzar en el que muchos de los actores aunque no lo parezcan trabajan en esa dirección. Ahora tenemos 2 archienemigos y hemos perdido a nuestro principal defensor. Que alguien piense que UK se ha desacoplado de EEUU poniendole la etiqueta de enemigo no me lo creo. Y el fin de todo es vario. Invertir en algo en lo que los chinos no nos puedan hacer sombra como es el armamento para que la economía no caiga a plomo y prepararse para una futura guerra contra Rusia para hacernos con sus inmensos recursos mientras las fuentes de petroleo y gas declinan.
0
6
#18
Poligrafo
Cagarutte no necesita rodilleras, tiene cayos de tanto xupar.
0
6
