Europa baraja vetar el uso de bases militares de EEUU en respuesta a la presión por Groenlandia

Europa baraja vetar el uso de bases militares de EEUU en respuesta a la presión por Groenlandia

La Unión Europea analiza un abanico de medidas de respuesta contundentes frente a las acciones de EEUU en torno a Groenlandia, incluida la posibilidad de limitar o prohibir el uso de bases militares estadounidenses en territorio europeo, según informa The Wall Street Journal (WSJ)

#5 "Europa baraja" = "van de farol".
MiguelDeUnamano
"Europa baraja" = "van de farol".
JanSmite
#5 "Europa baraja" = baza negociadora. Será un farol y lo que quieras, pero se lo dejas caer a Trump y le metes la posibilidad en la cabeza, y entonces, a lo mejor, se replantea cosas. ¿Has jugado al póker alguna vez? Es una negociación sin enseñar toda tu mano: apuestas para acojonar al otro, para que piense que llevas mejor mano de la que, en realidad, tienes… O sí la tienes…
Kamillerix
#5 "baraja y corta" :troll:
Jaime131
Que se deje de barajar y muestre sus cartas de una vez.
ACEC
#1 me temo que son todo cartas bajas que no hacen ni una pareja.
Trump tiene los comodines.
Paisos_Catalans
#12 el JOKER venezolano, seguro.  media
Nobby
#28 wow, tremenda machistada el meterse con una mujer por su apariencia física...
knzio
#34 con quien se está metiendo es con el Joker :troll:
Paisos_Catalans
#34 la cara es el espejo del alma, refranero popular.
cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58843&Lng=0
Tyler.Durden
#34 El zanahorio es una mujer?
sieteymedio
#34 Se puede ser feo sin necesidad de ser mujer, ¿eh? Ahí lo dejo.
Findeton
#28 Muy machista eso de meterse con una mujer por su aspecto físico. Incita al odio.
Ehorus
#12 el comodín nuclear siempre estará ahí
ACEC
#83 el comodín nuclear, el comodín del veto en la ONU...
Grahml
#1 Militarmente Europa está jodida.
Tal cuál.

Sólo puede mostrar cierta "beligerancia" comercialmente hablando.

Vamos, que Europa haga como China, crecer lo más que pueda económicamente, haciéndose los buenos y mientras tanto crear un ejército de 3 pares de cojones con una UE+UK de manera totalmente unida.

Aún así poco habrá que hacer contra EEUU y peor aún con la OTAN por medio, pero por lo menos se le haría mover algo flequillo de pelo de culo de rata que tiene Trump injertado en la calva.

Principal problema para esto, gilipollas tipo Orban (aunque tampoco tanto porque Hungría ni pincha ni corta), Rutte y Von der Mierdas.
fluty84
#50 con la perfida no voy ni a por el pan
AntiTankie
#60 tampoco con los franceses
Grahml
#60 #65 Eso mismo espera Trump, Putin y similares.
0 K 20
AntiTankie
#66 en eso MNM es experto, dividir Europa pero arrodillarse ante Putin y sobre todo China
Barriales
#60 eso es. Son súbditos del mal perpetuo. Son gente sin alma, escrúpulos y palabra.
Findeton
#50 ¿La UE, crecer económicamente? Buen chiste.
spacos
#1 Para pode hacer eso, habria que primero crear un ejercito europeo que lo reemplace.
Aguarrás
No hay cojones. ¬¬
cosko
#6 ¿A barajar?
UNX
Palabra clave: baraja. Ya nos conocemos las medidas de la UE.
Nobby
#2 Europa se plantea apretar los puñitos y respirar fuerte...
chavi
Debe expulsar al ejercito de EEUU de Europa
soberao
#7 A un ejército solo se le expulsa a tiros y lo de echarlos de las bases europeas así por decreto de los burócratas de la UE como que no va a funcionar. Y más porque ganaron la Segunda Guerra Mundial a los nazis y en el reparto se quedaron con partes de Alemania y sus bases militares son una reminiscencia de esos días.
chavi
#15 Basta con ordenar que se vaya y anular los acuerdos por los que se les permite permanecer en el país. Si no se van se convierte en una invasión con todas las letras y todas las consecuencias.
soberao
#23 Romper acuerdos de manera unilateral siempre trae consecuencias tipo lo del Brexit. Sería más efectivo subir impuestos a las tecnológicas que operan en Europa y seguro que éstas se encargan de presionar a Trump para que recule. Tocar el bolsillo de los ricos es lo más efectivo a corto plazo.
Banshee2x
#29 Ahora que las tecnológicas tienen "secuestradas" a la mayoría de empresas europeas anda que tendrán algún problema en cargar esa subida de impuestos a los clientes...
JanSmite
#29 Las bases ya han excedido de sobra el tiempo de "concesión" (al menos en España), ahora se renueva anualmente . Con no renovar la concesión sería suficiente, no se rompe nada: se termina el contrato, la parte contratante de la primera parte no quiere renovar :shit: , y ya.
frankiegth
#15 #23. Por muchísimo menos se desahucia a familias enteras sin miramientos.
soberao
#33 #30 Es distinto cuando están armados hasta los dientes. Si quieren resistirse a irse pueden presentar batalla sin problemas. No son los 30 que han ido a Groenlandia. En Rota hay 3200 militares americanos y esto es nada comparado con lo que hay en las bases alemanas.
chavi
#48 Si no se van, pasa de una ocupación de facto a una invasión.

