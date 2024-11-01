edición general
Antes la publicidad era para monetizar. Ahora es para castigarte y YouTube lo ha llevado al extremo

Lo que tenemos ahora es otra cosa: las plataformas han descubierto que la publicidad sirve menos para monetizar que para empujar. Para degradar la experiencia gratuita hasta que pagar premium deje de ser un capricho y se convierta en la única forma tolerable de usar el producto. Y nadie lo hace con más descaro –o maestría– que YouTube. Así me cazó a mí.

31 comentarios
Comentarios destacados:      
#5 pcmaster
uBlock Origin es tu amigo.
13 K 141
#8 eugeniodl
#5 Y buscar en otros lados también.
1 K 22
#10 Grahml *
#5 La salida más vistosa es lo que dice #8, buscar alternativas.
2 K 36
Sinfonico #9 Sinfonico
#5 Y las dns de aguard, o de Quad9 también eliminan bastantes molestias.
0 K 12
#22 yarkyark
#5 Muchas paginas si detectan que tienes ublock origin te bloquean y no dejan verlas hasta que lo desbloqueas.
0 K 11
prejudice #30 prejudice
#22 se puede usar ublock origin de forma selectiva, solo le tienes que hacer dos clics y lo recuerda para siembre
0 K 7
#7 covacho
La famosa mierdificación de toda plataforma de Internet.
6 K 69
Garbns #2 Garbns
Y nadie lo hace con más descaro –o maestría– que YouTube

Spotify: sujétame el vinilo...
5 K 66
#27 mcfgdbbn3 *
#2: Opción B: usar eMulify para no pagar dinero. :-D
www.emule-project.com/
Y si tenéis una mente Piscis {0x2653} con buena habilidad para recordar y reproducir música sin medios materiales, os podéis ahorrar hasta los cascos o poderos saltar las prohibiciones de escuchar música en algunos institutos si sois alumnos. :-D :-D :-D
1 K 22
Garbns #28 Garbns *
#27 O youtube music revanced (o Morphe)

Añado: o usar una VPN en Albania que está prohibido los ads
1 K 22
Sinfonico #6 Sinfonico
Luego se quejan de los adblockers, como los de meneame,porque tratar de que la publicidad no moleste demasiado no es una opción. Te hacen la experiencia lamentable, pero la culpa es tuya
3 K 55
Lyovin81 #14 Lyovin81 *
Repito lo dicho por otros compañeros:

En Android, Newpipe.
En el escritorio, LibreWolf+UblockOrigin

Cero anuncios. Que pague su puta madre. Al chantaje NO se cede.
2 K 41
cocolisto #13 cocolisto
Yo uso YouTube en el navegador Brave y adiós anuncios, además de que trabaja en segundo plano . Otra opción es New Pipe que te permite bajarte vídeos o sólo el audio de esos vídeos, en formatos y calidades a elegir.
YouTube como aplicación es un asco de lo más repulsivo.
1 K 34
astronauta_rimador #18 astronauta_rimador
Eso lo hacía Spotify desde el principio, metiéndote anuncios de música totalmente opuesta a la que escuchas.
2 K 26
#23 XXguiriXX
#18 Uso Spotify premium plan familiar desde siempre pero en Youtube ocurre algo similar. Estoy escuchando un playlist de salsa y últimamente al poco tiempo suenan música hindú o country :shit: Que les. Antes no me suscribía por el precio, ahora porque son unos HDPs.
0 K 14
alfema #11 alfema
Yo de momento con Firefox, uBlock Origin y una configuración restrictiva voy zafando, a veces algunos vídeos tardan unos segundos en cargarse, supongo que está intentando mostrar algún anuncio, pero no me importa mucho.

Afortunadamente no consumo mucho contenido, trato de evitar ver vídeos que podrían ser sustituidos por unos pocos párrafos.
1 K 24
asola33 #1 asola33
Lo sufro en disney. Anuncios repetitivos que no me interesan pero me fastidian.
1 K 24
Arkhan #16 Arkhan
#1 ¿Desde cuando Disney tiene un plan gratuito?
0 K 11
asola33 #31 asola33
#16 Encima es de pago. El barato con anuncios. Si no quieres anuncios es más caro.
0 K 11
Kasterot #4 Kasterot
Ahora me salen anuncios en turco y otros idiomas que no identifico. Así que casa bien con lo que menta el artículo.
0 K 16
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
No hay que dejarse cazar. Pagar por chantaje no es aceptable.
1 K 16
Fran_Ramos #20 Fran_Ramos
Cuando veo un anuncio en plataformas que he pagado... vamos en mi caso prime y hbo, apunto mentalmente el producto... y no lo compro jamás!

De hecho, esta Navidad anunciaban una caja de bombones que generalmente compro cada año por Navidad... por ver el anuncio he comprado de otra marca y he desistido de comprar la de siempre por culpa de la publicidad (pagan para no comprar su producto)

La publicidad invasiva y más en servicios que has pagado hace el efecto contrario... odiar a la marca que anuncian.

En el caso de youtube la verdad mientras funcione brave y otras formas de bloquear anuncios, no solo yo, si no las marcas que se anuncian están salvadas de mi odio y el odio de mucha gente, deberían pagarles a brave ublock y demás.
1 K 16
Kantinero #19 Kantinero
Safari y Adguard, eso si para entrar en este hilo he tenido que desbloquear, cosa que no me ocurre nunca en MNM
0 K 13
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Antonio Lobato!!
0 K 11
#21 hrundil
Pues yo cuando descubro un canal de YT que me interesa me bajo todos los vídeos con yt-dlp y los voy viendo con el VLC en PC o Android.
0 K 10
OrialCon_Darkness #24 OrialCon_Darkness
Yo ya no uso el navegador para ver YouTube, en android uso newpipe, y en Windows FreeTube, que puedes sincronizar tus favoritos y no tienes que empezar de cero.
0 K 10
#29 username
Ecosistema arr+Jelly/plex.

Para YouTube, bot de Telegram para descargar
0 K 10
salchipapa77 #15 salchipapa77
YouTube es la plataforma que más uso de lejos y Ia única que pago. Plan familiar, seis personas por 24€. YouTube a full y YouTube Music, la auténtica salud.
0 K 7
Wintermutius #17 Wintermutius
#15 Con ese nick te entiendo perfectamente :troll:

Es broma. YouTube es horrible desde hace años. Y coincido 100% con el autor del artículo.
1 K 10
BuenaPersiana #26 BuenaPersiana
Artículo lo clava. La publicidad ya no monetiza, te castiga hasta que pagas. Y YouTube no es mi el único no el primero
0 K 6

