Abascal pide a Feijóo que "deje de insultar a Trump y que empiece a entender que los tiempos están cambiando"

Abascal pide a Feijóo que "deje de insultar a Trump y que empiece a entender que los tiempos están cambiando"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este viernes al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "deje de insultar" al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que "empiece a entender que los tiempos están cambiando". "Y, de paso, que revise toda su política internacional", ha emplazado Abascal en un mensaje en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press. (El post original: x.com/Santi_ABASCAL/status/2009604583694160105)

Comentarios destacados:        
santim123 #4 santim123
Abascal es un puto traidor a este pais. No debería ni poder salir a la calle sin que lo corran a patadas.
20 K 186
DebaclesEverywhere #19 DebaclesEverywhere
#4 estoy de acuerdo pero llevar la bandera en la muñeca le da inmunidad.
0 K 8
santim123 #23 santim123
#19 Hasta que un rojo les dice que se quiten la bandera que la están prostituyendo.
1 K 19
Raúl_Rattlehead #5 Raúl_Rattlehead
Abascal se va a quedar sin lengua de tanto meterla en el culo de ancianos seniles psicópatas. Espero que en algún momento de su miserable vida tenga que verse obligado a salir por patas de este país porque no pueda ni salir a la calle, este puto mierda nos vendería a todos por 4 duros si le dieran la opción.
8 K 62
Ransa #2 Ransa *
Cuando pillen groenlandia este imbécil aplaudirá, pero el día menos pensado nos la meterán a nosotros. Menudo patriota.
5 K 58
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#2 Y aplaudirá también.
2 K 36
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Frijolito, saluda a tu nuevo jefe, y de paso hazle caso, jejé
4 K 54
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Las ratas nazis están envalentonadas.
3 K 40
#25 coninguez
Ya sabíamos que este señor era un vende-patrias. Ahora ya sabemos a quién se la quiere vender...
2 K 31
Forni #9 Forni
Se estarán gastando el dinero de la Dana en lencería fina para la bajada de pantalones al zanahorio.
2 K 30
#7 XXguiriXX
Uff patético Abascal.
2 K 29
#11 candonga1 *
Y esta, aparte de otras, es la diferencia entre una extrema-derecha patriótica de verdad, como la francesa y unos carcundos lamebotas españoles.

La ultraderecha se convierte en Francia en la mayor oposición al ataque de Trump contra Venezuela
www.meneame.net/story/ultraderecha-convierte-francia-mayor-oposicion-a
1 K 29
jm22381 #13 jm22381
¿Este señor no sabe que los europeos ODIAN a Trump? :roll:
1 K 29
YSiguesLeyendo #12 YSiguesLeyendo *
x.com/Santi_ABASCAL/status/2009604583694160105 "Le exijo al señor Feijóo que rompa la alianza con el socialismo en el búnker de Bruselas. Que rompa el pacto con el PSOE en Ceuta
Que se comprometa a no pactar más ni con Sánchez ni con el PSOE. Y, de paso, que revise toda su política internacional, que deje de insultar a Trump y que empiece a entender que los tiempos están cambiando.
Hay que revertir la invasión. Hay que abandonar el fanatismo verde que nos empobrece. Hay que desmontar toda la estructura totalitaria de la izquierda, nacional e internacional."
1 K 28
japal #3 japal
El patriota
2 K 26
Imag0 #20 Imag0
El mongolo este que vive en el siglo XIX le dice al otro mongolo que vive en el siglo XIX que los tiempos están cambiando.

Te tienes que reir.
1 K 22
oceanon3d #21 oceanon3d
Trump dijo un día que podía disparar y mata a alguien el la calle y no le afectaría nada.

Abascal esta subido a la misma parra: podría encular a mis votantes, literalmente, y no dejarían de darme el voto.

No pidáis inteligencia ni moral a los malvados por favor.
1 K 17
pip #28 pip
A ver Santiago, hazte así que tienes algo blanco-anaranjado en la barba.
0 K 12
ipanies #24 ipanies
Patriota USA el amigo Abascal... Putos traidores!
0 K 12
tarkovsky #27 tarkovsky
#26 va más allá de la influencia. En silicon valley llevan decádas trabajando en moldear nuestra atención con métodos científicos. Al principio parecía que era para vender más anuncios, pero ya está quedando claro que también era para algo más siniestro: sacar a la luz lo peor de la gente para normalizarlo
0 K 10
#15 pirat
Tiene claro que ser un ser despreciable es lo que funciona ahora.
0 K 10
tarkovsky #22 tarkovsky
#15 y sabes por qué? Son los putos algoritmos de las redes sociales. Los mensajes de odio son los que tienen más tirón. Después de achicharrarnos el cerebro, nos llevan al matadero como corderitos.
0 K 10
#26 pirat
#22 Parece que hemos aceptado que todos somos fácilmente influenciables, lo que directamente deslegitima el sistema democrático.
0 K 10
Jesús_Castro #16 Jesús_Castro
Que dirá cuando Marruecos con sus amigos de USA empiecen a invadir Ceuta, Melilla y las Canarias
0 K 6
AndresEl_Lanas #10 AndresEl_Lanas
He buscado en Twitter y no encuentro nada de esto en la cuenta de Abascal.... No se.
0 K 6
Bhuvaya #14 Bhuvaya
#10 pero si sale el enlace al propio twit en la entradilla xD xD xD
0 K 7
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#14 Joder, por tu culpa he mirado y es peor de lo que pensaba, lo hace citando un artículo de La Gaceta que dice: Los organismos globalistas que ha abandonado Trump y que son apoyados por PP y PSOE para imponer la inmigración masiva, las restricciones climáticas y la «igualdad de género»

Menudo lastre tenemos en este país con esta bazofia y quienes les respaldan.
0 K 15
oceanon3d #17 oceanon3d
#10 Pues no has buscado mucho ...
1 K 24

