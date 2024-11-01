La Comisión Europea apoya la petición de España para terminar con el cambio de hora

La Comisión Europea se ha pronunciado tras las palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sobre acabar con el cambio de hora estacional. En ese sentido, han mostrado su respaldo a la medida propuesta por Sánchez y se comprometen a trabajar para lograr un consenso con el resto de países de la Unión Europea. "Pueden contar con la Comisión Europea para apoyar la búsqueda de una posición común en la UE", ha señalado Dan Jorgensen, comisario de energía