edición general
9 meneos
15 clics
La ultraderecha se convierte en Francia en la mayor oposición al ataque de Trump contra Venezuela

La ultraderecha se convierte en Francia en la mayor oposición al ataque de Trump contra Venezuela

Marine Le Pen reivindica la doctrina gaullista de soberanía nacional mientras el presidente estadounidense ridiculiza a Macron. Las noticias habían llegado hacía poco. EE UU tenía en su poder a Nicolás Maduro y a su esposa en Venezuela y los había trasladado a un buque de la armada estadounidense. En Francia, el Gobierno y el Elíseo, con el paso cambiado, seguían en silencio. Pero Marine Le Pen, líder del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), formación poco sospechosa de proximidad ideológica con el régimen venezolano...sigue en #1

| etiquetas: ultraderecha , francia , oposición , ataque , trump , venezuela
7 2 0 K 114 actualidad
11 comentarios
7 2 0 K 114 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 Piscardo_Morao
Y la ultraderecha española mientras tanto haciendo palmas con las orejas.
5 K 71
frg #6 frg
#3 Más bien lamiendo hasta que son golpeados en el paladar, y más allá.
1 K 18
carakola #4 carakola
Así nos va en Europa. Asumir la propaganda yanki ha corrompido la política europea.
1 K 40
pip #2 pip
Quieren capitalizar la más que previsible ola de antiamericanismo que viene. Son listos.
3 K 33
cocolisto #1 cocolisto
....En este contexto aflora recurrentemente la figura del general Charles De Gaulle. Y muchos empiezan a pensar ahora, también en el RN, que la desconfianza que profesaba hacia EE UU, pese al papel crucial que tuvo Washington en la liberación de Francia, no era infundado. De Gaulle estaba convencido de que las garantías a Europa eran frágiles y se inclinó por alcanzar una cierta autonomía en defensa, incluyendo el arma atómica (el único país de la UE en poseerla), con portaviones incluido (que…   » ver todo el comentario
0 K 20
vicus. #7 vicus.
Tenemos suerte de tener a la derecha y la ultraderecha más tonta de todo el planeta. Hay Perro Sanxe para rato..
0 K 17
Chinchorro #5 Chinchorro
Cabría esperar de una ultraderecha "cabal" que, ante los acontecimientos presentes, se exacerbara más el espíritu nacionalista y patrio ante la amenaza extranjera.
En España sin embargo los tenemos lamiéndole las pelotas a Trump mientras gimotean pidiendo que dé un golpe de estado.
1 K 14
frg #9 frg
#5 Lo que comentas tiene un nombre, traición, traidores a la patria. Mucha banderita, pero es todo impostado.
0 K 11
johel #10 johel *
#5 Recuerda que en españa el fascismo gano la guerra y completo la purga, solo sobrevivieron los mas serviles del regimen y eso se convirtio en un putrefacto arbol de fuertes raices. Aunque en francia se rindieron y paris fue liberado por la nueve... no se que decir...  media
0 K 10
johel #8 johel *
Es muy facil criticar desde la oposicion cuando el norteamericano medio no sabe ni colocar a tu pais en el mapa y todos los marrones le van a caer al gobierno frances precisamente por ser el principal opositor a trump de europa (aunque solo sea de boquilla).
0 K 10
devilinside #11 devilinside
#8 Sin duda tomarán represalias, como cuando la Guerra del Golfo. Dejarán de llamar french fries a las patatas fritas
0 K 12

menéame