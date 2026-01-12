Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha sobre la izquierda

Abascal mantiene su tendencia al alza tras su apoyo a Trump. Feijóo sube medio punto, pero se deja casi dos desde 2023. Sánchez pierde cinco desde las generales. La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre el pasado 29 de diciembre y el 5 de enero, es decir, incluye la reacción al ataque de Donald Trump, al que Vox defiende sin fisuras, sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Los populares suben medio punto respecto al barómetro anterior, hasta colocarse en el 31,5%.