edición general
101 meneos
2386 clics

Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo

Sin embargo, el martes, la aparición de un bogie, una parte del chasis inferior de un tren, del que no se había informado antes —sumergido parcialmente en un arroyo que fluye por una zanja empinada a unos 270 metros de la vía— ha dado una posible nueva pista a los expertos sobre la causa de la tragedia. La gruesa estructura, que un fotógrafo de The New York Times captó el martes por la tarde, no había sido marcada ni acordonada por los investigadores del gobierno y tampoco había sido dada a conocer anteriormente por las autoridades.

| etiquetas: sucesos , accidente , ferrocarril , judicial , pesquisas
62 39 1 K 415 actualidad
90 comentarios
62 39 1 K 415 actualidad
Comentarios destacados:                      
#6 #2 Amosnomejodas, la culpa es de perro sanxe que corto la via con una radial, se ve claramente en las fotos.
dale #19 dale
#16 cito: "El nuevo hallazgo se produjo en un momento en el que las autoridades españolas se esforzaban por identificar a las personas fallecidas y se valían de maquinaria pesada para buscar más cuerpos."

Es que hay prioridades.
20 K 184
pandacolorido #57 pandacolorido
#19 #42 Se aprecia el sentido común en vuestros comentarios, gracias.
0 K 10
Lenari #58 Lenari
#19 ¿Entonces como funciona eso? ¿Los ingenieros que vayan a investigar las causas del accidente no pueden hacerlo hasta que los médicos forenses terminen de identificar a las personas fallecidas, porque hay prioridades?
3 K 29
#89 calaverax
#56 nada impide al equipo de investigación mirar fuera de la zona. Quiero imaginar que no hablamos de cuatro investigadores, siendo lo grave que es el asunto.

#19 claro que hay prioridades, también hay mucha gente trabajando en el tema. No es incompatible que equipos distintos trabajen en asuntos distintos: los médicos con los heridos, los forenses con los fallecidos, los ingenieros con las causas. También es una prioridad esclarecer qué ha ocurrido, porque los trenes siguen rodando por el país.

Me reafirmo: de ser cierto, es una vergüenza que ante uno de los peores accidentes, dos días después del hecho, vienen dos días después unos periodistas a decir "aquí hay un cacho de tren, igual os sirve de algo..."
0 K 10
Desideratum #2 Desideratum *
Puff, pues la cosa pinta muy mal para el Iryo. Tiene toda la pinta de un fallo garrafal en el mantenimiento de la unidad y que esa negligenica podría haber provocado la rotura o desprendimiento del bogie por mala fijación y que, a su vez, como consecuencia de la interacción posterior de las partes dañadas con el carril, este se partió.
21 K 180
#6 Poligrafo
#2 Amosnomejodas, la culpa es de perro sanxe que corto la via con una radial, se ve claramente en las fotos.
39 K 282
Thornton #41 Thornton
#6 Se te ha olvidado comentar que lo ha hecho ara desviar el foco de la corrupción de su hermano y de su mujer :troll:
5 K 60
Kleshk #79 Kleshk
#41 Y la lista Epstein :troll: :troll:
1 K 31
Supercinexin #70 Supercinexin
#6 Exacto. Yo es que no sé ni de qué hay que discutir o qué investigaciones hacen falta, cuando una buena foto de Pedro Sánchez enseñando los dientes, con los ojos oscurecidos y detrás de él un montón de llamas y niños mutilados llorando de dolor lo explican todo de puta madre. Negre hizo un gran trabajo el mismo día del accidente, no hace falta que venga en New York Times ni el Tragacete Herald Tribune a marear más.
1 K 24
carademalo #73 carademalo
#6 Mentira. No se ven marcas de las ruedas del Falcon en kilómetros a la redonda del lugar del accidente.
0 K 13
powernergia #8 powernergia
#2 Creo que vais demasiado rápido los investigadores.
13 K 143
Desideratum #12 Desideratum
#8 Nada más lejos de mi intención meter mierda en el asunto pero, si tuviera que apostar sobre si la rotura del carril ha sido la causa o el efecto, me inclinaría por lo segundo.
3 K 42
EsUnaPreguntaRetórica #62 EsUnaPreguntaRetórica
#12 Pues para no querer meter mierda vaya conclusiones que sacas de una foto en la que poca cosa se ve.
0 K 11
#11 decker
#2 Que rápido sacáis algunos conclusiones y sabéis lo que ha sido causa y lo que ha sido efecto. Yo alucino.
6 K 63
obmultimedia #25 obmultimedia
#11 Mejor tener ya la sentencia antes de la investigacion y juicio como al FGE, eh?
1 K 10
#45 decker
#25 No, lo del FGE no es mejor que esto, fue una puta barbaridad. PERO NO TIENE NADA QUE VER CON ESTO. Joder, dejad de analizarlo todo con un punto de vista político y de meter la política en todo.

