La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional ha acordado este martes abrir diligencias contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por la tragedia ferroviaria de Adamuz en la que han fallecido 45 personas.

#6 #2 Qué sí, que 7291 ancianos muertos sin asistencia médica en las residencias están esperando a que la audiencia nacional abra investigaciones.

Esta es otra maniobra política de la judicatura.
#3 soberao
Va a ser imputado antes Puente que Mazón.
#2 Mañana mismo veremos editoriales, articulos de opinion y decenas de videos de los buleros de siempre exigiendo dimisiones y caldeando los animos. Es la nueva normalidad en la fachosfera. Paciencia, no queda otra.

#3 no solo se le imputara antes. El descontento y castigo social que va a tener va a ser mayor, ya se encargaran los agitadores profesionales de hacerlo, junto al blanqueamiento de Mazon ya de paso. 2x1
#3 Y seguramente Puente tendrá una sentencia firme y será apartado de la política por n años.
A Mazón le subirán el sueldo y le asignarán más coches, oficinas y un montón der asesores.
#8 ¿No tiene que juzgarlo el Supremo al estar aforado? ¿Qué hace la audiencia Nacional en esto, le acusan de terrorismo?
#10 titulares
#61 No les des ideas... que son capaces de argumentar que conocía que los defectos ocasionarían muertes... hala, terrorismo.

Pero si señalas que, por esa regla de tres, entonces se podía contar con miles de muertos al negar asistencia hospitalaria a los residentes de Madrid, te contestarán con "¿Ves como no se puede hablar contigo?"
#10 de dar demasiada información.

O "mucho texto", como dicen ahora :troll:
#8 Y una rubia de secretaria :troll:
#3 No se de qué te extrañas.
La responsable del CECOPI y de la Consejería de Interior es Salomé Pradas que está imputada.
De la misma forma que Óscar Puentes es el responsable del Ministerio de transporte.

Mazón no es miembro del CECOPI, y Pedro Sánchez tampoco está imputado.
#11 Mazón no está imputado porque la jueza de la DANA no ha imputado a Mazón para no pasar la causa al Supremo que es el que tiene competencias para juzgar a un político aforado.
#12 porque si va al supremo le dan el nobel de la paz
#11 ¿Y quién era el/la responsable de la no derivación de pacientes de residencias madrileñas a hospitales durante la pandemia?
2 K 34
#11 y de que se le acusa?.
Si aún no sé sabe la causa. Si es por no renovar ese tramo de vía, podían empezar por el Director de obra que lo dirigió. O por el soldador, si estaba mal hecho. O por la empresa que certifica el control de calidad.

¿ O se me escapa algo?
2 K 20
#47 Electoralismo. Se le acusa de lo que sea para ganar las próximas elecciones.
#47 por presuntos delitos de homicidio imprudente

Está en la noticia
#3 Eso se pasa por estar trabajando y dando explicaciones en vez de haberse ido de cena al Ventorro.
#22 No , eso le pasa por no ser del PP. Si en vez de estar trabajando hubiera estado de juerga,estaría ya entre rejas.
#3 Lo fue el fiscal antes que el churri de la ayuso.....
#3 Y el juicio habrá acabado antes de que empiece el del novio de la Ayuso
Ahora mismo hay brotes de priapismo en las editoriales de los medios buleros de confianza.
#1 "Pregunta a Fiscalía si son competentes de indagar presuntos delitos de homicidio imprudente de los que le acusa la Asociación Libertad y Justicia "

Fiscalia les dira que no tienen competencias y se acabó.
Es otro caso de Titulitis sensacionalista.
#1 y no solo allí :troll:
Van a sacar recortes de prensa en los que sale Oscar puente haciendo la soldadura y además sin los cursos específicos
#14 y además se le ve la raja del culo al agacharse!!
#15 Eso es el equivalente al certificado de profesionalidad! xD
le acusa la Asociación Libertad y Justicia

confilegal.com/20240530-nace-la-asociacion-de-juristas-libertad-ley-pa

Los cinco miembros fundadores de Libertad y Ley. De izquierda a derecha, José Javier Polo, Santiago Milans del Bosch, Miguel Durán, Patricia Solana Fernández e Ignacio Gordillo.

Miguelito era el de la ONCE y el Milans .. apellido de demócrata de toda la vida.
#18 En la neolengua regretonera, si algo tiene la palabra libertad realmente significa "muerte y destrucción". :troll:
4 K 46
Esto resultaría irrelevante en una sociedad avanzada ya que la acción judicial no compromete a la presunción de inocencia y sólo busca el esclarecimiento de la verdad. Como el hecho de que alguien sea investigado (imputado), que es algo que en realidad se hace en su favor para dar garantías y preservar derechos.

Pero en España se usa como arma política y por eso se acaban creando figuras como los aforamientos para llevar un impermeable anti imputaciones y hacer menos titulares, lo que acaba degenerando aún más en privilegios y castas.
#2 Qué sí, que 7291 ancianos muertos sin asistencia médica en las residencias están esperando a que la audiencia nacional abra investigaciones.

