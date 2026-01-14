Trump pone precio a Groenlandia: tasa en 700.000 millones de dólares el valor de compra de la isla del Ártico

La noticia llega el mismo día que el Ministerio de Defensa de Dinamarca dio a conocer que aumentará la presencia militar en el territorio autónomo danés, en el contexto de las tensiones con EEUU, cuyo presidente, Donald Trump, quiere hacerse "por las buenas o las malas" con la isla.
Todavía no ha dicho alguna tontería por el estilo?
Joder el libre mercado.
Vamos a asistir a una subasta interesante, EEUU vs UE para ver quien puja mas
Menudo mundo mas loco con el hdp de este del pederasta pelo panocha
- Señorita ¿se vendría usted a mi habitación por un millón de dólares?
- Hmm, bueno, no sé, vale.
- ¿Y por veinte?
- ¡Pero bueno, tío guarro! ¡Tú qué te has creído que soy!
- Lo que usted es está claro, ahora discutimos el precio.
Van a estar un poco tensos pensando que en cualquier momento van a tener que cambiar la munición de fogueo por balas de verdad.
Nada de cryptos, ni cheques, ni tarjetas, ni transferencias bancarias.
Por otro lado el terreno no está en venta ni puede estarlo.