La investigación justo acaba de arrancar, cuando termine ya veremos cuales fueron las causas, mientras tanto sacando conclusiones con 4 fotos os estáis poniendo al mismo nivel que Iker Giménez, vosotros veréis.
1 K 13
obmultimedia #55 obmultimedia
#45 Yo no lo estoy metiendo como algo politico, solo digo que ya muchos estan dando sentencia condenatoria al gobierno cuando llevan apenas 2 dias de investigaciones.
0 K 11
Desideratum #50 Desideratum
#11 Me estoy centrando únicamente en el carril, que es la prueba más evidente del inicio del descarrilamiento del tren.

Si aparece un bogie a más de doscientos cincuenta metros del lugar donde se encuentran los restos del siniestro, y sin que hayan trascendido noticias de otros desprendidos, es bastante probable pensar que ese bogie es la causa del descarrilamiento.

Además, supongo que ese bogie se encuentra ubicado antes de donde está el convoy ahora mismo, no por delante del sentido de la…   » ver todo el comentario
0 K 20
MonoMico #15 MonoMico *
#2 Nada está exento del deterioro provocado por las vibraciones provocadas por el mal estado de la infraestructura. No hay revisión que te salve de eso.
5 K -23
ACEC #21 ACEC *
#15 Este tipo de comentarios me huelen a interés político. ¡Ha sido ETA!
La infraestructura depende del gobierno socialcomunistabolivariano (que se acababa de dejar una pasta en arreglar ese tramo, por cierto). Pero una empresa privada que hace lo imposible para ahorrar costes y maximizar beneficios como buen ejemplo de liberalismo no puede ser responsable de nada.
6 K 73
obmultimedia #29 obmultimedia
#21 Como el accidente del tranvia de Lisboa, servicio privatizado y dias antes habia pasado la "revision".
1 K 22
MonoMico #69 MonoMico
#21 Lo que huele a interés político es la descarga de responsabilidad que los voceros del gobierno tratan de llevar a cabo. Pero vamos, que si te incomoda esta realidad, siempre puedes votar negativo y silenciarla. Así no tienes que verla :-)
0 K 5
#28 egon_
#15 Se ha repetido hasta la saciedad que ese tramo estaba renovado desde el año pasado y costó 700 millones, pero vosotros a lo vuestro.
4 K 48
MonoMico #64 MonoMico
#28 Ah, perdona. Que el ferrocarril vive su mejor momento en España, no me acordaba.

Ni con una pila de cadáveres delante vais a dejar de hacer campaña. Qué asco.
0 K 5
#85 egon_
#64 Asco el vuestro, que ni con muertos dejáis trabajar a los investigadores y os pasais el dia soltando bulos.

Gentuza.
0 K 7
kumo #76 kumo
#28 Renovado por una empresa de Koldo (verificado por Maldita) que parece ser también compraba balasto no homologado según ABC, pero tú a lo tuyo ;)

La mitad del Ministerio de Transportes y ADIF, pringados. El ministro actual, varias veces reprobado por incompetencia, los descarrilamientos han aumentado pero oye, todo bien.
0 K 8
#82 egon_ *
#76 OHL y FERROVIAL entre las que renovaron las vías, y meter a Koldo en esto, ¿estas insinuando que como se le pago comisiones por contratos se preocuparon en ahorrar costes en las vías?

La capacidad de mezclar churras con merinas es alucinante.

Si tienes pruebas, vete al juzgado!
0 K 7
EmuAGR #86 EmuAGR
#28 Los 700 millones son para toda la línea y tampoco se han terminado de ejecutar porque incluye instalación de ERTMS que terminaba este año. No es que se hayan gastado todo en la recta en cuestión.
0 K 10
#90 egon_
#86 Razón llevas, pero no quita veracidad a que las vias fueron renovadas.

La renovación del tramo se realizó en 2025 en el marco del proyecto de mejoras de infraestructuras de la red de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, en el tramo comprendido entre Ciudad Real y Córdoba. Un tramo que comprende más de 80,7 km. La adjudicación de 48,58 millones de euros se realizó en 2022, pero no fue autorizada hasta 2025 por un cambio en el contrato primero.
0 K 7
#67 fpove
#15 Una pregunta, esta mal mantenido algo NUEVO desde mayo del año pasado que tiene 9 MESES de funcionamiento, te pregunto a ver si contestas a parte de tirar mierda.
1 K 15
MonoMico #77 MonoMico
#67 Los trenes de alta velocidad no vibran.
Los mecanismos que vibran de continuo se deterioran.
Las vibraciones las causa... no sé... Ayuso!
0 K 5
Star_Stop #59 Star_Stop
#2 ¿Se sabe ya que pertenece al tren de Iryo? Pregunto, porque en la noticia no lo pone, los investigadores no han dicho nada.
0 K 6
SRAD #80 SRAD
#2 No necesariamente. Es igual que la vía, no sabemos si es causa o efecto. Sería muy interesante que dijeran dónde se encuentra ese bogie.
0 K 10
#83 mcfgdbbn3
#2: Yo culparía ahora mismo creo que va a ser de quién hizo las soldaduras, si las ruedas tenían marcas eso es que podía haber una rotura previa de la soldadura.

Ahora habría que estudiar cómo se hicieron esas soldaduras, si hicieron bien todo el procedimiento, que es bastante largo, o si no calentaron lo suficiente los raíles y la soldadura quedó "en falso", que no llega a unirse del todo.

Eso sí, esto es una impresión personal, no una acusación, siempre hay que esperar al informe definitivo.
0 K 12
#5 Daniel2000
"La gruesa estructura, que un fotógrafo de The New York Times captó el martes por la tarde, no había sido marcada ni acordonada por los investigadores del gobierno"

Un bogie de un tren ... de varias toneladas ... que no es un tornillo o un pedazo de chapa.

Dos días despúes del accidente, sin marcar ni acordonar.

O los del The New York Times mienten, o la investigación es una chapuza.
17 K 135
#9 NO86 *
#5 ¿Por qué no has citado también lo de "a 270 metros de la vía"?
Sin olvidar que está dentro de un arroyo y en una zona escarpada.

¿Quién se pone a buscar una pieza de varias toneladas a cuatro campos de fútbol de distancia cuando tienen que revisar una superficie muy extensa?
11 K 120
#16 calaverax
#9 Los del NYT lo han hecho y los investigadores no... no deja en buen lugar a los investigadores. Que igual los investigadores son 2 personas y no dan para más, pero eso deja en peor lugar a otras instancias.
De ser así, es una vergüenza que un trasto así lo encuentre cualquiera antes que los que han ido expresamente para ello ¡y dos días después!
6 K 16
#56 soberao
#16 Los del NYT no pueden entrar en la zona donde ocurrió el accidente, así que están obligados a ver desde fuera qué foto pueden tomar y por fuera del perímetro de la investigación del accidente encontrarían ésta.
4 K 43
jonolulu #78 jonolulu
#56 Siendo un fotógrafo habrá dado mil vueltas a la zona buscando un ángulo que le permita fotografiar el accidente
0 K 17
autonomator #31 autonomator
#9 solo de imaginar el golpe que arrancó y catapultó un pieza que pesa en torno a 6 toneladas casi 300 metros... escalofriante
2 K 39
#44 unomasdelmonton
#31 tiene ruedas, se iría rodando
0 K 9
chewy #40 chewy
#9 eso puede explicarse porque quizás el alvia impacto contra esa pieza y no contra el iryo. según veo en los mapas puede corresponderse con el arroyo de la calderuela, que estaría más abajo de donde terminó el alvia.
0 K 10
#42 Cilantro *
#9 Yo imagino que un experto es capaz de intuir más o menos a cuánta distancia puede volar un componente de un tren en caso de accidente. Que el componente pesa varias toneladas, pero un tren pesa muchas varias toneladas y se mueve a muchos varios kilómetros por hora.

Otra cosa es que sea posible cubrir un area tan grande en tan poco tiempo, mientras a lo mejor ha habido otras prioridades. Quizá el fotógrafo solo tuvo suerte.
1 K 16
#61 NO86
#42 Ya, pero también es normal que no lo encuentren desde el primer día.
0 K 7
#49 Fayer *
#9 Los campos de fútbol es una unidad internacional de superficie :troll:
0 K 9
#60 NO86
#49 En realidad de lo que tú quieras, vale hasta para medir magnetismo (por lo de campo).
0 K 7
EsUnaPreguntaRetórica #66 EsUnaPreguntaRetórica
#9 Ehm, 270 metros son poco más de dos campos de fútbol. Si vas a usar el sistema métrico periodístico úsalo bien, por favor.
0 K 11
nilien #68 nilien *
#5 Las prioridades son las prioridades. Lo primero era concentrar esfuerzos a recuperar los cuerpos que todavía estaban en el lugar del accidente, y según se estaba en ello, documentar los elementos que estaban en el propio lugar del accidente. Por lo que ha dicho el nyt, los responsables de la investigación eran conscientes de que les faltaba esa estructura, y tendrían como tarea en una lista larga el encontrarla.

¿Que la encontró un fotógrafo cuya única prioridad era encontrar noticias y…   » ver todo el comentario
2 K 25
Nachodemieres #87 Nachodemieres
#9 La Guardia Civil hostia ya está bien de encubrir y encumbrar todo lo que haga este bien o mal. Un periodista extranjero encuentra antes una prueba de un suceso con 41 muertos y estas aquí blanqueando la incompetencia o falta de pericia investigadora de los que se dedican a ello.
0 K 7
AMDK6III #13 AMDK6III
#5 Para informarse bien, de toda la vida, hay que leer prensa extranjera. (estés en el país que estés :-) )
7 K 57
jonolulu #17 jonolulu *
#5 El martes por la tarde es ayer por la tarde. Y lo que se da a entender es que no se había encontrado hasta ahora, por eso no estaba acordonada. Ya hubo noticias en las primeras 24 de que un bogie no aparecía
13 K 150
elmakina #54 elmakina *
#5 Con los km y km de vía y zonas adyacentes que habrá que revisar, y teniendo el cuenta cómo es el terreno, que se compone de zonas boscosas de difícil acceso, está claro que lleva tiempo si se hace bien y de manera minuciosa. En ese lapso de tiempo no es raro hallazgo fortuito, sin que eso tenga por qué hablar de mal de la investigación.
1 K 16
#65 konde1313
#5 Es que no te han mandado a ti a dirigir el operativo y, claro, qué van a saber estos de criminalística de la GC.

La propia noticia da cuenta de por qué no se había acordonado aún, pero eso de leer las noticias es de cobardes.
1 K 16
#72 fpove
#5 Se ha dado prioridad a las victimas, cosa que me parece bien, las vias y los trozos van a seguir alli.
0 K 7
#1 Horkid *
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/accidente-adamuz-consecuencia-liberalizac Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menearEl accidente de Adamuz: ¿consecuencia de la liberalización ferroviaria en España?
Este accidente demuestra que la liberalización del sector es un desastre. Prioriza la lógica de mercado y los beneficios privados por encima de la seguridad de los pasajeros y la garantía de un servicio público esencial. La…   » ver todo el comentario
13 K 86
#4 beldin
#1 el sistema esta pensado para madrid, el centralismo obtuso con el que se planeo el ave, desde flipe gonzalez, y su clientelismo empresarial y politico consiguieron que el tren español tenga una sobretension que el fallo sea cada vez mas evidente: retrasos mas comunes, paralizaciones por el estado de la via y no tener alternativa, descarrilamientos, muros de carga que se caen, incendios por chispas en las vias,.... el portencial del tren de alta velocidad es brutal pero bien hecho no a golpe de populismo.
6 K 16
Tertuliano_equidistante #22 Tertuliano_equidistante
#4 Te recuerdo que había un AVE Toledo-Cuenca-Albacete que tenía 9 pasajeros al día.
5 K 59
anv #33 anv
#22 tenía 9 pasajeros al día
Ah, entonces si se mueren da lo mismo porque son pocos... :roll:
3 K 5
Thornton #75 Thornton *
#33 No sé si lo dices con sarcasmo o vas en serio.

Mover un tren para llevar 9 pasajeros al día es una ruina. Es más eficiente y más barato llevarloes en taxi y dejarlos en la puerta de su casa.

#47
1 K 32
#35 unomasdelmonton *
#22 un ave que une tres ciudades pequeñas no sé si tiene mucho sentido la verdad, pero un ave que vaya de Barcelona a la Coruña o de Almería a Girona creo que tendría más de 9 pasajeros
1 K 12
Thornton #88 Thornton
#35 La movilidad global (en todos los modos) en el corredor meditarráneo es muy elevada entra Alicante y Barcelona, algo más baja en los ramos Alicante-Murcia y Barcelona-Girona y bastante baja entre Murcia y Almería.

Entre Galica y Cataluña el volumen de los flujos no es para tirar cohetes. Es más elevada entre Cataluña y País Vasco o entre Valencia y País Vasco.
0 K 20
llorencs #47 llorencs
#22 Y? Es un servicio para los ciudadanos no tiene porqué ser rentable o rentable en todas las líneas.

Pero sigo defendiendo que el tren nocturno debería regresar.
0 K 10
#48 tremolantepenacho
#22 Había un AVE Toledo-Cuenca-Albacete que pasaba por Madrid...
0 K 9
UnoYDos #63 UnoYDos *
#22 EDIT: Error
mas info sobre eso: www.geotren.es/blog/juicio-al-ave-toledo-albacete-a-k-a-la-leyenda-del

464 viajeros diarios para 2.190 plazas ofertadas. Te has pasado exagerando.
2 K 21
sonix #74 sonix
#22 es que el sistema radial de España no tiene más sentido que el de fortalecer Madrid a costa del resto de España, el sistema férreo tenía que ser una línea que recorra todo el norte, otra el mediterráneo y otra que una Portugal con Europa, esta línea pasa por Madrid, y un sistema que una las tres líneas de forma transversal, para permitir conexiones entre ellas. Las dos primeras líneas son evidentemente carísimas pero de especial importancia tanto para tráfico personal como de mercancías. Pero mira, no se iba a quedar madrid con sus mil infraestructuras y sin más de dos millones de personas que parasitan el resto de comunidades.
Que tiempos aquellos que se Murcia a Almería era más fácil pasar por Madrid
1 K 13
Thornton #38 Thornton
#4 El que planificó que la red de AVE debía conectar todas las capaitales de provincia con Madrid fue el gobierno de Aznar. Despues de esa "promesa" ningún gobierno se ha atrevido a retirarla.
2 K 26
EmuAGR #71 EmuAGR *
#4 #38 Jamás perdonaré que se hayan cargado la línea convencional Antequera-Granada que vertebraba Andalucía con un servicio Sevilla-Almería pasando por pueblos medianos.

Ahora la nueva línea de ancho internacional da servicio Madrid-Granada y Sevilla-Córdoba-Antequera-Granada: esta última sin pueblos y dando rodeo que no ofrece ahorro de tiempo real, con limitaciones a 80. Y dejando aislada Granada-Almería que imagino que ahora tiene un tráfico digno de cierre.
0 K 10
Lenari #51 Lenari
#1 Prioriza la lógica de mercado y los beneficios privados por encima de la seguridad de los pasajeros y la garantía de un servicio público esencial [...] a costa de saturar una infraestructura no preparada

Es decir, la culpa es de las privadas porque hay más trenes de los que soporta la infraestructura. Es decir, la solución pasa por disminuir el número de trenes que usa la línea, o dicho de otra manera, por reducir el servicio público.