Esta es otra maniobra política de la judicatura.
#6 El pequeño problema en ese caso es que nadie de los critican aquella decisión dicen de donde iban a sacar los recursos adicionales para atender a todas esas personas, cuando en el pico simplemente no había recursos humanos para ello.

Es más, se exige un triaje caso por caso, y estamos hablando de decenas de miles de personas a los que habría que trasladar para examinar, y eso en el tiempo que duró el pico de la pandemia, dos o tres semanas, y con los sanitarios ya colapsados. Si hubieran hecho eso, hubieran muerto del doble, porque los sanitarios hubieran estado haciendo triaje en vez de atendiendo.
#54 Buena excusa para salvar a la soldado Ayuso de crear un documento donde explicitamente su gobierno pedia que a los ancianos se les dejara morir. Patético
#58 Claro que sí, pero vuelvo a repetir ¿de dónde sacabas los recursos para atender a todas esas personas más, cuando estaban los sanitarios completamente colapsados?
#65 mmm de los hospitales privados?
#78 Los sanitarios de los hospitales privados también estuvieron haciendo horas extras y no daban más de sí. Joder, que se llegó a usar a doctores jubilados porque los que estaban en activo no podían más.
#65 del mismo sitio de donde los sacaron las demás CCAA, por lo que sea, eso solo pasó en Madrid.
#65 En serio, hay comentarios que demuestran ignorancia, otros maldad y después están los que excretan fanatismo por todos lados.
#65 No se, preguntando como se hizo en el resto de comunidades?
Buah, inaudito.
Si un anciano (como mi padre) vivía en su casa se le evaluaba y trataba, y eventualmente se le mandaba al hospital, mejor o peor atendido se le atendía.

Eso no ocurrió con los que vivían en las residencias, con nefastas consecuencias.

Edit, esto era para el ignorante del ignore, el tal Lenari en #_54.
Negativo por perdida de tiempo.

#6 #58
#54 déjate de chorradas para excusar a la psicópata mata viejos, lo que se pedía antes y después era medicalizar las residencias, es decir, como mínimo meter un médico para dar atención en la propia residencia y valorar si era necesario un traslado.

La mata viejos se negó a medicalizar las residencias. El PP en general y Ayuso en particular se han dedicado a privatizar y a reducir al mínimo los recursos públicos de sanidad y residencias. Ayuso y sus políticas, como las del PP, son homicidas.
#54 El criterio para la atención hospitalaria no puede ser nunca tener un seguro privado. NUNCA.
#54 surrealista, imagino que no tienes padres, abuelos….; quien coño es la Comunidad de Madrid para impedir que 7295 personas accedan al sistema público de salud y los dejen morir como perros?
#54 Una chapita para llevar en el cuello que ponga: "sanitario, atiéndame el último, mi vida vale menos que el resto". Si vas a una joyería y pides para toda tu familia, seguramente te hagan descuento.

Y por cierto, no es ya mentir sobre la guerra civil o la transición, cuando algunos ni siquiera estábamos vivos. Es que la pandemia la vivimos en directo, vimos a Ayuso inaugurar el Zeldal como el hospital que iba a maravillar al mundo mientras cerraba plantas en otros hospitales y…   » ver todo el comentario
#6 súmale 229 personas fallecidas en la Dana...
#2 No creo yo que los aforamientos sean precisamente por los titulares que puedan generar... :roll:
#7 Los aforamientos son para impedir que cualquier juzgado te abra una causa, si no abren la causa porque es más dificil, no hay tanto titular.
#9 menudas tragaderas te gastas, galán.
#2 Aquí sufrimos Lawfare y eso es muy negativo. De oento no habráotivd para investigar a Óscar Puente y se hace, algo huele a...
#26 Se dice Laufere.
#41 lofer
#26 ¿yo? Si estoy en contra de los aforamientos.
#2 ojalá tengamos pronto un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas y acabe con los aforamientos.
Jueces prevaricadores haciendo lawfare, en España!!? Vaya chorprecha
La pocilga judicial va con todo
#19 "el que pueda hacer, que haga"
Le está bien empleado al PSOE por pensar que estaba al mismo nivel que el PP en cuanto a control de la justicia.

