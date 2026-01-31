La niñofobia, el veto a los menores que se explica por la falta de control de sus padres

«Yo digo siempre lo mismo: la culpa no es de los niños es de esos padres que los desatienden totalmente», enfatiza la vicedecana de Derecho de la UDC, Ana Aba Catoira, para centrar el debate abierto sobre si hay un problema de niñofobia en la sociedad o si, por el contrario, se están perdiendo unos niveles mínimos de comportamiento. El último episodio al respecto llega desde Francia, donde se ha levantado una considerable polémica a cuenta de los vagones sin niños menores de 12 años en los trenes de alta velocidad.