Oficialmente Europa será un territorio invadido bajo soberanía estadounidense
1 K 28
Paisos_Catalans
#15 No es así como funciona, hay unos acuerdos mutuos, se les puede echar en cualquier momento. Mientras eran aliados no había razón alguna... en cuanto dejan de serlo...
Anais33
#33 se les corta el suministro eléctrico y se cierran las carreteras de acceso. Mira que soy buena que ellos a los palestinos también les han cortado el agua y los alimentos . Sin electricidad no funciona el mundo
Fraktal
#58 Tienen sus propios generadores y son capaces de traer el combustible por puente aéreo. Como comprenderás, el ejército más poderoso del planeta no puede depender del acceso a la red eléctrica para operar sus bases.
Zeppelin_69
#15 No hacen falta tiros. Es dejar de proveerles. Necesitan servicios, Logistica, provisiones, etc del país en el que están.
Dene
Baraja? Lo que tienen que hacer mañana mismo todos y cada uno de los ministros de exteriores de la UE es enviar al secretario de estado yanki una orden de traslado de su personal y cierre en menos de 2 semanas. A partir de ahi, corte de suministros (agua, luz, etc), y de carreteras y cualquier otro acceso a esas bases. Prohibición de circulacion de soldados yankis por territorio UE y, en su caso, detención y deportación a su pais (o a Ecuador a una carcel de Bukele, lo que prefieran). Bloqueo de todos los bienes y cuentas de Trump, su familia y todo el gobierno yanki en Europa.
8 K 90
Bretenaldo
#9 claro, claro...
Supercinexin
#9 jajajajaj

Por ponerte un ejemplo: Polonia, contraviniendo todas las legalidades internacionales habidas y por haber, accedió hace ya décadas no simplemente a tener bases USA, sino a alojar cárceles de la CIA en territorio nacional polako. Todos los detenidos de Guantánamo por ejemplo, igual que mucha otra gente que no sabemos, hacen paradita en los hoteles polakos de la CIA antes de seguir rumbo a las cárceles de América.

Por ponerte otro ejemplo más cercano: Finlandia firmó en 2024 un…   » ver todo el comentario
Dene
#16 fantastico. al menos ganaríamos una cosa, que es clarificar la situacion y sacar al personal de la modorra. poner clarito encima de la mesa que la situacion es de conquista, no de colaboracion, y se iniciará la resistencia.
dudo mucho que USA tenga capacidad de controlar todo europa por la fuerza.
karlos_
#17 La ha tenido desde la segunda guerra mundial. Ahi siguen y es el motivo por el que nos volaron el NS2, tenemos una guerra a la puerta de europa del este. Les compramos gas, firmamos acuerdos que no nos benefician. Metemos aranceles a los chinos. Etc ...

Nos controlan militarmente. Otra cosa es que tu propaganda favorita no te lo cuente. Pero detras de cada decisión hay varias bases militares que inclinan las decisiones hacia un lado.
Autarca
#16 #17 A mi desde chiquito me han enseñado que cuando una nación tiene tropas permanentes de otra nación en su territorio, no es una verdadera nación

Es un estado vasallo, o incluso una colonia
6 K 49
Kachemiro
#17 a eeuu no le hace falta controlar toda europa por la fuerza. Solamente contontrolar el alto mando para la defensa de europa a través de la OTAN, las telecomunicaciones y servicios de inteligencia, medios de comunicación de masas, redes sociales, operadores de comunicaciones financieras, y por ultimo tener comprado/sobornado/chantajeado/amenazado a todo líder europeo que llegue a primer ministro o a la Comisión europea.
Con esto es suficiente para tenernos bien amaestrados y leales. Aunque nos robe, nos invada y nos mate a vista de todos seguiremos siendo perritos fieles al amo yankee. Lo tienen bien atado desde hace decadas. Europa no es soberana
DDJ
#9 Yo te voto positivo porque soñar es gratis {0x1f647}
rogerillu
Si, seguro que si.
eshu
En lo que Europa baraja, USA invade.
Un_señor_de_Cuenca
Vaya farolazo
Antipalancas21
Ojala fuera verdad y expulsaran a las bases de los yanquis fuera de Europa, ya de una vez, pero me parece uns falsedad que lo hagan de verdad, mas con los lameculos que hay en la UE.
Paisos_Catalans
#10 Las meterían en Marruecos y les pondrían misiles, para joder.
angelitoMagno
Trump: Os voy a invadir.
La UE: Mandamos 30 soldados a Groenlandia
Trump: Ufff, pues entonces no os invado, os pongo aranceles y a ver que tal
La UE: Pues como quieras, pero vamos a ver si os cerramos las bases.

