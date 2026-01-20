edición general
Todas las ruedas del Iryo presentan muescas provocadas por la rotura

Todas las ruedas del Iryo presentan muescas provocadas por la rotura

Fuentes de la investigación del accidente ferroviario confirman que la clave de la tragedia está en el trozo de la vía que falta. La fatalidad quiso que a la misma hora circulara en dirección contraria el Alvia contra el que impactó de lleno. Todas las ruedas que componen los bogies del tren Iryo, de acuerdo con las mismas fuentes, muestran las muescas que habría provocado dicha rotura. Y la investigación se centra ahora en averiguar si también los trenes que precedieron al Iryo las presentan.

