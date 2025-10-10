·
La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025
El Comité Nobel noruego, un panel compuesto por cinco miembros designados por el Parlamento, ha otorgado este viernes el Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.
#5
roker
Mujer latina gana a hombre blanco. Hombre blanco enfadar. Venezuela destruir.
3
K
44
#1
lobotomico2
*
No se que es peor para Meneame, Trump o esto.
Venezuela! Fascistas!
3
K
43
#10
Macadam
#1
A Trump le da algo
1
K
26
#11
bioibon
*
Yo lo que veo es que no se lo han dado a Trump, por razones obvias para todo el planeta, (salvo para Trump), pero le han dado una especie de premio de consolación la dárselo a una opositora venezolana de Maduro. Según las casas de apuestas (si, también en esto hay casas de apuestas) el premio, antes del tratado de paz en Gaza, estaba entre dos candidatos: la corte penal internacional, y Médicos sin fronteras en su división en Gaza. Supongo que el no darle el premio A Trump y dárselo a la CPI o a MSF ha hecho que los noruegos se caguen encima.
2
K
29
#2
Andreham
Admito que estaba con los huevos de corbata pensando que el mundo se había ido tan a la mierda y se había quitado tantas caretas que simplemente se lo iban a dar a Trump para que se callase.
2
K
27
#7
code2011
#2
si de verdad se fuese a callar... Lo mismo habría sido buena idea. Pero sabemos que seguiría rebuznando, y encima con el premio.
1
K
18
#9
jromero1974
Espero que haya sido una decisión madura.
1
K
22
#14
Mltfrtk
Le han dado el Nobel de la paz a una rata fascista lameculos de Trump, la risión
1
K
21
#4
Feliberto
*
A una derechista ultraliberal
1
K
20
#15
angelitoMagno
0
K
18
#18
angelitoMagno
¿Pero está confirmado? ¿Han mostrado las actas de la votación del premio?
0
K
18
#3
alfre2
0
K
12
#17
elGude
Bueno, le han hecho un regalo de cumpleaños de la hostia, la verdad. No soy muy fan de algunas de sus medidas, pero todo teniendo en cuenta el asco que le tengo a Maduro, pues ni tan mal.
0
K
12
#12
jromero1974
*
Me da rabia que no se lo hayan dado a Trump. Por los memes.
0
K
10
#8
CleverHans
Una persona muy afín a Trump...
0
K
9
#16
elgansomagico
x.com/edatvoficial/status/1966226494809936171
Juan Carlos Monedero asegura en una conferencia que María Corina Machado, en España, estaría en la cárcel. (No me digáis nada de la fuente...)
0
K
9
#6
Macnulti_reencarnado
Esperando la reacción del dictador hijo de perra Superbigote.
0
K
7
#13
lordban
¿Los Nobel certifican que el régimen de Maduro no es democrático ni pacífico? ¿Qué dice Monedero y cia al respecto?
0
K
7
