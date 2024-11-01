Antes la publicidad era para monetizar. Ahora es para castigarte y YouTube lo ha llevado al extremo

Lo que tenemos ahora es otra cosa: las plataformas han descubierto que la publicidad sirve menos para monetizar que para empujar. Para degradar la experiencia gratuita hasta que pagar premium deje de ser un capricho y se convierta en la única forma tolerable de usar el producto. Y nadie lo hace con más descaro –o maestría– que YouTube. Así me cazó a mí.
Spotify: sujétame el vinilo...
www.emule-project.com/
Y si tenéis una mente Piscis con buena habilidad para recordar y reproducir música sin medios materiales, os podéis ahorrar hasta los cascos o poderos saltar las prohibiciones de escuchar música en algunos institutos si sois alumnos.
Añado: o usar una VPN en Albania que está prohibido los ads
En Android, Newpipe.
En el escritorio, LibreWolf+UblockOrigin
Cero anuncios. Que pague su puta madre. Al chantaje NO se cede.
YouTube como aplicación es un asco de lo más repulsivo.
Afortunadamente no consumo mucho contenido, trato de evitar ver vídeos que podrían ser sustituidos por unos pocos párrafos.
De hecho, esta Navidad anunciaban una caja de bombones que generalmente compro cada año por Navidad... por ver el anuncio he comprado de otra marca y he desistido de comprar la de siempre por culpa de la publicidad (pagan para no comprar su producto)
La publicidad invasiva y más en servicios que has pagado hace el efecto contrario... odiar a la marca que anuncian.
En el caso de youtube la verdad mientras funcione brave y otras formas de bloquear anuncios, no solo yo, si no las marcas que se anuncian están salvadas de mi odio y el odio de mucha gente, deberían pagarles a brave ublock y demás.
Para YouTube, bot de Telegram para descargar
Es broma. YouTube es horrible desde hace años. Y coincido 100% con el autor del artículo.