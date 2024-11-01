edición general
6 meneos
32 clics
La vacuna contra el herpes zóster podría retrasar significativamente el riesgo de demencia

La vacuna contra el herpes zóster podría retrasar significativamente el riesgo de demencia

Una inusual política de salud pública en Gales (Reino Unido) podría haber generado la evidencia más sólida hasta la fecha de que la vacuna contra el herpes zóster puede reducir el riesgo de demencia.

| etiquetas: vacuna , herpes , demencia
6 0 0 K 106 ciencia
1 comentarios
6 0 0 K 106 ciencia
Mistico2 #1 Mistico2
Pues si existe esa vacuna me la pongo antes de cumplir los 70 .
Ya voy en 64 y se me olvidan las letras de las canciones y a mis dedos de mi mano izquierda también los movimientos.
Debo practicar para contrarrestar esos olvidos.
Antes no lo necesitaba.
Vacuna
0 K 9

menéame