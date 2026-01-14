edición general
16 meneos
54 clics
Trump pone precio a Groenlandia: tasa en 700.000 millones de dólares el valor de compra de la isla del Ártico

Trump pone precio a Groenlandia: tasa en 700.000 millones de dólares el valor de compra de la isla del Ártico

La noticia llega el mismo día que el Ministerio de Defensa de Dinamarca dio a conocer que aumentará la presencia militar en el territorio autónomo danés, en el contexto de las tensiones con EEUU, cuyo presidente, Donald Trump, quiere hacerse "por las buenas o las malas" con la isla.

| etiquetas: groenlandia , trump , precio
14 2 0 K 205 actualidad
24 comentarios
14 2 0 K 205 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Pivorexico
Solo recordar que el pago de La Florida esta aun pendiente :-D
17 K 200
PauMarí #12 PauMarí
#2 tranquilo, esta vez lo pagarán los propios europeos gracias a los aranceles :roll:
Todavía no ha dicho alguna tontería por el estilo?
2 K 32
taSanás #18 taSanás
#2 y el del muro que iba a pagar méxico
0 K 8
Herumel #1 Herumel *
700.000.000.000 / 56 831 = 12.317.221 $ por habitante.

Joder el libre mercado.
3 K 47
Veelicus #4 Veelicus
#1 Si la oferta es formal mañana los Groenlandeses se independizan de cabeza.
Vamos a asistir a una subasta interesante, EEUU vs UE para ver quien puja mas
0 K 14
asola33 #8 asola33
#1 Si paga por adelantado, es para pensarselo.
0 K 15
oceanon3d #13 oceanon3d *
#1 Pues visto así si yo soy un groenlandes con los huevos pegados al culo por el frio me pillo la pasta y a vivir en el mediterráneo a cuerpo de rey. Pero todos sabemos que esto no es así y sus habitantes apenas verán nada real en sus bolsillos.

Menudo mundo mas loco con el hdp de este del pederasta pelo panocha
1 K 17
javibaz #23 javibaz
#13 si te pillas la pasta, te quedas en tu país, USA y no vienes a usar los servicios públicos de aquí.
0 K 11
#17 onomico
#1 Es es la parte que me preocupa, la opción democratica, si ofrece un par de millones de euros a cada habitante, quien no votaria en la próximas elecciones por pertenecer a EEUU
0 K 6
pitercio #16 pitercio
Esa peli ya la he visto.
- Señorita ¿se vendría usted a mi habitación por un millón de dólares?
- Hmm, bueno, no sé, vale.
- ¿Y por veinte?
- ¡Pero bueno, tío guarro! ¡Tú qué te has creído que soy!
- Lo que usted es está claro, ahora discutimos el precio.
2 K 36
Democrito #5 Democrito
¡Qué casualidad! Yo también tasaría el pack de California, Texas, Alaska y Nueva York en 700.000 millones. ¿Intercambiamos?
2 K 33
Gry #10 Gry
"la OTAN ultima los preparativos del ejercicio Cold Response 2026 [..] Las maniobras reunirán en Noruega a marines estadounidenses y unidades de élite danesas junto a contingentes de otros países aliados"

Van a estar un poco tensos pensando que en cualquier momento van a tener que cambiar la munición de fogueo por balas de verdad. :-S
1 K 30
pitercio #15 pitercio *
It's a trap!
1 K 25
DayOfTheTentacle #20 DayOfTheTentacle
#15 it's a trump!
1 K 25
#9 sincahonda
Que lo pagen en yuanes
2 K 22
taSanás #19 taSanás
#9 lol
0 K 8
pitercio #21 pitercio
Pues ya tenemos otra medida en el sistema doméstico internacional, las Groenlandias. Para cuando se quedan pequeñas las piscinas olímpicas, campos de fútbol o cristiano ronaldos. Equivale a 50 Dinamarcas, 4.2 Españas o 700K MM US$.
0 K 17
azathothruna #7 azathothruna
Que acepten, pero solo el pago al contado o en oro.
Nada de cryptos, ni cheques, ni tarjetas, ni transferencias bancarias.
0 K 17
javibaz #11 javibaz
#7 ni dolares
3 K 42
mikelx #14 mikelx
ya esta Trump pidiendo a la reserva federal que imprima 700.000.000.000 dólares.
1 K 12
pip #22 pip
700 mil millones de dinero público que nadie ha autorizado para que sus amigos lo escarben y saquen tierras raras. Esto debería de levantar ampollas en los propios Estados Unidos.

Por otro lado el terreno no está en venta ni puede estarlo.
0 K 12
EGraf #24 EGraf
yo estoy convencido que la obsesión que tiene Trump con Groenlandia se debe a que en realidad piensa que es genial para hacer un campo de golf porque es muy verde y en los mapas parece gigante :troll:
0 K 10
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Este se quiere montar otra "isla" pero con iglús...:troll:
0 K 7
#6 Hellooooooo *
Espero que Trump se vaya a la mierda y Groenlandia se quede en Dinamarca (tal y como ellxs quieren en estos momentos). Aunque creo sería gracioso que le dijesen que si pero solo si paga en Yuanes
0 K 6

menéame