No creo que la UE cumpla su amenaza, pero si unas decenas de soldados han servido para que Trump se achante y descarte la amenaza militar (aunque solo sea a corto plazo), pues a ver que se consigue con este nuevo aviso.

Recordemos que Trump Always Chickens Out.
#19 omega7767
#13 "Recordemos que Trump Always Chickens Out."

pues ha bombardeado tropecientos paises, secuestrado un presidente
angelitoMagno
#19 Ha bombardeado en Somalia, Yemen, Nigeria, Siria, Venezuela e Irán.

Países en vías de desarrollo o estados fallidos que apenas pueden defenderse. La única excepción es Irán y aún así tampoco está al nivel de los países europeos.

Fuerte con el chico, temeroso con el fuerte. Lo habitual en la ultraderecha, vaya.
haprendiz
#20 Me parece bien la actitud prudente que está manteniendo la UE en este asunto, pero me pregunto si subestimar las amenazas de Trump no será aún más peligroso.

Hace 90 años en Francia y Reino Unido se pusieron muchos paños calientes a las fanfarronadas de Alemania, y la cosa salió muy mal. Ojalá me equivoque, pero, haga lo que haga Europa, estamos metidos de lleno en un embrollo muy muy peligroso. :-/
DrEvil
#13 Yo creo que el bocazas fanfarrón sólo se atreve con los que sabe que puede abusar sin apenas consecuencias.
Tiene fuerza: militar, económica y de todo tipo, para terminar ganando cualquier pelea. Pero no para hacerlo sin pagar un precio.

Y no está el horno para bollos: su país se va lentamente al guano, su popularidad está por los suelos, revueltas con el ICE, Epstein asomando la patita, China comiéndole la tostada por todos lados...

Como decía Sabina: para jugar al Black Jack y ser un duro, andar escaso de efectivo es igual que pretender envidar, con un farol, al futuro.

Yo creo que Europa lo está haciendo bien, sin estridencias, pero dejándole claro que no será gratis.
sliana
#13 recuerda, taco con motivo, siempre ganando. No seas corto de miras.
JanSmite
Joder, sí que han tardado ni siquiera en plantearse la posibilidad… :-P
ingenieril
Con prohibir a los aviones americanos que sobrevuelen espacio europeo…ya quedan en nada las bases americanas.
Y ya de paso que prohiban los Boing :troll: :troll:
HeilHynkel
Pues nada, se les da cuatro meses para salir de la UE, y que se lleven sus pertenencias, menos oro, plata, moneda acuñada, caballos, verhículos y armas, como ya se hizo en el pasado. xD
Nouser
Por favor y gracias. Pero Alemania se negará seguro.
chocoleches
Hay que subir la apuesta, no basta con responder.

