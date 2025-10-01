·
¿Debatimos demasiadas gilipolleces?
Tú puedes pensar que los estás ridiculizando, pero a esta gente se la suda
debatir
demasiadas
gilipolleces
#1
Javier_Forteza
Si.Siguiente pregunta.
2
K
37
#4
Ankor
#1
No, rebáteme tu postura.
0
K
10
#2
oghaio
“No debatas gilipolleces, pero si lo haces, que sean las tuyas”. No parece una mala conclusión…
2
K
35
#3
Skiner
*
Se distrae la atención con demasiadas cosas irrelevantes para no hablar de lo importante.
Cortina de humo de manual.
Esta misma semana las derechas PP, VOX y JUnts tumban la reducción de la jornada laboral.
Han hecho todo tipo de cortinas para distraer la atención, todos son Eta, el trasvase,los inmigrantes, aborto etc, etc...
Es tan barato que da vergüenza ajena.
1
K
15
#6
Mala
Aquí sirve para que cuando algún comentario por bien argumentado que esté, no se utilice para alabanza del Gobierno y Cia, haya cuatro que, utilizando diferentes usuarios, se pongan en ridículo tumbandolo.
Tengo la costumbre de leer los comentarios que se tumban y raramente son ofensivos.
0
K
10
#5
Skiner
#0
que manía tienes con poner el enlace de esta web en vez de poner el enlace del video directamente para que lo vea quien quiera desde aquí con un click
youtu.be/OBK7XHzvb_U
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
youtu.be/OBK7XHzvb_U