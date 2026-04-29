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Italia: Dos turistas compran todos los bogavantes de un restaurante y corren a liberarlos al mar, indignación de los expertos:“Se destruye el ecosistema”. Se enfrentan a hasta 3 años de cárcel

Italia: Dos turistas compran todos los bogavantes de un restaurante y corren a liberarlos al mar, indignación de los expertos:“Se destruye el ecosistema”. Se enfrentan a hasta 3 años de cárcel  

Dos turistas estadounidenses, una madre y su hija, compraron todos los bogavantes de un restaurante para devolverlos al mar. Cargadas con un barreño lleno de crustáceos cogieron un taxi para liberarlos en aguas del Tirreno mientras la madre grababa con su móvil. “Queremos llevarnos a EE.UU. el recuerdo de este momento. Ha sido precioso”. El problema es la procedencia de los bogavantes,Homarus americanus, una “especie exótica”, introducirlo en el mediterráneo supone una violación de la ley de liberación de especies exóticas invasoras

| etiquetas: turistas , estadounidenses , bogavantes , homarus americanus
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
eaglesight1 #3 eaglesight1
Son estadounidenses, no se les puede pedir por regla general que razonen.
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ombresaco #9 ombresaco
#3 se podría llevar a la política, el ecosistema no existe, hemos salvado individuos. todo lo demás es comunismo.
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#13 Joroñas
#3 pero si se les puede multar y cagarse en su puta madre.
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ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Ecologista pero no mucho. Como el que enchufa el aire acondicionado con las ventanas abiertas para luchar contra el calentamiento global.
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#7 carraxe
Apuesto a que esos bogavantes del Atlántico Norte los vendían como si fuesen pescados allí mismo
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devilinside #12 devilinside
#7 Pues sería raro, porque en el Mediterráneo no hay bogavantes (bueno, salvo estos que han sido liberados). Agua demasiado caliente, supongo
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#6 Suleiman
Tenían buenas intenciones, pero la cagaron de lleno....
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cosmonauta #11 cosmonauta *
En otro grado, me recuerda a aquellos imbéciles que amontonan piedritas en columnas instagrameables, destruyendo microsistemas y favoreciendo la erosión.
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javibaz #8 javibaz
Espero que les metan el máximo, tres años y ciento cincuenta mil euros.
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Jaime131 #5 Jaime131
Si hubieran liberado percebes habría cuadrado más.
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#10 sisi *
Vaya putada. ¿Ahora que haremos con el mediterraneo lleno de bogavantes?
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madeagle #1 madeagle
"Queremos llevarnos a EE.UU. el recuerdo de este momento"

Vaya, no se podia saber la procedencia de estos tarugos
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Kamillerix #4 Kamillerix
#1 Ignaros... :clap:
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UnoYDos #14 UnoYDos
Más tontas y nacen zapato.
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menéame