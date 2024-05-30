La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional ha acordado este martes abrir diligencias contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por la tragedia ferroviaria de Adamuz en la que han fallecido 45 personas.
| etiquetas: audiencia nacional , diligencias , oscar puente , adamuz , accidente
Esta es otra maniobra política de la judicatura.
#3 no solo se le imputara antes. El descontento y castigo social que va a tener va a ser mayor, ya se encargaran los agitadores profesionales de hacerlo, junto al blanqueamiento de Mazon ya de paso. 2x1
A Mazón le subirán el sueldo y le asignarán más coches, oficinas y un montón der asesores.
Pero si señalas que, por esa regla de tres, entonces se podía contar con miles de muertos al negar asistencia hospitalaria a los residentes de Madrid, te contestarán con "¿Ves como no se puede hablar contigo?"
O "mucho texto", como dicen ahora
La responsable del CECOPI y de la Consejería de Interior es Salomé Pradas que está imputada.
De la misma forma que Óscar Puentes es el responsable del Ministerio de transporte.
Mazón no es miembro del CECOPI, y Pedro Sánchez tampoco está imputado.
Si aún no sé sabe la causa. Si es por no renovar ese tramo de vía, podían empezar por el Director de obra que lo dirigió. O por el soldador, si estaba mal hecho. O por la empresa que certifica el control de calidad.
¿ O se me escapa algo?
Está en la noticia
Fiscalia les dira que no tienen competencias y se acabó.
Es otro caso de Titulitis sensacionalista.
confilegal.com/20240530-nace-la-asociacion-de-juristas-libertad-ley-pa
Los cinco miembros fundadores de Libertad y Ley. De izquierda a derecha, José Javier Polo, Santiago Milans del Bosch, Miguel Durán, Patricia Solana Fernández e Ignacio Gordillo.
Miguelito era el de la ONCE y el Milans .. apellido de demócrata de toda la vida.
Pero en España se usa como arma política y por eso se acaban creando figuras como los aforamientos para llevar un impermeable anti imputaciones y hacer menos titulares, lo que acaba degenerando aún más en privilegios y castas.
Esta es otra maniobra política de la judicatura.
Es más, se exige un triaje caso por caso, y estamos hablando de decenas de miles de personas a los que habría que trasladar para examinar, y eso en el tiempo que duró el pico de la pandemia, dos o tres semanas, y con los sanitarios ya colapsados. Si hubieran hecho eso, hubieran muerto del doble, porque los sanitarios hubieran estado haciendo triaje en vez de atendiendo.
Buah, inaudito.
Eso no ocurrió con los que vivían en las residencias, con nefastas consecuencias.
Edit, esto era para el ignorante del ignore, el tal Lenari en #_54.
Negativo por perdida de tiempo.
#6 #58
La mata viejos se negó a medicalizar las residencias. El PP en general y Ayuso en particular se han dedicado a privatizar y a reducir al mínimo los recursos públicos de sanidad y residencias. Ayuso y sus políticas, como las del PP, son homicidas.
Y por cierto, no es ya mentir sobre la guerra civil o la transición, cuando algunos ni siquiera estábamos vivos. Es que la pandemia la vivimos en directo, vimos a Ayuso inaugurar el Zeldal como el hospital que iba a maravillar al mundo mientras cerraba plantas en otros hospitales y… » ver todo el comentario
Se ha perdido una oportunidad histórica y, lo que es muchísimo peor, se ha cerrado una puerta, probablemente para décadas, para hacer la reforma en profundidad que hacía falta en una justicia que está completamente podrida y sesgada.
- Sujetame el cubata...
Los frikis de la "libertad!!!" con tarifa plana para poner querellas a todo Cristo.
Los unos esparciran bulos de que esta siendo juzgado.
Los otros esparciran el "atado y bien atado".
Eso si, tenemos para abrir portadas de boleros durante semanas.
Edito: vaya hombre, si me tiene ignorado. En fin, me refería a Miguel Durán, uno de los fundadores de la asociación denunciante.
No se, igual habría que retirar a todos los que están allí del cargo y el sueldo ya que desconocen algo que un conserje que esté opositando si que sabe.
Lo que más pena me da son los cientos de fachitiesos aplaudiendo la desaparición de la separación de poderes... cuando los pongan a trabajar sin paro, jubilación, ni sanidad entonces llorarán... o no, porque estarán tan aborregados que les convencerán de que la culpa es de los moros que se lo llevan todo gratis.
Estos se creen que los jueces están para ellos. Una herramienta muy utilizada por la derecha.
MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO