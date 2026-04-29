Italia: Dos turistas compran todos los bogavantes de un restaurante y corren a liberarlos al mar, indignación de los expertos:“Se destruye el ecosistema”. Se enfrentan a hasta 3 años de cárcel  

Dos turistas estadounidenses, una madre y su hija, compraron todos los bogavantes de un restaurante para devolverlos al mar. Cargadas con un barreño lleno de crustáceos cogieron un taxi para liberarlos en aguas del Tirreno mientras la madre grababa con su móvil. “Queremos llevarnos a EE.UU. el recuerdo de este momento. Ha sido precioso”. El problema es la procedencia de los bogavantes,Homarus americanus, una “especie exótica”, introducirlo en el mediterráneo supone una violación de la ley de liberación de especies exóticas invasoras