Queremos que nos vendas Hawai Trump, Europa necesita defender sus posiciones en el Pacífico.
DAVO
Eso, que se dejen de barajar. O jugamos al mismo juego que el Cheto sudado pedófilo o estamos apañados. Que la UE dé un puñetazo encima de la mesa ya!!
Horkid
Lo primero de todo NO regalarles el 5% de nuestro PIB para comprar sus armas!! Reforzando su industria armamentistica.
EEUU ya tiene invadida Europa; tienen desplegadas todas sus fuerzas: www.meneame.net/m/actualidad/mando-militar-estados-unidos-europa
Fuerzas o cuerpos del Ejército de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas Navales de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas Aéreas de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Europa y África
Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. en Europa
Fuerzas Espaciales de EE. UU. en Europa y África
Mientras nos soltaban el mantra que" Rusia nos invade"; nos invadían ellos
emdi
La UE está en una posición muy muy delicada.
Somos socios y vasallos de EEUU.
No tenemos un ejercito fuerte y tampoco tenemos un poderío como puede ser Rusia o China.
Así que los que creen o quieren que UE haga algo radical o valiente igual deberían pensar en que efectos podría tener a nivel europeo o a nivel personal.
Cuidado con lo que se desea porque a lo mejor se cumple y acabamos todos con un casco y un fusil siendo carne de cañón. Que a la fuerza ahorcan.
sieteymedio
#57 A estas alturas, lo único que nos salva de Estados Unidos es la penilla que les demos a sus contribuyentes porque de todo el mundo seamos con quien más se puedan sentir identificados y les cueste un poco más bombardearnos.
veratus_62d669b4227f8
En su "conquista" del mundo y su enfrentamiento con China y en mucha menor medida Rusia, Europa tal y como la concebimos.es un estorbo para Trump,de ahi su apoyo, a través de sus empresas tecnologicas/empresas estatales (creo que no son mas que una extension de su maquinaria de guerra e influencia). Solo tenemos interes para él como fuente de financiación para su industria militar y como base militar. Nos quiere fuera de la ecuación que modele ”su” planeta. Esta sabiendo aprovechar la…   » ver todo el comentario
charly-brown
#39 Orquestar la guerra contra Rusia ha sido la solución ideal para abortar un acercamiento mayor con Rusia. Era un peligro mortal para EE.UU. que la UE y Rusia se cohesionaran más. Hubiéramos sido un bloque independiente de EE.UU. y de China. Otro adversario más.
Actualmente hay un miedo a actuar en Europa contra EE.UU., aunque se podría interpretar que somos sus vasallos. Por otro lado, eso nos condena a la irrelevancia política y económica a nivel mundial. Es como su tuviéramos un parásito que no nos deja avanzar hacia ningún sitio.
pip
A ver si los que llevan 40 años dando por saco con el "OTAN NO, bases fuera" tenían razón... (y lo digo sin haber apoyado nunca esa postura).
ACEC
Sería lo más lógico del mundo. Un país amenaza com atacarte, que menos que no dejarle que lo haga desde tu propio territorio. Que se lo curren y ataquen Groenlandia desde una base en EEUU y no que despegue el bombardero desde la base de Groenlandia.
llorencs
Y lo somos #_18.

Hablan como buenos vasallos para calmar a su población.
capitan.meneito
Lo suyo sería enviar a Toni Cantó a pasar unos días en EEUU.
Moreno81
Aquí ya no caben medias tintas. Europa tiene que dejar de plegarse antes Trump y ante USA. Lo siento, pero es así. O respondemos como bloque o moriremos si. Aquí ya no quedan vías diplomáticas, Trump no sabe de eso, no entiende ese idioma, loha demostrado claramente. Entiende el idioma de China. Si me pones unos aranceles del 100% te los devuelvo al 100%. USA es la más dependiente del planeta de productos extranjeros. ahora bien, el problema que tenemos en Europa que no somos flexibles a comerciar con otros como ha hecho rápidamente china.
Varlak
#32 el equipo de Trump entiende perfectamente ese idioma, pero quieren destruir esa opción, y precisamente por eso creo que debería quedar abierta.

Dicho esto europa es muchísimo más dependiente del exterior que usa, que es relativamente independiente y puede quedarse aislado y sobrevivir, europa depende muchísimo más de usa que usa de nadie más.
zULu
Deberian dejarse de "barajar" y hacer como el Naranjito. Ejecutar al tuntún, y farolear a tope.
angelitoMagno
#38 Ya, pero la UE no es una autocracía con un único líder que pueda hacer lo que le salga de las pelotas sin oposición del resto de poderes o niveles organizativos del estado. Somos 27 estados que nos tenemos que poner de acuerdo para cualquier decisión importante.

Para bien o para mal, funcionamos de otra forma.
Mediorco
Gracias, ya era hora, fuera EEUU de España.
kumo
En realidad, no ha habido "acciones en torno a Groelandia". Trump no ha hecho mas que rajar diciendo que iba a hacer, que hará o que podría hacer, para conseguir que por fin Europa mande unos cuantos soldados.
javibaz
#69 quería que Groenlandia la controlase la OTAN y lo ha hecho sin gastar un céntimo, solo con palabrería.
kumo
#79 Lo hace todo como si estuviese anunciando OPAs hostiles a otras empresas constantemente.
1 K 23
tinotge
Ya era hora que empezaran a plantearlo... vamos, hacedlo ya!!
fogar
Se van a cagar. El próximo comunicado, lo mandamos en MAYÚSCULAS. Todo entero.
MaRRaldo_1
Prohibición de exportación de productos de ASML y verás cómo se termina rápido todo.
rauldebar
Esta seria la primera medida que deberian adoptar los paises europeos, la segunda, si se pone tonto el mono naranja, congelar los activos en Europa. 1.5 billones. A este idiota, solo le duele cuando le tocas el bolsillo y a sus amigos tambien
jra07
Lo que habria que hacer es un decalogo de medidas automaticas en caso de invasión de Groenlandia, tipo:

- Disolución o bloqueo de la OTAN
- Bloqueo del comercio con EEUU
- Embargo y Bloqueo de capitales de EEUU en Europa
- Rotura automatica de todos los acuerdos con EEUU

Y que apechuguen los americanos con lo que hagan.
Shingo
ya tardan
ElenaCoures1
Pero vamos a ver ¿No éramos vasallos? :troll:
