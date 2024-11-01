Europa baraja vetar el uso de bases militares de EEUU en respuesta a la presión por Groenlandia

La Unión Europea analiza un abanico de medidas de respuesta contundentes frente a las acciones de EEUU en torno a Groenlandia, incluida la posibilidad de limitar o prohibir el uso de bases militares estadounidenses en territorio europeo, según informa The Wall Street Journal (WSJ)
Trump tiene los comodines.
Tal cuál.
Sólo puede mostrar cierta "beligerancia" comercialmente hablando.
Vamos, que Europa haga como China, crecer lo más que pueda económicamente, haciéndose los buenos y mientras tanto crear un ejército de 3 pares de cojones con una UE+UK de manera totalmente unida.
Aún así poco habrá que hacer contra EEUU y peor aún con la OTAN por medio, pero por lo menos se le haría mover algo flequillo de pelo de culo de rata que tiene Trump injertado en la calva.
Principal problema para esto, gilipollas tipo Orban (aunque tampoco tanto porque Hungría ni pincha ni corta), Rutte y Von der Mierdas.
Oficialmente Europa será un territorio invadido bajo soberanía estadounidense
Por ponerte un ejemplo: Polonia, contraviniendo todas las legalidades internacionales habidas y por haber, accedió hace ya décadas no simplemente a tener bases USA, sino a alojar cárceles de la CIA en territorio nacional polako. Todos los detenidos de Guantánamo por ejemplo, igual que mucha otra gente que no sabemos, hacen paradita en los hoteles polakos de la CIA antes de seguir rumbo a las cárceles de América.
Por ponerte otro ejemplo más cercano: Finlandia firmó en 2024 un… » ver todo el comentario
dudo mucho que USA tenga capacidad de controlar todo europa por la fuerza.
Nos controlan militarmente. Otra cosa es que tu propaganda favorita no te lo cuente. Pero detras de cada decisión hay varias bases militares que inclinan las decisiones hacia un lado.
Es un estado vasallo, o incluso una colonia
Con esto es suficiente para tenernos bien amaestrados y leales. Aunque nos robe, nos invada y nos mate a vista de todos seguiremos siendo perritos fieles al amo yankee. Lo tienen bien atado desde hace decadas. Europa no es soberana
La UE: Mandamos 30 soldados a Groenlandia
Trump: Ufff, pues entonces no os invado, os pongo aranceles y a ver que tal
La UE: Pues como quieras, pero vamos a ver si os cerramos las bases.
No creo que la UE cumpla su amenaza, pero si unas decenas de soldados han servido para que Trump se achante y descarte la amenaza militar (aunque solo sea a corto plazo), pues a ver que se consigue con este nuevo aviso.
Recordemos que Trump Always Chickens Out.
pues ha bombardeado tropecientos paises, secuestrado un presidente
Países en vías de desarrollo o estados fallidos que apenas pueden defenderse. La única excepción es Irán y aún así tampoco está al nivel de los países europeos.
Fuerte con el chico, temeroso con el fuerte. Lo habitual en la ultraderecha, vaya.
Hace 90 años en Francia y Reino Unido se pusieron muchos paños calientes a las fanfarronadas de Alemania, y la cosa salió muy mal. Ojalá me equivoque, pero, haga lo que haga Europa, estamos metidos de lleno en un embrollo muy muy peligroso.
Tiene fuerza: militar, económica y de todo tipo, para terminar ganando cualquier pelea. Pero no para hacerlo sin pagar un precio.
Y no está el horno para bollos: su país se va lentamente al guano, su popularidad está por los suelos, revueltas con el ICE, Epstein asomando la patita, China comiéndole la tostada por todos lados...
Como decía Sabina: para jugar al Black Jack y ser un duro, andar escaso de efectivo es igual que pretender envidar, con un farol, al futuro.
Yo creo que Europa lo está haciendo bien, sin estridencias, pero dejándole claro que no será gratis.
Y ya de paso que prohiban los Boing
Queremos que nos vendas Hawai Trump, Europa necesita defender sus posiciones en el Pacífico.
EEUU ya tiene invadida Europa; tienen desplegadas todas sus fuerzas: www.meneame.net/m/actualidad/mando-militar-estados-unidos-europa
Fuerzas o cuerpos del Ejército de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas Navales de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas Aéreas de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Europa y África
Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. en Europa
Fuerzas Espaciales de EE. UU. en Europa y África
Mientras nos soltaban el mantra que" Rusia nos invade"; nos invadían ellos
Somos socios y vasallos de EEUU.
No tenemos un ejercito fuerte y tampoco tenemos un poderío como puede ser Rusia o China.
Así que los que creen o quieren que UE haga algo radical o valiente igual deberían pensar en que efectos podría tener a nivel europeo o a nivel personal.
Cuidado con lo que se desea porque a lo mejor se cumple y acabamos todos con un casco y un fusil siendo carne de cañón. Que a la fuerza ahorcan.
Actualmente hay un miedo a actuar en Europa contra EE.UU., aunque se podría interpretar que somos sus vasallos. Por otro lado, eso nos condena a la irrelevancia política y económica a nivel mundial. Es como su tuviéramos un parásito que no nos deja avanzar hacia ningún sitio.
Hablan como buenos vasallos para calmar a su población.
Dicho esto europa es muchísimo más dependiente del exterior que usa, que es relativamente independiente y puede quedarse aislado y sobrevivir, europa depende muchísimo más de usa que usa de nadie más.
Para bien o para mal, funcionamos de otra forma.
- Disolución o bloqueo de la OTAN
- Bloqueo del comercio con EEUU
- Embargo y Bloqueo de capitales de EEUU en Europa
- Rotura automatica de todos los acuerdos con EEUU
Y que apechuguen los americanos con lo que hagan.