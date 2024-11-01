La paradoja electoral de los incendios: el PP gana en la mayoría de municipios de León más afectados por el fuego

Los 'populares', que gestionaron la polémica extinción de la oleada de incendios que azotaron la provincia el verano de 2025, vuelven a ganar en casi todos los municipios afectados, siguiendo la tendencia de crecimiento del conjunto provincial
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La derecha gana porque sus votantes votan pensando en el falso patriotismo de bandera y porque tienen más estómago y una tragaderas del tamaño de los cojones de Espartero. Punto. La izquierda no gana porque el votante de izquierda es mucho más crítico. No hay más.
Y la supuesta izquierda gana porque sus votantes temen a los fachas
Y mientras la gente se preocupa de darle la vuelta a la tortilla, el capital se divierte manejando el mango de la sartén
¡Y yaaaa!
Que todavia haya que explicar cómo funciona la "lógica" de esta gente...
Lo que no admite o cambia de tema es cuando le dices que la derecha ha recortado el presupuesto de prevención de incendios un 90%.
Yo ya he tirado la toalla.
Por mi parte que se jodan ... y que disfruten de su voto.
Estoy hasta los huevos de paletos ideológicamente radicales: que cada uno aguante su vela ... si es que son capaces de coordinar las dos manos y no cagarse encima
Elecciones Castilla-Leon, Extremadura, Aragón ha ganado la abstención
En Extremadura la abstención ha rozado el 40% (con una bajada de casi 10 puntos), en Aragón el 35%, y en Castilla y León, la abstención ha sido de más del 34%. Parece que esto no importa a ningún partido, que pocos medios de comunicación se hacen eco de este dato, pero ahí está.
Total votantes 1.251.408… » ver todo el comentario