Abascal pide a Feijóo que "deje de insultar a Trump y que empiece a entender que los tiempos están cambiando"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este viernes al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "deje de insultar" al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que "empiece a entender que los tiempos están cambiando". "Y, de paso, que revise toda su política internacional", ha emplazado Abascal en un mensaje en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press. (El post original: x.com/Santi_ABASCAL/status/2009604583694160105
)
La ultraderecha se convierte en Francia en la mayor oposición al ataque de Trump contra Venezuela
www.meneame.net/story/ultraderecha-convierte-francia-mayor-oposicion-a
Que se comprometa a no pactar más ni con Sánchez ni con el PSOE. Y, de paso, que revise toda su política internacional, que deje de insultar a Trump y que empiece a entender que los tiempos están cambiando.
Hay que revertir la invasión. Hay que abandonar el fanatismo verde que nos empobrece. Hay que desmontar toda la estructura totalitaria de la izquierda, nacional e internacional."
Te tienes que reir.
Abascal esta subido a la misma parra: podría encular a mis votantes, literalmente, y no dejarían de darme el voto.
No pidáis inteligencia ni moral a los malvados por favor.
Menudo lastre tenemos en este país con esta bazofia y quienes les respaldan.