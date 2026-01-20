Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo

Sin embargo, el martes, la aparición de un bogie, una parte del chasis inferior de un tren, del que no se había informado antes —sumergido parcialmente en un arroyo que fluye por una zanja empinada a unos 270 metros de la vía— ha dado una posible nueva pista a los expertos sobre la causa de la tragedia. La gruesa estructura, que un fotógrafo de The New York Times captó el martes por la tarde, no había sido marcada ni acordonada por los investigadores del gobierno y tampoco había sido dada a conocer anteriormente por las autoridades.
| etiquetas: sucesos , accidente , ferrocarril , judicial , pesquisas
Es que hay prioridades.
#19 claro que hay prioridades, también hay mucha gente trabajando en el tema. No es incompatible que equipos distintos trabajen en asuntos distintos: los médicos con los heridos, los forenses con los fallecidos, los ingenieros con las causas. También es una prioridad esclarecer qué ha ocurrido, porque los trenes siguen rodando por el país.
Me reafirmo: de ser cierto, es una vergüenza que ante uno de los peores accidentes, dos días después del hecho, vienen dos días después unos periodistas a decir "aquí hay un cacho de tren, igual os sirve de algo..."
La investigación justo acaba de arrancar, cuando termine ya veremos cuales fueron las causas, mientras tanto sacando conclusiones con 4 fotos os estáis poniendo al mismo nivel que Iker Giménez, vosotros veréis.
Si aparece un bogie a más de doscientos cincuenta metros del lugar donde se encuentran los restos del siniestro, y sin que hayan trascendido noticias de otros desprendidos, es bastante probable pensar que ese bogie es la causa del descarrilamiento.
Además, supongo que ese bogie se encuentra ubicado antes de donde está el convoy ahora mismo, no por delante del sentido de la… » ver todo el comentario
La infraestructura depende del gobierno socialcomunistabolivariano (que se acababa de dejar una pasta en arreglar ese tramo, por cierto). Pero una empresa privada que hace lo imposible para ahorrar costes y maximizar beneficios como buen ejemplo de liberalismo no puede ser responsable de nada.
Ni con una pila de cadáveres delante vais a dejar de hacer campaña. Qué asco.
Gentuza.
La mitad del Ministerio de Transportes y ADIF, pringados. El ministro actual, varias veces reprobado por incompetencia, los descarrilamientos han aumentado pero oye, todo bien.
La capacidad de mezclar churras con merinas es alucinante.
Si tienes pruebas, vete al juzgado!
La renovación del tramo se realizó en 2025 en el marco del proyecto de mejoras de infraestructuras de la red de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, en el tramo comprendido entre Ciudad Real y Córdoba. Un tramo que comprende más de 80,7 km. La adjudicación de 48,58 millones de euros se realizó en 2022, pero no fue autorizada hasta 2025 por un cambio en el contrato primero.
Los mecanismos que vibran de continuo se deterioran.
Las vibraciones las causa... no sé... Ayuso!
Ahora habría que estudiar cómo se hicieron esas soldaduras, si hicieron bien todo el procedimiento, que es bastante largo, o si no calentaron lo suficiente los raíles y la soldadura quedó "en falso", que no llega a unirse del todo.
Eso sí, esto es una impresión personal, no una acusación, siempre hay que esperar al informe definitivo.
Un bogie de un tren ... de varias toneladas ... que no es un tornillo o un pedazo de chapa.
Dos días despúes del accidente, sin marcar ni acordonar.
O los del The New York Times mienten, o la investigación es una chapuza.
Sin olvidar que está dentro de un arroyo y en una zona escarpada.
¿Quién se pone a buscar una pieza de varias toneladas a cuatro campos de fútbol de distancia cuando tienen que revisar una superficie muy extensa?
De ser así, es una vergüenza que un trasto así lo encuentre cualquiera antes que los que han ido expresamente para ello ¡y dos días después!
Otra cosa es que sea posible cubrir un area tan grande en tan poco tiempo, mientras a lo mejor ha habido otras prioridades. Quizá el fotógrafo solo tuvo suerte.
¿Que la encontró un fotógrafo cuya única prioridad era encontrar noticias y… » ver todo el comentario
La propia noticia da cuenta de por qué no se había acordonado aún, pero eso de leer las noticias es de cobardes.
Este accidente demuestra que la liberalización del sector es un desastre. Prioriza la lógica de mercado y los beneficios privados por encima de la seguridad de los pasajeros y la garantía de un servicio público esencial. La… » ver todo el comentario
Ah, entonces si se mueren da lo mismo porque son pocos...
Mover un tren para llevar 9 pasajeros al día es una ruina. Es más eficiente y más barato llevarloes en taxi y dejarlos en la puerta de su casa.
#47
Entre Galica y Cataluña el volumen de los flujos no es para tirar cohetes. Es más elevada entre Cataluña y País Vasco o entre Valencia y País Vasco.
Pero sigo defendiendo que el tren nocturno debería regresar.
mas info sobre eso: www.geotren.es/blog/juicio-al-ave-toledo-albacete-a-k-a-la-leyenda-del
464 viajeros diarios para 2.190 plazas ofertadas. Te has pasado exagerando.
Que tiempos aquellos que se Murcia a Almería era más fácil pasar por Madrid
Ahora la nueva línea de ancho internacional da servicio Madrid-Granada y Sevilla-Córdoba-Antequera-Granada: esta última sin pueblos y dando rodeo que no ofrece ahorro de tiempo real, con limitaciones a 80. Y dejando aislada Granada-Almería que imagino que ahora tiene un tráfico digno de cierre.
Es decir, la culpa es de las privadas porque hay más trenes de los que soporta la infraestructura. Es decir, la solución pasa por disminuir el número de trenes que usa la línea, o dicho de otra manera, por reducir el servicio público.
Pero resulta que también tienen la culpa de que… » ver todo el comentario
Te lo digo sin acritud, eh, no estoy dudando de ti.
Ahora quedará por ver si ha salido catapultado del tren al clavarse algo en el suelo o si el choque del Alvia lo puso en órbita
1. La via se renovo en mayo de 2025, son 8 meses con trenes pasando.
2. Por esa via pasaron varios trenes antes y no hubo problemas.
3. por esa via paso el propio tren y no es hasta el ultimo vagón que se produce el descarrilamiento… » ver todo el comentario
www.crrcgc.cc/Portals/232/BatchImagesThumb/2017/0323/63625880318732933