Se ha perdido una oportunidad histórica y, lo que es muchísimo peor, se ha cerrado una puerta, probablemente para décadas, para hacer la reforma en profundidad que hacía falta en una justicia que está completamente podrida y sesgada.
si, ya caerá la banda de ladrones y sinverguenzas que nos gobiernan
Si eso es así, será por que el juez dispone de un informe en el que se le informara fehacientemente al ministro de la situación particular de ese tramo, en caso contrario..... ufff, no se como podría avanzar si no es "afinándolo".
#4 Peinado/Hurtado/García-Castellón:

- Sujetame el cubata...
#4 Hace una semana en el caso del Alvia de Angrois, hemos visto como un responsable de seguridad de Adif no es responsable de la seguridad en la red ferroviaria. Cualquier cosa es posible.
#4 Bah.... deja eso a los de "Fulano de Tal, o alguien de su entorno"...
Creo recordar que durante la pandemia fueron cientos de denuncias contra el gobierno y presidente.
No cabe duda de que Óscar Puente descarriló el tren. Óscar Puente o alguien cercano, por lo tanto ya tienen las pruebas.
Independencia de poderes y tal y tal ha jajaja :troll:
Qué acción u omisión de este hombre causó el accidente?
#17 que no se estaba follando una periodista mientras descarrilaban los trenes. ¿Te lo puedes creer?
El que pueda hacer, que haga.
La Asociación Libertad y Justicia pone una denuncia a Puente.... por otra parte la Asociación Libertum se querella contra cargos de Adif...

Los frikis de la "libertad!!!" con tarifa plana para poner querellas a todo Cristo. xD
Culpa de Puente, por no saber lo que iba a ocurrir un par de días antes y, aún así, estar en el Ventorro follándose a una puta mientras que los trenes se estrellaban.
La fiscalía emitirá un informe en contra y la denuncia será archivada.
#13 Eso da igual a unos y otros.

Los unos esparciran bulos de que esta siendo juzgado.
Los otros esparciran el "atado y bien atado".
#13 O los jueces de la AN se lo pasarán por el forro. Yo en esa gentuza no me fío ni un pelo. Si el TSJ ha condenado a sabiendas a un hombre inocente, la veda está abierta.
Dictadura rarísima, oiga.
España, menudo estado fallido, es ridículo.
Y de que le acusan? Me da que de absolutamente nada ya que aun no saben nada, no tienen pruebas de nada. En fin, a gastar dinero público por los odios de una asociaciones que odian a su propio pais.

Eso si, tenemos para abrir portadas de boleros durante semanas.
Creo recordar que también fue presidente de Telecinco. Debe ser difícil recuperarse de eso.

Edito: vaya hombre, si me tiene ignorado. En fin, me refería a Miguel Durán, uno de los fundadores de la asociación denunciante.
#66 A la reina Leti entonces, por dejar que el calzonazo de su marido firmara el decreto para hacer presidente a Sanchez
¿Y por qué imputar el ministro? ¿por que no al presidente? O mejor... ¡Al Rey de España! Porque, en última instancia, es el que ha permitido que gobierne el Perro, que ha elegido a Puente, que ha elegido a los directories, que han hecho las subcontratas y que han supervisado las inspecciones. ¡Felipe II a la trena, pero ya!
#45 nonono, esto es un gobierno feminista así que mejor imputar a la mujer del Presidente
la Parodia Nacional no es lo que era
Pues busco en otros medios, y no se hacen eco de la "noticia".
Cuando esto se lo han hecho a otros en el PSOE todo eran risas. Y con el Poder Judicial renovado hace unos meses en el que ha habido un trágala brutal.
Merecido, haber soldado mejor esas juntas
¡Soldó Ud. el código rojo!
Lo que no han ganado en el relato de los medios lo ganaran en el relato judicial
La jueza principal instructora del caso del accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006 fue Nieves Molina, titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. Molina archivó la causa en varias ocasiones, siendo reabierta tras órdenes de la Audiencia Provincial, procesando finalmente a ocho antiguos cargos de FGV
Quejarse sí pero pedir la derogación de la Ley Orgánica 6/1985 no. no vaya a ser q la justicia sea independiente
Es alucinante que la AN pregunte si puede investigar al ministro, que está aforado y solo lo puede hacer el TS.

No se, igual habría que retirar a todos los que están allí del cargo y el sueldo ya que desconocen algo que un conserje que esté opositando si que sabe.

Lo que más pena me da son los cientos de fachitiesos aplaudiendo la desaparición de la separación de poderes... cuando los pongan a trabajar sin paro, jubilación, ni sanidad entonces llorarán... o no, porque estarán tan aborregados que les convencerán de que la culpa es de los moros que se lo llevan todo gratis.
Y a los responsables políticos del accidente de Angrois?? Ah, no.... Que la inauguración de unas vías sin controles de seguridad implantados fue culpa del maquinista.
Lo de Mazón han estado años defendiéndolo (la culpabilidad muy clara. Él y el que le ha seguido la corriente y asesorado) y con Óscar Puente (nada, pero nada claro) lo denuncian.

Estos se creen que los jueces están para ellos. Una herramienta muy utilizada por la derecha.
Justicia de mierda en un país de mierda.
Entras a leer los comentarios y...

MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO MAZÓN AYUSO  media
#38 Entras a leer los comentarios y ves a un imbécil como tu escribiendo comentarios absurdos - por suerte a todo cerdo le acaba llegando su San Martín... tardará más, tardará menos, pero caerán - la gente no es gilipollas todo el tiempo
#57 Votante español medio: sujetame el carajillo.
#38 a la desesperada.