Pero resulta que también tienen la culpa de que…   » ver todo el comentario
0 K 9
#3 decker
Ahora vendrá algún sucnormal que no sabe ni lo que es un bogie y dirá que lo ha colocado ahí el gobierno para quitarse culpa, es cuestión de tiempo...
7 K 83
#7 Banshee2x
#3 Pues si, no faltará ese tipo de gente, pero que no echen en falta un bogie hasta que aparece por ahí no dice nada bueno de la investigación tampoco.
2 K 23
#10 decker
#7 No recuerdo dónde leí que si que lo echaban en falta, creo haberlo leído el mismo lunes. Parece ser que tampoco lo echaban TANTO en falta....
1 K 20
#36 Pitufo
#10 El lunes yo leí en alguna parte que "faltaba una rueda" y no se volvió a saber del tema hasta ahora.
0 K 6
Thornton #53 Thornton
#7 Ya desde el lunes varias noticias señalaron que flataba un bogie del Iryo que había que encontrar ya que er fundamental para la investigación.
2 K 34
#14 baronluigi
#3 Dirá que Perrosanxe contrató al detective Bogey y su pandilla  media
2 K 30
Walldrop #26 Walldrop
#14 el más valiente
0 K 9
roker #23 roker
Ye tenemos para 15 episodios de Cuarto Milenio y dos autobuses de colaboradores magufos.
2 K 40
DORO.C #18 DORO.C
Esto lo cambia todo. Lo que no entiendo, desde la barra del bar, es como se ha tardado tanto en saber que a un tren le falta un bogey :-S
2 K 31
jonolulu #24 jonolulu *
#18 Se sabía desde la primera mañana pero no aparecía. Y con el amasijo de hierros que había
3 K 49
DORO.C #34 DORO.C
#24 ¿En serio? joder, pues me dejas a cuadros. A mí esto se me había pasado totalmente, no se lo oido a ningún medio. :-S

Te lo digo sin acritud, eh, no estoy dudando de ti.
0 K 15
jonolulu #43 jonolulu
#34 Ya no sé dónde lo ví o leí, pero me llamó mucho la atención, porque es un bloque en principio indestructible y de varias toneladas.

Ahora quedará por ver si ha salido catapultado del tren al clavarse algo en el suelo o si el choque del Alvia lo puso en órbita
0 K 17
DORO.C #84 DORO.C
#43 Yo estoy flipando. No me hago a la idea de la energía necesaria para hacer volar durante 270 metros un trasto de semejante tonelaje. :-O
0 K 15
#37 Notecomaslospiojos2
#18 sabían que faltaba y sabían donde estaba yo remarcaría que hace un medio estadounidense rebuscando a casa cristo del accidente... Muy rápido se ha descartado por aquí el sabotaje.
1 K 16
Trimegisto #52 Trimegisto *
No soy experto. asi que no me hagais ni puto caso, porque las especulaciones que voy a hacer, seguro tienen fallos debidos a que no conozco bien el tema. Pero no me resisto a aplicar la lógica. Insisto, se perfectamente que puedo estar columpiandome. Dicho esto.

1. La via se renovo en mayo de 2025, son 8 meses con trenes pasando.
2. Por esa via pasaron varios trenes antes y no hubo problemas.
3. por esa via paso el propio tren y no es hasta el ultimo vagón que se produce el descarrilamiento…   » ver todo el comentario
1 K 12
#20 guixOS
Cuando escriben bogie, ¿Quieren decir vagón? Me suena rarísima la palabra.
0 K 8
jonolulu #32 jonolulu
#20 También se llama carretón. Es un bastidor con dos ejes donde se apoya un extremo del coche
1 K 28
#39 milestone
#20 no, un bogie es lo que une dos ejes y reparte la carga.
0 K 9
#46 unomasdelmonton *
#20 es la estructura que tiene los ejes de las ruedas y sobre la que se apoya el vagón

www.crrcgc.cc/Portals/232/BatchImagesThumb/2017/0323/63625880318732933
0 K 9
#81 volsetes
#20 No, si entras en la noticia verás lo que es. Es donde van las ruedas. El último vagón del iryo no tiene ruedas en la parte de delante (o en la parte de detrás del primer vagón, viéndolo al revés), hay fotos.
0 K 6

menéame