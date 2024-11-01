Figaredo confunde el terraplanismo con la teoría heliocéntrica y se lía al hablar de Galileo Galilei

El diputado de Vox sostenía una defensa del negacionismo climático y se apoyó en quienes persiguieron a Galileo, aunque confundió la teoría sobre la que fue perseguido el astrónomo
| etiquetas: figaredo , vox , terraplanismo , teoría heliocéntrica , galileo galilei
pagopega.
Parece que la gente ve como dignos a esos personajes no por lo que hagan o por lo que digan sino por esa capacidad de hacer algo que ellos no podrían o que les costaría mucho trabajo: hablar en… » ver todo el comentario
Os tenéis que dar cuenta que "haciendo mofa" de lo que dicen o hacen esta gente, no conseguimos "hacer ver" nada a nadie.
Es el odio común lo que les mueve en masa. Es el odio lo que les hace ganar.
Figaredo es… » ver todo el comentario
Si ellos lo dicen será verdad,a ver si van a saber más los científicos que los lumbreras de VOX.
Podemos tener la certeza de que Figaredo entrena al nivel de un campeón olímpico.
Era pa #_1