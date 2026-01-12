edición general
9 meneos
47 clics
Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha sobre la izquierda

Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha sobre la izquierda

Abascal mantiene su tendencia al alza tras su apoyo a Trump. Feijóo sube medio punto, pero se deja casi dos desde 2023. Sánchez pierde cinco desde las generales. La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre el pasado 29 de diciembre y el 5 de enero, es decir, incluye la reacción al ataque de Donald Trump, al que Vox defiende sin fisuras, sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Los populares suben medio punto respecto al barómetro anterior, hasta colocarse en el 31,5%.

| etiquetas: vox , encuesta electoral , expectativas voto , elecciones generales
7 2 0 K 93 politica
14 comentarios
7 2 0 K 93 politica
Comentarios destacados:    
scaba #5 scaba *
Me preocupa muchísimo la normalización de ciertos discursos políticos en jóvenes, especialmente los que simplifican problemas complejos y señalan culpables fáciles. No me considero una persona especialmente inteligente, pero habiendo nacido en los 80 y teniendo abuelos que me contaron la guerra civil y la postguerra, me da miedo pensar que esta propaganda fácil nos puede llevar de nuevo a unas consecuencias gravísimas en la libertad de expresión, racismo, consecuencias medioambientales, privatización y exclusión de beneficios sociales y mayores diferencias económicas.
7 K 72
Desideratum #1 Desideratum *
""""31,5%, esto es, casi dos puntos por debajo de su resultado en las urnas en 2023, lo que muestra es que el partido ultra quien mejor capitaliza el desgaste del PSOE.""""

Quién se lo podía imaginar. :troll:
2 K 48
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Me gustaría que alguno de sus votantes me explicase el programa de VOX y qué ha hecho bueno donde gobierna en coalición.
4 K 34
Shuquel #8 Shuquel
#7 ¿Dónde gobierna en coalición si se marcharon de los gobiernos en cuanto vieron que había que trabajar?
1 K 18
Graffin #9 Graffin *
#7 Primero tendrías que explicarles lo que es un programa electoral.
.... y después, enseñarles a leer.
0 K 7
Desideratum #10 Desideratum *
#7 Te lo explico yo en un pispás: "¡¡Pedro Sánchez, hijo de puta!!"
:troll:
0 K 19
#12 daniMate
#7
1 inmigrantes culpables de todo.
2 Perro Xanxe dictador, Venezuela, Maduro, ETA
3 Feminismo mal, hombre provee mujer en casa teniendo hijos y guapa
4 si no hubiera que pagar pensiones no sanidad para todos , seríamos ricos y cobraríamos más sueldos, abajo impuestos y servicios públicos.
5. No eres rico porque no quieres.
6. Con Franco robabamos mejor
7 Votar, mal. Democracia KK, mejor democracia de Franco


Asi más o menos.
1 K 17
security_incident #6 security_incident
Como se hace una encuesta online?
0 K 17
Shuquel #3 Shuquel
Como tarden mucho en hacer elecciones igual Vox adelanta al PP
0 K 12
plutanasio #4 plutanasio
A ver si rebajan la edad de voto a los 16 años. Ah no, que ahora ya no toca eso xD xD xD xD
0 K 12
Dene #13 Dene
Esto dice mucho y poco bueno de la inteligencia del votante español...
Que un partido que NO HACE NADA, salvo criticar todo y comerle el rabo a un golpista extranjero anaranjado..... Cero propuestas, bronca y mierda por doquier.... esta claro que nos volvemos gilipollas.
0 K 12
#2 drstrangelove
Ya nos podemos preparar para perder las canarias, y cuñascal pondrá bien el hogete como buen lacayo que es.
0 K 10
andran #11 andran *
#2 Busca en la RAE como se escribe "hogete".
Ese que has puesto hace daño a los ojos.
0 K 9
#14 acisif
Desde mi punto de vista los partidos la derecha actual está tan a la derecha que hasta Franco sería comunista:
- La derecha quiere privatizar las empresas públicas, con Franco todos los sectores estratégicos estaban en manos de empresas públicas (electricidad, comunicaciones, agua,...)
- La derecha quiere despido libre, con Franco si un trabajador estaba 3 meses en una empresa, lo tenían que hacer fijo.
- La derecha quiere libre mercado, hay discursos de gente del gobierno de Franco hablando de los peligros del capitalismo.
- La derecha quiere privatizar la Seguridad Social, Franco la estableció como pública.
0 K 6

menéame