·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9970
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
13038
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
7062
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
6753
clics
Por qué los pobres votan a la derecha
5828
clics
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
más votadas
416
Una croqueta que iba a la basura costará 40.000 euros a Mercadona tras un despido desproporcionado a un trabajador con 16 años de expediente impecable
474
Teva, la empresa israelí acusada de hacer pruebas con presos palestinos a la que se enfrenta un médico andaluz
329
Un jefe de Emergencias guardó imágenes de la llegada de Mazón al edificio del Cecopi: “No se eliminaron”
444
La Generalitat afea a Abogados Cristianos que siga recurriendo la eutanasia de Noelia: "Su única finalidad es conseguir que la paciente desista"
485
Los contratos de formación no podrán pagarse por debajo del salario mínimo. La mejor noticia es que el cambio entra en vigor este mes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
32
clics
La vacuna contra el herpes zóster podría retrasar significativamente el riesgo de demencia
Una inusual política de salud pública en Gales (Reino Unido) podría haber generado la evidencia más sólida hasta la fecha de que la vacuna contra el herpes zóster puede reducir el riesgo de demencia.
|
etiquetas
:
vacuna
,
herpes
,
demencia
6
0
0
K
106
ciencia
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
0
K
106
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mistico2
Pues si existe esa vacuna me la pongo antes de cumplir los 70 .
Ya voy en 64 y se me olvidan las letras de las canciones y a mis dedos de mi mano izquierda también los movimientos.
Debo practicar para contrarrestar esos olvidos.
Antes no lo necesitaba.
Vacuna
0
K
9
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ya voy en 64 y se me olvidan las letras de las canciones y a mis dedos de mi mano izquierda también los movimientos.
Debo practicar para contrarrestar esos olvidos.
Antes no lo necesitaba.
Vacuna