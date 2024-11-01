edición general
10 meneos
37 clics
Iglesias ofrece a Sánchez "reventar a la derecha" juntos y llegar "con agallas" hasta donde sea necesario

Iglesias ofrece a Sánchez "reventar a la derecha" juntos y llegar "con agallas" hasta donde sea necesario

El exlíder de Podemos ha realizado esta agresiva propuesta en la mesa de debate 'Poderes más allá de la democracia' ante sus simpatizantes

| etiquetas: pablo iglesias , pedro sanchez , podemos , psoe , vox , uni de otoño
8 2 1 K 72 politica
15 comentarios
8 2 1 K 72 politica
Comentarios destacados:    
Pertinax #2 Pertinax *
¿Pero no estaba fuera de la política activa, o es que algunos habéisioengañaos?
4 K 55
calde #9 calde
#2 No, los engañados son los que votaron al PP y luego murieron en la Dana, o en las residencias de Ayuso, pensando que eran buenos gestores. O los que pensaban que iban a evitar que les robasen. O que eran muy "constitucionalistas", salvo cuando eso implicaba perder cuota de poder en el CGPJ?

O los que votaron a VOX por patriotas y para defender sectores como el campo, cuando en realidad buscan sí en Europa a los acuerdos para eliminar aranceles a productos del campo importados.…   » ver todo el comentario
0 K 11
BlackDog #10 BlackDog
#9 si si, pero Pablenin Churches sigue siendo el mandamas de Podemos en la sombra, tiene el puño metido en el culo de su mujer y la mueve como teleñeco a su antojo
0 K 8
calde #12 calde *
#10 Tengo muy claro que Irene no se deja mangonear. No digo que Pablo no tenga peso ni opinión en el partido, pero eso que tú describes será más bien para hablar de gente como Ayuso, no de Irene. Creo que no habrá mucha duda ahí para cualquiera que la haya escuchado un poquito.
0 K 11
BlackDog #13 BlackDog *
#12 Si, la he escuchado, los niñes los galles, los polles y les cabres tienen dereche a blablabla, porque la ultradereche, ah perdona aquí no hay que ser inclusivo, la ultraderechAAAAAAAAAAAAA
0 K 8
GerardoSinMana #14 GerardoSinMana
#10 no digas de otros lo que deseas para ti de forma tan descarada, el fisting tampoco está tan mal
0 K 7
BlackDog #15 BlackDog
#14 Pero a mi cuando me meten el puño en el culo no salgo en la tele gimiendo, eso lo dejo para mis videos privados :-* :-*
0 K 8
g3_g3 #5 g3_g3
Una vez más confirma que es su chiringuito y del partido nada queda.
1 K 17
Cantro #6 Cantro
Después de haber reventado a la izquierda, Pablo quiere reventar a la derecha
1 K 13
frg #1 frg
Me contaba un amigo pescatero un chiste donde le venía una señora, más que octogenaria, arrugada como una pasa y le decía: "pescaterooo, tienes agallas" .... "pues cómeme el chocho.

Ya cierro y me voy.
0 K 12
#4 DenisseJoel
Ya están los medios de derechas promocionando a Podemos para debilitar al gobierno de coalición.
0 K 10
bronco1890 #7 bronco1890
Por reventar a la derecha se debe referir a reventar a la mitad de los españoles mas o menos que votan a la derecha.
Su sueño es tener una nueva guerra civil para poder dirigir una checa, por suerte eso no va a pasar.
2 K 8
#3 yukatan
proponer sin tener una posibilidad real....
0 K 7
elsnons #8 elsnons
Dormirá Ken está vez ante tan suculenta propuesta o bien aprovechará el tiempo que le queda para seguir saqueando y corrompiendo .
0 K 6
BlackDog #11 BlackDog *
Pablenin, olvídate, mejor que te dediques a hacer otro crowdfunding para abrir el hotel Pablenin 5 estrellas en Venezuela, porque no hay mejor manera de luchar contra el fascismo que gastandote 400€ la noche en un hotel de la costa Venezonala, mientras te frotas por la cara aceite combativo de Marinaleda
1 K -5

menéame