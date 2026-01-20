Todas las ruedas del Iryo presentan muescas provocadas por la rotura

Fuentes de la investigación del accidente ferroviario confirman que la clave de la tragedia está en el trozo de la vía que falta. La fatalidad quiso que a la misma hora circulara en dirección contraria el Alvia contra el que impactó de lleno. Todas las ruedas que componen los bogies del tren Iryo, de acuerdo con las mismas fuentes, muestran las muescas que habría provocado dicha rotura. Y la investigación se centra ahora en averiguar si también los trenes que precedieron al Iryo las presentan.
| etiquetas: iryo , muescas , rotura
Por fin una noticia rigurosa, con información, sin hipótesis u opiniones rimbombantes
Lo mismo siguen pensando que la culpa es del Iryo, que traía las muescas de casa
No sé si has colgado la noticia a modo de ampliar información al respecto, o para reirte de algunos meneantes (no estoy al tanto de opiniones). Tu comentario me parece absolutamente de mal gusto.
Salu3
Todo esto es como un espejo muy grande, en el que muchos meneantes se están viendo reflejados.
¿Excusas de qué? chalao
Y se ríe y todo