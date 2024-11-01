edición general
Figaredo confunde el terraplanismo con la teoría heliocéntrica y se lía al hablar de Galileo Galilei

Figaredo confunde el terraplanismo con la teoría heliocéntrica y se lía al hablar de Galileo Galilei

El diputado de Vox sostenía una defensa del negacionismo climático y se apoyó en quienes persiguieron a Galileo, aunque confundió la teoría sobre la que fue perseguido el astrónomo

Comentarios destacados:        
Veelicus #1 Veelicus
Figaredo, caso practico de que ir a colegios de pago no te hace mas listo.
#10 soberao
#1 Más resumido: Figaredo, el típico imbécil de colegio de pago.
aruleno #16 aruleno
#1 Frigodedo fue a Howards y le mango las gafas a Harry.
MiguelDeUnamano #22 MiguelDeUnamano
#1 Colegios de pago pega.
pedrobotero #3 pedrobotero
Este infraser es con Tellado lo mas disminuido rectal del parlamento
Chinchorro #4 Chinchorro
Y a este subnormal le pagamos todos.
#20 Toponotomalasuerte
#4 y a su familia por generaciones de chupópteros paguitas
OCLuis #12 OCLuis *
A cualquiera nos ponen una cámara delante diciéndonos que lo que vamos a decir lo va a ver toda españa y el que más y el que menos sentiría algo de vergüenza. La gentuza como Figaredo no siente vergüenza sino que para ellos esto es una oportunidad de engañar, mentir, confabular, dividir, confundir...
Parece que la gente ve como dignos a esos personajes no por lo que hagan o por lo que digan sino por esa capacidad de hacer algo que ellos no podrían o que les costaría mucho trabajo: hablar en…   » ver todo el comentario
#14 Grahml
No es por nada, pero veo conveniente recordar que tenemos gobernando en EEUU un Trump soltando bulos como el que la energía eólica mata ballenas o que bebiendo lejía se cura la COVID, o con un Milei en Argentina que habla con sus perros a través de una medium.

Os tenéis que dar cuenta que "haciendo mofa" de lo que dicen o hacen esta gente, no conseguimos "hacer ver" nada a nadie.

Es el odio común lo que les mueve en masa. Es el odio lo que les hace ganar.

Figaredo es…   » ver todo el comentario
Bapho #18 Bapho
#14 lo que yo me pregunto es cómo...
#9 laruladelnorte
Para Vox, que los fenómenos atmosféricos sean cada vez más agresivos no es culpa del cambio climático.

Si ellos lo dicen será verdad,a ver si van a saber más los científicos que los lumbreras de VOX.
Metabarón #2 Metabarón
Retraplano mental.
elGude #5 elGude
¿Alguien le ha dicho a Frigodedo que el que quemó a Galilei fue la iglesia católica?
flyingclown #6 flyingclown
#5 Nadie quemó a Galilei
#13 diablos_maiq
#6 fue el sol en la playa
devilinside #7 devilinside
#5 Bueno tampoco te pases, que no le quemaron, sólo le metieron arresto domiciliario de por vida y le obligaron a retractarse
Triborato #23 Triborato
#5 a quien tú buscas es a Giordano Bruno, torturado durante 8 años y finalmente quemado vivo por la iglesia católica de la que llegó a ser sacerdote.
#11 Samaritan *
Este mequetrefe siempre está enfadado, ¿no? Es como el pitufo gruñón.
2 K 20
Bapho #17 Bapho
#11 Positivo por ese pedazo de palabra que es Mequetrefe.
autonomator #24 autonomator
un tonto con infulas. son plaga
devilinside #8 devilinside
¿Los padres de este tipo son primos carnales?
ayatolah #15 ayatolah *
Saben aquella frase de "no es más tonto porque no entrena"?
Podemos tener la certeza de que Figaredo entrena al nivel de un campeón olímpico.
#19 Toponotomalasuerte *
más bien es el ejemplo de a donde puedes llegar enchufado siendo un puto subnormal.
Era pa #_1
#21 Tiranoc
Qué manía hay últimamente de llamar Figaredo al frigodedo :troll:
