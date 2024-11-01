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La paradoja electoral de los incendios: el PP gana en la mayoría de municipios de León más afectados por el fuego

La paradoja electoral de los incendios: el PP gana en la mayoría de municipios de León más afectados por el fuego

Los 'populares', que gestionaron la polémica extinción de la oleada de incendios que azotaron la provincia el verano de 2025, vuelven a ganar en casi todos los municipios afectados, siguiendo la tendencia de crecimiento del conjunto provincial

| etiquetas: incendios , castilla y leon , pp
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24 comentarios
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Comentarios destacados:        
Ze7eN #4 Ze7eN
Y añado que sus votantes son los mismos que van por ahí diciendo que "la izquierda debe hacer autocrítica".

La derecha gana porque sus votantes votan pensando en el falso patriotismo de bandera y porque tienen más estómago y una tragaderas del tamaño de los cojones de Espartero. Punto. La izquierda no gana porque el votante de izquierda es mucho más crítico. No hay más.
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#7 DotorMaster
#4 es que ser de izquierdas es deprimente. Siendo de derechas sabes que la catástrofe podrá superarse en el futuro, y es más emocionante
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#10 fremen11
#7 En el futuro cuando mueran como un perro sin asistencia sanitaria, porque siguen votando a asesinos. :troll: :troll:
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Autarca #20 Autarca *
#4 La derecha gana porque sus votantes temen a los rojos

Y la supuesta izquierda gana porque sus votantes temen a los fachas

Y mientras la gente se preocupa de darle la vuelta a la tortilla, el capital se divierte manejando el mango de la sartén
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Fuego con gusto, no quema.
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Thornton #24 Thornton *
#1 Parece que algunos periodistas bolivarianos al sercivio del gobierno socialcomunista aún no se han enterado que la culpa de los incendios la tuvo Sánchez :troll:
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Guanarteme #5 Guanarteme
¿Paradoja de qué? Los incendios esos fueron culpa de Perrochanxe que se dedicó a blablablá en vez de nosequé.

¡Y yaaaa!

Que todavia haya que explicar cómo funciona la "lógica" de esta gente...
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XtrMnIO #14 XtrMnIO *
#5 De los ecolojetas, no te olvides, la culpa es de ellos. (Escuchado de boca de un leonés)

Lo que no admite o cambia de tema es cuando le dices que la derecha ha recortado el presupuesto de prevención de incendios un 90%.
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Anfiarao #2 Anfiarao *
Me recuerda a la gestión nefasta del desastre del prestige en galiza y como el PP arrasó en las elecciones...
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#9 omega7767
#2 y ahora con la nueva celulosa que quieren instalar en Lugo, pero no le quita votos a ese partido
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#16 jriguera
#9 de momento han suspendido el proyecto gracias a toda la presion de la población.
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#22 omega7767
#16 pensé que la suspensión venía de que el gobierno del psoe negó la aprobación de algún eléctrica necesaria
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Cehona #15 Cehona *
#2 En Madrid con la nefasta gestion sanitaria que ha costado más vidas en Pandemia, que si estuviera gestionada por otro Partido (léase Comunidad valenciana) tuvimos la mayor manifestación a favor de la Sanidad Publica ( más de medio millón de personas) y gracias a la falsificación de los DNI digitales, Ayuso ganó por mayoría absoluta en las elecciones del 2023.
Yo ya he tirado la toalla.
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Keldon82 #11 Keldon82
Es que ellos si que saben hacer autocrítica. Por eso los votantes de PODEMOS ahora les votan en masa. :shit:
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oceanon3d #17 oceanon3d *
Pues este verano mas fuego.

Por mi parte que se jodan ... y que disfruten de su voto.

Estoy hasta los huevos de paletos ideológicamente radicales: que cada uno aguante su vela ... si es que son capaces de coordinar las dos manos y no cagarse encima
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#6 Sacapuntas
Están esperando las indemnizaciones de la Junta de Castilla y León. Votan igual que piensan. :troll:
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#8 Pitchford
Ya verás este verano que bien funcionan ya los cortafuegos que han hecho por fin este invierno....:troll:
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#21 tierramar *
www.meneame.net/m/Hemeroteca/elecciones-castilla-leon-extremadura-arag
Elecciones Castilla-Leon, Extremadura, Aragón ha ganado la abstención
En Extremadura la abstención ha rozado el 40% (con una bajada de casi 10 puntos), en Aragón el 35%, y en Castilla y León, la abstención ha sido de más del 34%. Parece que esto no importa a ningún partido, que pocos medios de comunicación se hacen eco de este dato, pero ahí está.
Total votantes 1.251.408…   » ver todo el comentario
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#19 Suleiman
No se qué más hace falta para que despierten...
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estemenda #12 estemenda
Qui prodest.
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millanin #3 millanin
Pues que vayan preparándose.
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#18 amusgada
fijaros no sólo en el voto sino la abstención (especialmente León-Zamora-Palencia que son las más afectadas por IIFF), en León se nota que UPL al menos tira pero en el resto... 33-35% así que ni teniéndolas a huevo hay manera de capitalizar ese descontento y para eso hay que ser un rato inútiles (o iguales o peores) que los que te enfrentas...
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#23 pirat
¡ Cuanta autoflagelación consigue el anticatalanismo !
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angelitoMagno #13 angelitoMagno
Pues será que les habrán parecido bien las medidas compensatorias tomadas por el PP, o que no consideren que la culpa sea de la gestión de los populares.
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menéame