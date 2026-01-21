edición general
14 meneos
66 clics
Marcas en las ruedas de varios trenes y una holgura en la vía centran la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz

Marcas en las ruedas de varios trenes y una holgura en la vía centran la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz

Cobra fuerza la posibilidad de que existiera una holgura progresiva en la vía, generada con el paso del tiempo y el tránsito repetido de trenes, que habría acabado provocando el descarrilamiento de los últimos coches del Iryo. Los investigadores han comenzado a analizar las ruedas no solo del tren de Iryo siniestrado, sino también de otros convoyes que circularon por ese punto con anterioridad. En varias de ellas se habrían detectado marcas compatibles con el paso repetido sobre un punto de la vía que no se encontraba en condiciones óptimas.

| etiquetas: accidente , tren , adamuz , ruedas , vía
11 3 0 K 126 actualidad
22 comentarios
11 3 0 K 126 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Pitchford
Si había marcas en las ruedas de los trenes previos, parece claro que había algún defecto en la vía, que pudo acentuarse en un momento dado. A no ser que el bogie perdido del Iryo también estuviera mal sujeto y se combinaran ambos defectos..
8 K 92
powernergia #5 powernergia
#2 Me parecería muy sorprendente que con los golpes que tienen que dar los trenes para dejar marcas, no se hubiera visto antes el problema.

Dicho esto sin tener ni idea del tema.
0 K 11
#7 Pitchford
#5 Las revisiones de la vía se hacen por la noche, por lo que el problema tendría que haberse iniciado o agudizado esa misma mañana..
0 K 15
powernergia #9 powernergia
#7 Claro, pero lo que yo digo es que (si ha ocurrido así), como puede un tren pasar por una rotura de vía tan pronunciada que deja huella en las ruedas, sin que los conductores no noten que algo grave ocurre?.

Si es que eso ha ocurrido claro.
1 K 26
#14 Pitchford
#9 Supongo que la amortiguación de los bogies y el aislamiento acústico puede hacer que para el maquinista hayan sido golpes o ruidos irrelevantes. Quizá algún sensor como los que llevará el tren de mantenimiento nocturno lo podría haber detectado a tiempo..
1 K 26
jonolulu #18 jonolulu *
#7 #9 #14 Un golpe de vía lo hubiera sentido cualquier maquinista que hubiera pasado por ahí. Habrá que ver si ha habido avisos previos al puesto de mando
2 K 43
jonolulu #21 jonolulu
#20 Si es como lo pinta habrían saltado todas las alarmas de inestabilidad de bogies, y desde luego habría habido aviso
0 K 17
obmultimedia #1 obmultimedia
Que hace un portal de economia dando noticias de esto?
2 K 34
#3 Pitchford
#1 Igual por el desaguisado económico a lo que puede conducir este caso..
2 K 42
#11 Pitchford
#3 elpais.com/espana/2026-01-21/puente-reconoce-marcas-por-el-roce-de-la-

La investigación encuentra marcas de la vía rota en los cinco primeros vagones del Iryo y en dos trenes que pasaron antes del siniestro de Adamuz
1 K 28
#13 euquesei
#12 Ya que estamos tan religiosos, ilumíname sobre la realidad, que a lo mejor vivo en las sombras.
0 K 7
#15 Juanjolo *
#13 ya te lo he dicho, que no te enteras, la realidad es que esas manifestaciones tan contundentes como en otras ocasiones ni están ni se las esperan, no te hagas el imbécil.
0 K 6
#19 euquesei
#15 No me hago nada, simplemente que tu pides una manifestación por la responsabilidad del ministro cuando aun no se saben las causas. Quizás eres tu el que pretende imbecilizar a la gente.
0 K 7
#22 Juanjolo *
#19 Que no, que yo no pido manifestaciones. Lo que señalo es que la izquierda más venenosa abusa y reabusa de manifestaciones políticas a discreción. Lo que hago es poner en evidencia que, a la mínima oportunidad, se moviliza sin disimulo, y eso se nota a la legua. Sin embargo, cuando ocurren cosas que ahora sí les afectan, de repente toda la izquierda va de defensores de la calma y la prudencia. No entiendo cómo hay gente que sigue votando PSOE cuando se ríen y manipulan tanto a sus votantes.
0 K 6
#4 Juanjolo *
Ser de la PSOE es elegir modo fácil de vida. Manifestaciones para exigir responsabilidades al ministro? Desastre tremendo por falta de mantenimiento y ni estan ni se las esperan. Menudo gobierno totalitario tenemos. Aunque no os preocupeis, en unos días se les ocurrirá alguna manifa contra Mazón o Ayuso o Juanma Moreno para animar a la gente.
12 K -46
#6 euquesei
#4 Cuando haya un dictamen tecnico y se sepa sin lugar a dudas las causas...
0 K 7
#8 Juanjolo *
#6 te pongo el vídeo de Pablo Iglesias al segundo día de la dana, en RTVE justificando que hay que politizar el dolor?? Anda macho.
1 K 20
#10 euquesei *
#8 Gracias por mezclar churras con merinas, yo solo digo que ante evidencias actuar, por ahora solo se especula y se enturbia. Quiero la verdad y no por un politico de mierda, si no para evitar la muerte de mas personas. No entiendo que tiene que ver tu comentario totalmente fuera de lugar con el mio, que solo dice que se reclame cuando se sepa lo que paso. Y me da igual que sea PSOE PP Podemos o la madre que los parió. Lo importante es saber que paso y actuar en consecuencia.
1 K 10
#12 Juanjolo *
#10 tú puedes decir misa. La realidad es otra. Lo que tú pienses no le importa a nadie.
0 K 6
Panko #17 Panko
#4 Tira el bote del Cola-Cao, que se te ha caducado y te ha sentado mal esta mañana...
0 K 7

menéame