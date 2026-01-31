edición general
La niñofobia, el veto a los menores que se explica por la falta de control de sus padres

«Yo digo siempre lo mismo: la culpa no es de los niños es de esos padres que los desatienden totalmente», enfatiza la vicedecana de Derecho de la UDC, Ana Aba Catoira, para centrar el debate abierto sobre si hay un problema de niñofobia en la sociedad o si, por el contrario, se están perdiendo unos niveles mínimos de comportamiento. El último episodio al respecto llega desde Francia, donde se ha levantado una considerable polémica a cuenta de los vagones sin niños menores de 12 años en los trenes de alta velocidad.

16 comentarios
manzitor #1 manzitor
No siempre ha de ser asi. Los niños son niños y la frontera entre su naturaleza y el descontrol a veces no se entiende. Hay alojamientos solo adultos, hay hostels (cada vez más), que no admiten niños y ahora trenes. Hay un poco de intolerancia, no es generalizada, pero cada vez veo a más tiquismiquis con el tema de los niños.
Aguarrás #2 Aguarrás *
#1 Esque el problema no son los niños.
Son los padres que creen que cualquier espacio público es un lugar apropiado para que sus crías hagan lo que les viene en gana.
Educa a tus hijos y verás como no te cierran puertas... ¡El "son niños" no lo justifica todo, mendrugos!.

Pd: Me vienen recuerdos de cuando trabajaba en hostelería. :roll:
#3 DenisseJoel
#2 Bueno, si un establecimiento no admite niños, sí que te cerrarán puertas.
Y esto vale para todo.
Dragstat #4 Dragstat
#2 los niños y las familias antes eran la base de las sociedades porque eran el futuro, ahora ya no son necesarios, cada vez hay menos y por ello el aguante es reducido, antes eran mucho más cabra y maleducados que ahora, simplemente la sociedad ya no es para niños, y cada vez lo es menos.
#6 calaverax
#4 quién necesita niños teniendo ingentes cantidades de gente en edad de limpiar, cuidar ancianos, trabajar en el campo y servir mesas que quiere venir de otros países a esta economía que va como un cohete? :troll:
Dragstat #10 Dragstat *
#6 por eso, de forma individual y egoísta, si te cubres tu futuro financiero no necesitas niños, y la economía va como un cohete porque el país importa sus "hijos" ya listos para trabajar, pagar impuestos, alquileres y consumir. Sin coste de desarrollo ni formación. Es la mentalidad capitalista que se impone hoy en día.
amouseonmars #14 amouseonmars
#4 no sé cuántos años tendrás y a qué te refieres con "antes", pero debemos vivir en mundos paralelos.
#5 abesito
#2 Pues sí. El "son solo niños", no justifica que en espacios públicos tengamos que aguantar gritos, golpes, berridos... mientras los padres están en otra mesa con sus cosas y no atendiendo lo que deberían de atender. Los sitios públicos no son guarderias...
Nihil_1337 #15 Nihil_1337
#5 Yo organizaría no solo los trenes, si no la sociedad en su conjunto. De un lado los sin hijos, y de otro lado con hijos. Sin mezclarse en ningún momento. Los que no tienen la capacidad de sacrificio, ni la paciencia que desarrollas al ser padre nunca llegan a la edad adulta, por muchos años que cumplan. Así que es mejor que vivan en su mundo de eterna adolescencia separados del resto.
manzitor #11 manzitor
#2 Yo creo que todos sabemos identificar la diferencia entre la falta de control y el comportamiento normal de cualquier crío. Nadie niega que haya padres excesivamente despreocupados por el comportamiento de sus hijos y las molestias que provocan, pero creo (y de esto va la conversación), que hemos ido más allá y la presencia de niños, se asocia con molestias y falta de control, y creo que es una falsedad generalizar esto.
#16 silzul
#1 Si, los perros son perros. Pero, si yo estoy en la terraza de un bar y el que está sentado al lado mío tiene un perro maleducado que se tira todo el rato dando vueltas entre las sillas, incluso tirándolas, gruñendo e incluso me lanza un bocados... Vamos jodiendo al personal. Y encima al llamarle la atención al dueño sobre lo mal educado de su perro se pone a gritarme que no soy nadie para decirle cómo educar a su perro y que soy un tiquismiquis que los perros son perros y que necesitan…   » ver todo el comentario
BlackDog #8 BlackDog
A la gente le gusta estar tranquila, es normal, yo me he comido viajes en avión de 8 horas con bebes llorando casi todo el viaje, eso es molesto pero entendible porque son bebés, pero joder niños de 8/12 años comportarse como animales con la indiferencia de los padres, eso ya es de ser un maleducado y de no criar bien a tus hijos, mi padre me lo dijo un día que estábamos en un chiringuito en la playa en el que se nos sentaron al lado 4 adultos y 3 niños, me dijo que nosotros cuando éramos pequeños no éramos así, de hecho mi padre es un ejemplo de "niñofobico" cuando ve niños en algún chiringuito o terraza ni se sienta
guitto #9 guitto
Se nos está olvidando ser sociedad, la gente ya se junta solo con iguales y no aguanta al otro. Prima la individualidad y el yo yo yo, por eso molesta todo lo que no sea igual, niños, perros, viejos, jóvenes, fachas, progres, heteros, LGTB..etc. Y por eso cada vez hay más negocios así de nicho, y cada vez habrá más, y más variados
#7 cocococo
A los niños hay que domesticarlos antes de sacarlos a la calle.
#12 cocococo
Conozco un caso en el pueblo de un abuelo que le llamó la atención a su nieto porque se estaba comportando mal... y luego los padres del niño le cortaron el habla para toda la vida, hace años que no quieren saber nada de ese abuelo, o sea, vete a saber cómo será de adulto ese niño, seguramente un parásito mimado egocéntrico o algo peor.
#13 Kuruñes3.0 *
Hay mucho gilipollas niñofobo. Normalmente tienen perros. No, no tengo hijos. Ni perro.
