Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha sobre la izquierda

Abascal mantiene su tendencia al alza tras su apoyo a Trump. Feijóo sube medio punto, pero se deja casi dos desde 2023. Sánchez pierde cinco desde las generales. La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre el pasado 29 de diciembre y el 5 de enero, es decir, incluye la reacción al ataque de Donald Trump, al que Vox defiende sin fisuras, sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Los populares suben medio punto respecto al barómetro anterior, hasta colocarse en el 31,5%.
| etiquetas: vox , encuesta electoral , expectativas voto , elecciones generales
Quién se lo podía imaginar.
.... y después, enseñarles a leer.
1 inmigrantes culpables de todo.
2 Perro Xanxe dictador, Venezuela, Maduro, ETA
3 Feminismo mal, hombre provee mujer en casa teniendo hijos y guapa
4 si no hubiera que pagar pensiones no sanidad para todos , seríamos ricos y cobraríamos más sueldos, abajo impuestos y servicios públicos.
5. No eres rico porque no quieres.
6. Con Franco robabamos mejor
7 Votar, mal. Democracia KK, mejor democracia de Franco
Asi más o menos.
Que un partido que NO HACE NADA, salvo criticar todo y comerle el rabo a un golpista extranjero anaranjado..... Cero propuestas, bronca y mierda por doquier.... esta claro que nos volvemos gilipollas.
Ese que has puesto hace daño a los ojos.
- La derecha quiere privatizar las empresas públicas, con Franco todos los sectores estratégicos estaban en manos de empresas públicas (electricidad, comunicaciones, agua,...)
- La derecha quiere despido libre, con Franco si un trabajador estaba 3 meses en una empresa, lo tenían que hacer fijo.
- La derecha quiere libre mercado, hay discursos de gente del gobierno de Franco hablando de los peligros del capitalismo.
- La derecha quiere privatizar la Seguridad Social, Franco la estableció como pública.